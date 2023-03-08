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    • Haberler
    • 08.03.2023 17:14
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    • 08.03.2023 17:14
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    RTÜK'ten Fatih Altaylı'nın yardım kampanyası yalanı için Habertürk'e para cezası!

    Son dakika haberi! Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Flash TV'ye üç kez program durdurma, Habertürk TV'ye ise idari para cezası verdi. Türkiye'de yaşanan her olayda provokatif çıkışlarıyla bilinen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ''Bu akşam yerli yabancı sporcular, iş adamları bilimadamları ile depremzedeler için bir yardım yayını yapacaktık. Amacımız birkaç bin tane Konteyner evler almaktı. Son dakikada RTÜK'ten bir talimat geldi ''Yapmayın'' dediler." diyerek Kahramanmaraş'taki depremlerin ilk gününde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu hedef almıştı.

    takvim.com.tr
    RTÜK’ten Altaylı’nın skandal yalanına ceza!

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Flash TV'ye üç kez program durdurma, Habertürk TV'ye ise idari para cezası verdi.

    RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul bugün gerçekleştirilen toplantıda iki ayrı izleme raporunu görüştü.

    Buna göre, kanalda yayımlanan bir programda, "nefret dili kullanılarak söylenen, insanları aşağılayan, dalga geçen, ayrımcılık yapan, toplumun büyük bir kesimini ötekileştiren ifadeler" kullanıldığı gerekçesiyle Flash TV'ye 3 kez program durdurma cezası uygulandı.

    Habertürk'e ise bir programdaki "RTÜK'ün bir medya grubunun yardım organizasyonunu engellediği" yönündeki iddialarının, "Soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.


    FATİH ALTAYLI'NIN "YARDIM KAMPANYASI" YALANI ELİNDE PATLAMIŞTI
    Türkiye'de yaşanan her olayda provokatif çıkışlarıyla bilinen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ''Bu akşam yerli yabancı sporcular, iş adamları bilimadamları ile depremzedeler için bir yardım yayını yapacaktık. Amacımız birkaç bin tane Konteyner evler almaktı. Son dakikada RTÜK'ten bir talimat geldi ''Yapmayın'' dediler." diyerek Kahramanmaraş'taki depremlerin ilk gününde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu hedef almıştı.

    FATİH ALTAYLI'NIN YALANI ELİNDE PATLADI! | VİDEO İZLE



    BİRÇOK KURUMU YALAN VE İFTİRALARLA HEDEF ALMIŞTI
    Daha önce de devletin birçok kurumunu farklı şekillerde hedef alarak iftira ve yalanlarla suçlayan Altaylı'ya cevap gecikmedi.

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın düzenlemeyi planladıkları yardım programının RTÜK tarafından engellendiği iddiasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Fatih Altaylı her zamanki gibi sorumlu davranmayıp araştırmadan manipülasyon peşinde. Duyarlı yayıncılarımız tarafından ayrı ayrı yardım kampanyası yapılması yerine daha güçlü bir destek için ortak hareket edilerek birlikte kampanya yapma kararı alındı.

        ALTAYLI'NIN AÇIKLAMASI DÜPEDÜZ YALAN VE İFTİRADAN İBARETTİR
        Biz de RTÜK olarak bunu destekledik. Kampanya detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz. Fatih Altaylı'nın açıklaması düpedüz yalan ve iftiradan ibarettir."

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        Haberler Haberler RTÜK'ten Fatih Altaylı'nın yardım kampanyası yalanı için Habertürk'e para cezası!
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