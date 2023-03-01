Deprem sonrası yalana hız verdiler! Başı Meral Akşener ile provokasyon merkezi 23 derece çekti
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Asrın felaketi' olarak nitelendirildi. Depremler sonrası sonrası Türkiye yaralarını sararken, muhalefet ve yandaşı medya manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılara hız verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile sosyal medyadan algı içerikli paylaşımlar yapan 23 derece isimli yayın organı başı çekenler arasında yer aldı! İşte başını Meral Akşener ve 23 derecenin çektiği deprem yalanları ve gerçekler...
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. 45 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.
PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞANLAR YİNE SAHNEYE ÇIKTI
Bölgede artçılar ve yeni depremler devam ederken devlet ve millet el ele verip yaralarını sarmaya başladı.
Devlet ve millet omuz omuza felakete karşı mücadele ederken enkaz üzerinden rant devşiren kirli odaklar ise boş durmadı!
Provokasyonun başını 6'lı koalisyonun ortakları ve medyası çekti. Takvim.com.tr depremin ilk anından itibaren yalanları deşifre ederken provokasyon peşinde koşanlar ise yalanalarını sürdürmeye devam etti.
MERAL AKŞENER VE 23 DERECE BAŞI ÇEKTİ!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve sosyal medyadan manipülasyon yapan 23 derece isimli yayın organı provokasyon peşinde koşanların başında geldi.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen '23 derece' isimli yayın organı deprem üzerinden kirli operasyona girişti.
23 DERECE'NİN KEPÇE İLE MÜDAHALE YALANI
23 derece "İnsan sesine rağmen enkaza kepçe ile müdahale edildi" yalanını ortaya attı.
Ancak gerçek çok farklıydı. Elbistan'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarında gelen ihbarlar esasa alınarak profesyonel arama kurtarma ekipleri ile gönüllü personeller ve iş makineleri alana sevk edilmiş; gönüllü ekipler profesyonel ekiplerin yanına monte edilerek çalıştırılmıştır. İş makinaları arama kurtarma ekip amirinin talepleri doğrultusunda gönderilmiştir. Arama kurtarma ekibi bulunmayan hiçbir enkaza iş makinesi sevki yapılmamıştır. Ayrıca iş makinelerinin enkazdaki çalışmaları profesyonel arama kurtarma personellerinin kontrolünde ve yönetiminde yapılmıştır. Aksi yönde sosyal medyada yapılan bütün paylaşımlar gerçeği yansırmamaktadır.