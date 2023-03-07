Fondaşın öfkesi dinmiyor! CHP yandaşı yazar Meral Akşener'i topa tuttu: Kendi etti kendi buldu

6'lı koalisyonda yaşanan kriz sonrası, 'İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun' şeklindeki öneri ile yeniden masaya dönen Meral Akşener büyük hüsran yaşadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına boyun eğen Akşener'in moralsiz hali CHP medyasında da gündem oldu.
"Kendi etti kendi buldu." diyen CHP yandaşı yazar Mehmet Tezkan, İmamoğlu ve Yavaş önerisini de 'komik' olarak nitelendirdi.
AKŞENER'İN YÜZÜ ASILDI
Koalisyon 72 saatlik kaosun ardından dün 6'lı olarak yeniden toplandı. Saatler süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ismi açıklandı.
Açıklama sırasında Meral Akşener'in yüzü hayli dikkat çekiciydi. Oldukça morali bozuk görünen Akşener, bugün CHP medyasında da gündemdi.
CHP'nin fonladığı Halk TV Yazarı Mehmet Tezkan, "Akşener kaybetti, Davutoğlu kazandı" başlıklı yazısında İYİ Parti Genel Başkanı'nı yerden yere vurdu. Tezkan, Akşener'in masaya döndüğü İmamoğlu-Yavaş formülünü 'komik' olarak nitelendiren Tezkan, "Kendin ettin, kendin buldun." ifadelerini kullandı.