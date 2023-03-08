RTÜK'ten Fatih Altaylı'nın yardım kampanyası yalanı için Habertürk'e para cezası!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Flash TV'ye üç kez program durdurma, Habertürk TV'ye ise idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul bugün gerçekleştirilen toplantıda iki ayrı izleme raporunu görüştü.

Buna göre, kanalda yayımlanan bir programda, "nefret dili kullanılarak söylenen, insanları aşağılayan, dalga geçen, ayrımcılık yapan, toplumun büyük bir kesimini ötekileştiren ifadeler" kullanıldığı gerekçesiyle Flash TV'ye 3 kez program durdurma cezası uygulandı.

Habertürk'e ise bir programdaki "RTÜK'ün bir medya grubunun yardım organizasyonunu engellediği" yönündeki iddialarının, "Soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.





FATİH ALTAYLI'NIN "YARDIM KAMPANYASI" YALANI ELİNDE PATLAMIŞTI

Türkiye'de yaşanan her olayda provokatif çıkışlarıyla bilinen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ''Bu akşam yerli yabancı sporcular, iş adamları bilimadamları ile depremzedeler için bir yardım yayını yapacaktık. Amacımız birkaç bin tane Konteyner evler almaktı. Son dakikada RTÜK'ten bir talimat geldi ''Yapmayın'' dediler." diyerek Kahramanmaraş'taki depremlerin ilk gününde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu hedef almıştı.

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