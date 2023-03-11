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Davutoğlu "FETÖ" sorusunu göz göre göre inkar etti!

Davutoğlu "FETÖ" sorusunu göz göre göre inkar etti!
11.03.2023 00:05

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6'lı koalisyonun adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin fonladığı televizyonlarda iftiralarla hükümete saldırmaya başlayan masanın üyelerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Davutoğlu, fondaş Halk TV'de asrın çifte felaketinin yaşandığı bölgeye Başkan Erdoğan'ın beşinci günde gittiği yalanını söyledi. Ancak bilindiği gibi Erdoğan ilk günden itibaren koordinasyonu sağlarken deprem bölgesine ikinci günde gitmişti. Davutoğlu daha önce de FETÖ sorusuna göz göre göre ısrarla yalan söyleyerek cevap vermişti.

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