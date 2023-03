6'lı koalisyonun ortağı HDP'den Nevruz kutlamasında PKK provokasyonu! Yenikapı'da Abdullah Öcalan sloganları

"HDP'NİN VAR OLMA HAKKINI TANIYORUZ, SEÇMENLERİNİN KAPISINI ÇALACAĞIZ"

Meral Akşener'in yardımcısının sözlerinin alt metninde terörle iltisaklı HDP'yi meşrulaştırma girişimi de vardı...



Ümit Özlale, HDP'yi Türkiye'nin 3. büyük partisi olduğunu söyleyerek, "HDP, 6 milyondan fazla oy aldı, Meclis'te grubu var. Biz yasama faaliyetlerini HDP ile beraber yapıyoruz" şeklinde konuştu.



İYİ Parti'nin her zaman HDP'nin 'var olma' hakkını tanıdığını dile getiren Özlale, HDP seçmenin de kapısını çalacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;



Hukuksuz kayyum atamalarına karşı çıktığımızı, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gözü kapalı 'evet' demeyeceğimizi buradan daha öncesinde de deklare ettik. Dolayısıyla İYİ Parti, her zaman HDP'nin var olma hakkını tanıyor. Bunun dışında bir de siyaset yapma özgürlüğü var.