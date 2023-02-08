Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Canlı yayında duygu dolu anlar: "Allah devletimizden razı olsun"

İncelelerinin ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz."