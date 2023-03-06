Fondaşlar birbirine girdi! Sen misin Meral'i hedefe alan? Yeniçağ da topa girdi: Kılıçdaroğlu'na sert sözler

NAMUS VE ŞEREF SÖZLERİ

Paylaşılan ifadelerde Kılıçdaroğlu şu sözleri kullanıyor: "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Bir partinin genel başkanı velev ki seçildi... Nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek ben tarafsız olacağım diye. Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?

Ben nasıl namusum ve şerefim üzerine tarih huzurunda ve büyük Türk milletinin önünde diyeceğim ki 'tarafsız davranacağım'. Yahu o zaman demezler mi kardeşim sen nasıl falan partinin üyesisin."