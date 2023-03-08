Deprem felaketinde 5 otomobil 50 kişinin hayatını kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde, 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da gerçekleşti. Kentte binlerce bina yerle bir olurken, enkaz kaldırma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Deprem nedeniyle birçok bina yan yatarken, bazı binaların ise zemin veya birinci katlarının olduğu yere çöktüğü görüldü.
Antakya ilçesi Kanatlı Caddesi'nde yaklaşık 50 kişinin yaşadığı 5 katlı bir apartmanın da birinci katı olduğu gibi zemine çöktü. Büyük hasar alan binanın devrilmesini ise saçaklar altına park edilen 5 araç engelledi.
Binanın üç tarafında ezilen araçlar, ilginç görüntüler oluşturdu. O binada yaşayan iş insanı 56 yaşındaki İsmail Gürler, 4 kişilik ailesiyle büyük korku yaşadı.
3 ay önce aldığı evinde afeti yaşayan Gürler, kızının 2. kattan sarkıttığı battaniyelere tutunarak tahliye oldu. Otomobili kağıt gibi ezilen ama ailesiyle yaşadığını şükreden Gürler, Hatay'ı asla terk etmeyeceğinin altını çizdi.