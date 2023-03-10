Sevgilisini silahla öldürdü! Kaçmaya çalıştığı takside intihar etti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi daha sonra intihar etti.

SEVGİLİSİNİ BAŞINDAN VURDU

Edinilen bilgiye göre, Yiğit B. Altındağ İlçesi Gülpınar Mahallesi'nde oturan sevgilisi Gaye Güven'in(24) evine gitti. Yiğit B. kapıyı açan sevgilisinin başına silahla ateş edip olay yerinde taksiyle uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güven'in hayatını kaybettiği belirledi.