Deprem felaketinde 5 otomobil 50 kişinin hayatını kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde, 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da gerçekleşti. Kentte binlerce bina yerle bir olurken, enkaz kaldırma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Deprem nedeniyle birçok bina yan yatarken, bazı binaların ise zemin veya birinci katlarının olduğu yere çöktüğü görüldü.

Antakya ilçesi Kanatlı Caddesi'nde yaklaşık 50 kişinin yaşadığı 5 katlı bir apartmanın da birinci katı olduğu gibi zemine çöktü. Büyük hasar alan binanın devrilmesini ise saçaklar altına park edilen 5 araç engelledi.