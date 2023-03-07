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    • Haberler
    • 07.03.2023 10:29
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    • 07.03.2023 10:50
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    Fondaşın öfkesi dinmiyor! CHP yandaşı yazar Meral Akşener'i topa tuttu: Kendi etti kendi buldu

    13. toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olmasına karşı çıkarak masayı ağır hakaretlerle dağıtan Meral Akşener, 3 gün boyunca fondaş medya ve gazeteciler tarafından sert sözlerle hedef alındı. Dün yürütülen kirli pazarlıkların ardından Akşener yeniden masaya dönerken, mangır medyasında öfke dinmedi. CHP yandaşı yazar Mehmet Tezkan, dün suratı asık bir halde kalabalığın önüne geçen Akşener'i hedef alarak, "Resmen intihar etti. Şimdi hayata dönsün diye kendine ve partisine serum bağlanmış halde dolaşıyor. Kendi etti kendi buldu." dedi.

    takvim.com.tr
    CHP yandaşı yazar Akşener’i topa tuttu

    6'lı koalisyonda yaşanan kriz sonrası, 'İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun' şeklindeki öneri ile yeniden masaya dönen Meral Akşener büyük hüsran yaşadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına boyun eğen Akşener'in moralsiz hali CHP medyasında da gündem oldu.

    "Kendi etti kendi buldu." diyen CHP yandaşı yazar Mehmet Tezkan, İmamoğlu ve Yavaş önerisini de 'komik' olarak nitelendirdi.

    AKŞENER'İN YÜZÜ ASILDI
    Koalisyon 72 saatlik kaosun ardından dün 6'lı olarak yeniden toplandı. Saatler süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ismi açıklandı.

    Açıklama sırasında Meral Akşener'in yüzü hayli dikkat çekiciydi. Oldukça morali bozuk görünen Akşener, bugün CHP medyasında da gündemdi.

    CHP'nin fonladığı Halk TV Yazarı Mehmet Tezkan, "Akşener kaybetti, Davutoğlu kazandı" başlıklı yazısında İYİ Parti Genel Başkanı'nı yerden yere vurdu. Tezkan, Akşener'in masaya döndüğü İmamoğlu-Yavaş formülünü 'komik' olarak nitelendiren Tezkan, "Kendin ettin, kendin buldun." ifadelerini kullandı.

        90'LARI HATIRLATAN KRİZ
        6'lı koalisyonda Meral Akşener'in masadan kalkması ile 72 saatlik kriz yaşandı.

        Akşener, koalisyonu, 'kumar masası ve noter masası' ifadeleri ile yerden yere vururken, kendilerine Kılıçdaroğlu isminin dayatıldığını belirterek, "Ölümü gösterip, sıtmaya razı etmek isteyenlere karşı dik duracağız" dedi.

        Akşener, bu sözlerin arkasında 2 gün durabildi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması önerisi ile koalisyona dönen Akşener, bildiriden anlaşıldığı kadarı ile tam da istediğini alamadı.

        İtiraz etme hakkını da kaybetmiş görünen Akşener'in Cumhurbaşkanı adayının açıklandığı sıradaki yüz ifadesi dikkat çekti.

        Akşener'in Kılıçdaroğlu ismi açıklanırken tepkisiz kalması, suratındaki memnuniyetsizlik sosyal medyada gündem oldu. Akşener'in düştüğü durum CHP'nin fonladığı Halk TV'de de ele alındı. Yazar Mehmet Tezkan, bugünkü yazısında Akşener'e dikkat çeken ifadeler ile yüklendi.

            "AKŞENER KAYBETTİ"
            Tezkan, "Meral Akşener kaybetti, Ahmet Davutoğlu kazandı" başlıklı yazısında Davutoğlu'nun masaya sunduğu, oy oranlarına bakılmaksızın her liderin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve her partiye bir bakanlık verilmesi formülüne dönüldüğüne dikkat çekti.

            Akşener'in ve partisinin bu öneriye şiddetle karşı çıktığını ifade eden Tezkan, günün sonunda Akşener'in çıkardığı kriz nedeiyle teslim olduğunu vurguladı.

            "BİRİNİN YÜZÜ SİMSİYAH"
            Tezkan, "Liderler açıklamasını izlemişinizdir. İki kişinin yüzü asıktı. Birinin simsiyahtı ötekinin siyaha çalandı. Yüzü simsiyah olan Akşener'di… Yüzü siyaha çalan Babacan'dı…" dedi.

                Tezkan şu çarpıcı ifadeleri kullandı:
                Akşener yüzde bir oyu olduğu bile meçhul olan, miting yaptığına tanık olmadığımız DP Genel Başkanı Uysal ile eşit şartlarda olacak. Seçimi kazanırlarsa; yüzde 0,5'lik hadi 1'lik diyelim DP ile gece gündüz çalışarak büyüttüğü partisi iktidarı eşit şartlarda bölüşecekler. Saadet Partisi'nin durumu DP ile aynı…Gelecek Partisi'nin de… Davutoğlu'nun miting yaptığını gördünüz mü? Kitleleri heyecana getirdiğini, peşinden sürüklediğine tanık oldunuz mu? Ben görmedim. Ama o da Akşener ile aynı şartlarda olacaklar! Bu sebeple Akşener kaybetti, Davutoğlu kazandı dedim.

                "KENDİ ETTİ KENDİ BULDU"
                Tezkan 12 maddelik bildirinin Meral Akşener'e büyük haksızlık olduğunu belirtti, "Ama kendi düşen ağlamaz diye bir söz vardır. Çukuru kendi kazdı, içine atladı, resmen intihar etti. Şimdi hayata dönsün diye kendine ve partisine serum bağlanmış halde dolaşıyor. Kendi etti kendi buldu." ifadelerini kullandı.

                "UYSAL İLE AYNI KONUMA GELDİ"
                Akşener'in yaptığı çıkış ve sonra arkasında duramayarak geri dönmesi ile her şeyini kaybettiğini ifade eden Tezkan, "2018 seçimlerinde listesinde yer vererek milletvekili olmasını sağladığı, '6'lı Masa'ya aldığı DP Genel Başkanı Uysal ile aynı konuma geldi.Yüzü dün akşam bu sebeple simsiyahtı. Direnebilir, Millet İttifakı'na dönmez, kendi yolunda yürüyebilir miydi? İddia ediyorum; barajı geçemezdi." dedi.
                    Güçlendirilmiş ucube sistemi!
                    Haberler Haberler Fondaşın öfkesi dinmiyor! CHP yandaşı yazar Meral Akşener'i topa tuttu: Kendi etti kendi buldu
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