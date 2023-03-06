Fondaşlar birbirine girdi! Sen misin Meral'i hedefe alan? Yeniçağ da topa girdi: Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Aylardır devam eden 'ortak aday' krizi 13. toplantının ardından zirveye tırmandı. Kemal Kılıçdaroğlu ismine karşı çıkan Meral Akşener ağır sözlerle ortaklarını hedef alarak masayı yıktı. Bu karar aynı zamanda fondaş medyayı öfkelendirdi. Günlerdir Akşener'i hedef alan CHP basınına ilk defa Akşener cephesinden karşılık geldi.
SERT SÖZLERLE MASAYI YIKTI
Akşener basın toplantısında şunları söyledi: "Dün 5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söylediler. Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini beyan ettik.
Ancak önerimiz kabul görmedi. Anladık ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür."
FONDAŞ MEDYA HÜSRANDA
Akşener'in bu hamlesinin ardından hüsrana uğrayan fondaş medya, İYİ Parti Genel Başkanı'nı hedef almaya devam ediyor. Son olarak Sözcü Gazetesi, bugün yaptığı bir haberle Akşener'le adeta dalga geçti.