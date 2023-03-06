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    • Haberler
    • 06.03.2023 13:52
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    • 06.03.2023 13:52
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    Fondaşlar birbirine girdi! Sen misin Meral'i hedefe alan? Yeniçağ da topa girdi: Kılıçdaroğlu'na sert sözler

    6'lı koalisyonun 1 yıldır süren kriz dolu iktidar hayalleri, ortak aday duvarına tosladı. 4 partinin Kemal Kılıçdaroğlu kararına karşılık masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini getiren Meral Akşener istediğini alamayınca zehir zemberek sözlerlele masayı dağıttı. Akşener'in tavrı fondaş medyada adeta öfke patlamasına neden oldu. Manşetlerinden sert sözlerle masanın eski ortağına yüklenen fondaş medyada, karşı cepheden ilk kurşun geldi. İP'e yakınlığıyla bilinen Yeniçağ, ayrılık sonrası ilk kez Klıçdaroğlu'nun hedef aldı.

    takvim.com.tr
    Fondaşlar birbirine girdi!

    Aylardır devam eden 'ortak aday' krizi 13. toplantının ardından zirveye tırmandı. Kemal Kılıçdaroğlu ismine karşı çıkan Meral Akşener ağır sözlerle ortaklarını hedef alarak masayı yıktı. Bu karar aynı zamanda fondaş medyayı öfkelendirdi. Günlerdir Akşener'i hedef alan CHP basınına ilk defa Akşener cephesinden karşılık geldi.

    SERT SÖZLERLE MASAYI YIKTI
    Akşener basın toplantısında şunları söyledi: "Dün 5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söylediler. Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini beyan ettik.

    Ancak önerimiz kabul görmedi. Anladık ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür."

    FONDAŞ MEDYA HÜSRANDA
    Akşener'in bu hamlesinin ardından hüsrana uğrayan fondaş medya, İYİ Parti Genel Başkanı'nı hedef almaya devam ediyor. Son olarak Sözcü Gazetesi, bugün yaptığı bir haberle Akşener'le adeta dalga geçti.

        Hukukçu Ersan Şen'in katıldığı bir canlı yayında söylediği "İYİ Parti'nin cumhurbaşkanlığı adayına adayım" sözlerinin ardından Akşener'in kendisini aradığı iddia edilen haberde, Akşener'in Şen'e 'Görüşelim' dediği ifade edildi.

        Gazete bu haberi, "Kazanacak adayı reklam arasında buldular" başlığıyla verdi.

        Öte yandan Birgün Gazetesi de Akşener'i hedef alarak, "Örtülü Saray'ı kurtarma hamlesi" dedi.

        AKŞENER CEPHESİNDEN KARŞILIK
        Akşener'e yakınlığıyla bilinen Yeniçağ da Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir haber paylaştı. Yeniçağ, Kılıçdaroğlu'nun bir önceki genel seçimler öncesi söylediği "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı" sözlerini hatırlattı.

            NAMUS VE ŞEREF SÖZLERİ
            Paylaşılan ifadelerde Kılıçdaroğlu şu sözleri kullanıyor: "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Bir partinin genel başkanı velev ki seçildi... Nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek ben tarafsız olacağım diye. Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?

            Ben nasıl namusum ve şerefim üzerine tarih huzurunda ve büyük Türk milletinin önünde diyeceğim ki 'tarafsız davranacağım'. Yahu o zaman demezler mi kardeşim sen nasıl falan partinin üyesisin."

            KILIÇDAROĞLU HEDEFTE
            Yeniçağ haberi, "Kılıçdaroğlu'nun isminin resmi olarak açıklandıktan sonra partisinden istifa edip etmeyeceği, eğer seçilirse tarafsız kalıp kalmayacağı merak konusu." cümlesiyle tamamlayarak doğrudan CHP Genel Başkanı'nı hedef aldı.

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