Kirli sicil kirli algı! Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı yalanını ortaya attı mangır Cumhuriyet servis etti!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubatta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden sonra birçok ülkeden arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi. Bu ülkelerden biri de Meksika. Meksikalı ekiplerden biri olan Topos Azteca Uluslararası Arama Kurtarma ekibi çok sayıda vatandaşın enkazdan çıkarılmasını sağladı.
Meksika arama kurtarma ekibi arasında 8 yıldır Meksika'da yaşayan Türk vatandaşı Aydemir Taşova da yer aldı. Taşova, Türk olması ve Türkçe bilmesi nedeniyle Meksikalı gruba öncülük de etti. Taşova, hırsızlığa uğradığını ve ölümle tehdit edildiklerini iddia ederek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi'ne hırsızlık ve kafasına silah dayandığı yönde demeç veren Aydemir Taşova'nın, ülkemizde eşyaların kaybolduğuna dair karalama kampanyası yapacağını devriye ekiplerine söylediği ortaya çıktı. Aydemir Taşova'nın suç dosyasının da oldukça kabarık olduğu görüldü. Taşova'nın, 2006 yılında Kocaeli'nde yaralama olayına karıştığı, 2012 yılında da Kocaeli'nde kasten yaralama ve hakaret ile kavgada korkutmak için silah çekmek suçlarının olduğu görüldü.