Deprem sonrası yalana hız verdiler! Başı Meral Akşener ile provokasyon merkezi 23 derece çekti

23 DERECE'NİN KEPÇE İLE MÜDAHALE YALANI

23 derece "İnsan sesine rağmen enkaza kepçe ile müdahale edildi" yalanını ortaya attı.

Ancak gerçek çok farklıydı. Elbistan'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarında gelen ihbarlar esasa alınarak profesyonel arama kurtarma ekipleri ile gönüllü personeller ve iş makineleri alana sevk edilmiş; gönüllü ekipler profesyonel ekiplerin yanına monte edilerek çalıştırılmıştır. İş makinaları arama kurtarma ekip amirinin talepleri doğrultusunda gönderilmiştir. Arama kurtarma ekibi bulunmayan hiçbir enkaza iş makinesi sevki yapılmamıştır. Ayrıca iş makinelerinin enkazdaki çalışmaları profesyonel arama kurtarma personellerinin kontrolünde ve yönetiminde yapılmıştır. Aksi yönde sosyal medyada yapılan bütün paylaşımlar gerçeği yansırmamaktadır.