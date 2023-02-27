Kirli sicil kirli algı! Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı yalanını ortaya attı mangır Cumhuriyet servis etti!





Adana Havalimanı'ndan helikopter ile Hatay'a gelen Meksikalı arama kurtarma ekibinde yer alan Aydemir Taşova, Meksika'dan getirdikleri arama kurtarma ekipmanın bir kısmının Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda, bir kısmının da Hatay AFAD merkezinde ya kaybolmuş veya çalınmış olabileceğini beyan etmesi üzerine 17 Şubat tarihinde kaybolan cihazların tazmini için çalıntı, kayıp tutanağı tanzim edilmesi ve soruşturma açılması için Hatay Serinyer Jandarma Karakoluna yönlendirildiği ortaya çıktı.