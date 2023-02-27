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    • 27.02.2023 23:47
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    • 27.02.2023 23:47
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    Kirli sicil kirli algı! Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı yalanını ortaya attı mangır Cumhuriyet servis etti!

    Türkiye asrın felaketi sonrası yaralarını sarmak için canla başla mücadele ederken, muhalefet ve fondaş medyası yalanlarını yaymaya devam ediyor. Son örneği olarak Meksika’dan deprem bölgesine gelen arama kurtarma ekibinin öncüsü Aydemir Taşova, büyük güvenlik sorunları yaşadıklarını ve polisin bütün bunlara seyirci kaldığı yalanını ortaya attı. CHP tarafından fonlanan Cumhuriyet'in ise yalanı servis etti. Taşova'nın servis edeceği yalanı daha önceden derviye ekiplerine söylediği ortaya çıktı. Öte yandan Taşova’nın kasten yaralama, hakaret ve kavgada korkutmak için silah çekmek suçlarının olduğu görüldü.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Yalan ’Cumhuriyet’i

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubatta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden sonra birçok ülkeden arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi. Bu ülkelerden biri de Meksika. Meksikalı ekiplerden biri olan Topos Azteca Uluslararası Arama Kurtarma ekibi çok sayıda vatandaşın enkazdan çıkarılmasını sağladı.



    Meksika arama kurtarma ekibi arasında 8 yıldır Meksika'da yaşayan Türk vatandaşı Aydemir Taşova da yer aldı. Taşova, Türk olması ve Türkçe bilmesi nedeniyle Meksikalı gruba öncülük de etti. Taşova, hırsızlığa uğradığını ve ölümle tehdit edildiklerini iddia ederek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.


    Cumhuriyet Gazetesi'ne hırsızlık ve kafasına silah dayandığı yönde demeç veren Aydemir Taşova'nın, ülkemizde eşyaların kaybolduğuna dair karalama kampanyası yapacağını devriye ekiplerine söylediği ortaya çıktı. Aydemir Taşova'nın suç dosyasının da oldukça kabarık olduğu görüldü. Taşova'nın, 2006 yılında Kocaeli'nde yaralama olayına karıştığı, 2012 yılında da Kocaeli'nde kasten yaralama ve hakaret ile kavgada korkutmak için silah çekmek suçlarının olduğu görüldü.



        Adana Havalimanı'ndan helikopter ile Hatay'a gelen Meksikalı arama kurtarma ekibinde yer alan Aydemir Taşova, Meksika'dan getirdikleri arama kurtarma ekipmanın bir kısmının Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda, bir kısmının da Hatay AFAD merkezinde ya kaybolmuş veya çalınmış olabileceğini beyan etmesi üzerine 17 Şubat tarihinde kaybolan cihazların tazmini için çalıntı, kayıp tutanağı tanzim edilmesi ve soruşturma açılması için Hatay Serinyer Jandarma Karakoluna yönlendirildiği ortaya çıktı.



        KARAKOLA İFADE VERMEYE GİTMEDİ
        Güvenlik ekipleri ile görüşme gerçekleştiren Aydemir Taşova beyanında Kahramanmaraş merkezli depreme yardım etmek maksadı ile Meksika'dan İstanbul'a, oradan da aktarma uçuşla Adana'ya geldiklerini aktardı. Taşova, ekipmanları ve çantalarının farklı bir uçakla Adana'ya geldiğini, ekipmanları ve çantalarını beklemeden 1 kişiyi bu ekipmanları almak için havaalanında bıraktıkları anlattı.



        8 Şubat günü helikopter ile Hatay'a geldiklerini, 7 saat sonra bıraktıkları arkadaşlarının ekipman ve çantalarını alıp geldiğini ancak çantaları ve ekipmanları kontrol ettiklerinde; 1 adet renkli arama kamerası, 1 adet normal arama kamerası, 2 adet sismik detektörün eksik olduğunu fark ettiklerini beyan etti. Taşova devamında ise; 13 Şubat günü AFAD binasının ara koridorunda yatıp kalktıkları esnada 6 bin dolarının, 3 adet arama kaskının, 2 kask vizörünün, 3 adet kafa lambasının, 1 adet kafa lambası bataryasının, 1 adet emniyet kemeri, 200 metre statik halat, 1 adet uyku tulumu, 1 adet dufli çanta, 2 adet ağır hizmet transfer çantasının çalındığını sabah kalktıklarında fark ettiğini anlattı.

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        Yalan ’Cumhuriyet’i
        Haberler Güncel Kirli sicil kirli algı! Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı yalanını ortaya attı mangır Cumhuriyet servis etti!
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