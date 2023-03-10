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    • Haberler
    • 11.03.2023 06:19
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    • 11.03.2023 06:19
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    Sevgilisini silahla öldürdü! Kaçmaya çalıştığı takside intihar etti

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde sevgilisini silahla öldüren şahıs olay yerinden taksiye binerek kaçtı. Zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan takside tabancayla intihar etti. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

    AJANSLAR
    Sevgilisini öldürdü! Kaçtığı takside intihar etti

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi daha sonra intihar etti.

    SEVGİLİSİNİ BAŞINDAN VURDU
    Edinilen bilgiye göre, Yiğit B. Altındağ İlçesi Gülpınar Mahallesi'nde oturan sevgilisi Gaye Güven'in(24) evine gitti. Yiğit B. kapıyı açan sevgilisinin başına silahla ateş edip olay yerinde taksiyle uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güven'in hayatını kaybettiği belirledi.

    KAÇTIĞI TAKSİDE İNTİHAR ETTİ
    Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yiğit B.'nin kaçtığı taksi belirlendi. Yakalama çalışmaları neticesinde polis ekipleri, zanlının kaçtığı taksiyi durdurdu. Takside bulunan Yiğit B. tabancayla intihar etti.

    Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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