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    • Güncel
    • 07.03.2023 19:48
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    • 07.03.2023 20:12
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    Küresel çetenin kirli kalemleri neyi kaşıyor? Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden 'Alevi' provokasyonu: France 24 başrolde

    6'lı koalisyondaki binbir kaos ve çekişmenin gölgesinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası küresel çetenin medya baronları da harekete geçti. "Türkiye'nin 'sessiz gücü' Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı ele geçiriyor" başlıklı haberle gelişmeyi okurlarına duyuran France 24 çirkin bir algı operasyonuna soyundu. Haberde CHP liderinin Alevi kimliği ön plana atıldı, "Alevilerin ayrımcılığa ve katliama maruz kaldığı" şeklinde skandal provokasyon yayıldı. Seçimlere sayılı bir zaman kala Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği üzerinden bir kaos havası oluşturmak isteyen küresel çeten aksine Türkiye'de son zamanlarda birliği ve kardeşliği pekiştirmek adına olumlu ve somut adımlar atıldı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Küresel çetenin kirli kalemleri neyi kaşıyor?

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan son toplantı sonrası adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu, "Yunus Emre bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden ilham alarak bütün renkleri aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır" ifadelerini kullandı.



    Adaylık duyurusunun yapıldığı sırada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Bilindiği üzere Akşener, 'noter, kumar' masası deyip ayrıldığı ittifaka 'Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş' şartı ile geri dönmüştü. İYİ Parti liderinin akşam yemeği yemeden alanı terk ettiği konuşulurken bu durum alınan karardan memnun olmadığı yorumlarını da beraberinde getirdi.





    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı dünya basınında da yer buldu. "Türkiye'nin Gandhi'si" şeklinde güzellemeler yapıldı.

    FRANCE 24'TEN ÇİRKİN PROVOKASYON
    Fransız basını ise bu durum üzerinden çirkin bir provokasyona soyundu.

    France 24, Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanını "Türkiye'nin 'sessiz gücü' Erdoğan'ı ele geçiriyor" başlığıyla okurlarına duyurdu.



        BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR, KILIÇDAROĞLU'NA METHİYELER DÜZDÜLER
        İlgili haberde Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'küstah ve tarzı abartılı' ifadeleriyle hedef alınırken, Kılıçdaroğlu'na 'eski devlet memuru, kitap düşkünü' şeklinde güzellemeler yapıldı.

        Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konu başlıklı haberde CHP liderinin Alevi kimliği de ön plana atıldı "2010'dan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) lideri olan etnik bir Alevi olan Kılıçdaroğlu, partisinin katı çizgisini değiştirirken imajını keskinleştirmek için çok çalıştı" ifadeleri kullanıldı.



        Fransız basını Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi ise "Kürt ve Alevi çoğunluğa sahip, asi..." sözcüklerini kullanarak tanımladı. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Türk devletinin başına geçecek ilk Alevi olacağının altı çizildi.

        KÜRESEL ÇETENİN MEDYA BARONLARININ KİRLİ OYUNU
        France 24'ün Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden giriştiği algı operasyonunda Aleviler ile ilgili yapılan tanımlamalar ise küresel medya baronlarının giriştiği oyunu açık etti.

        Alevi kimliğine sahip kişilerin İslam'ın belli başlı ritüellerine saygı göstermediği yazıldı. Alevilerin ayrımcılığa ve katliama maruz kaldığı skandal bir şekilde iddia edildi.



        France 24 ile eşgüdümlü olarak Londra merkezli Middle East Eye isimli haber platformu da Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği üzerinden algı yaymak için kolları sıvadı.

        "Cumhurbaşkanlığı seçimi için muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu kimdir?" başlıkla haberde "Aleviler, katı Sünniler tarafından sapkın kabul edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

            BİRLİĞİ VE KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRMEK ADINA ATILAN SOMUT ADIMLAR
            Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği üzerinden bir kaos havası oluşturmak isteyen küresel çetenin aksine Türkiye'de son zamanlarda birliği ve kardeşliği pekiştirmek adına olumlu ve somut adımlar atıldı.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu.

            Kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Erdoğan, "Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız Resmî Gazete'de yayımlanarak kuruldu. Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.



            ALEVİ DEDELERİYLE İFTAR
            Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem Ayı iftarına katılmış, Alevi dedeleriyle bir araya gelerek güçlük bir kardeşlik mesajı vermişti.
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            Haberler Güncel Küresel çetenin kirli kalemleri neyi kaşıyor? Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden 'Alevi' provokasyonu: France 24 başrolde
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