Küresel çetenin kirli kalemleri neyi kaşıyor? Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden 'Alevi' provokasyonu: France 24 başrolde

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan son toplantı sonrası adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu, "Yunus Emre bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden ilham alarak bütün renkleri aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır" ifadelerini kullandı.
Adaylık duyurusunun yapıldığı sırada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
Bilindiği üzere Akşener, 'noter, kumar' masası deyip ayrıldığı ittifaka 'Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş' şartı ile geri dönmüştü. İYİ Parti liderinin akşam yemeği yemeden alanı terk ettiği konuşulurken bu durum alınan karardan memnun olmadığı yorumlarını da beraberinde getirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı dünya basınında da yer buldu. "Türkiye'nin Gandhi'si" şeklinde güzellemeler yapıldı.
FRANCE 24'TEN ÇİRKİN PROVOKASYON
Fransız basını ise bu durum üzerinden çirkin bir provokasyona soyundu.
France 24, Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanını "Türkiye'nin 'sessiz gücü' Erdoğan'ı ele geçiriyor" başlığıyla okurlarına duyurdu.