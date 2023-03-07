Aslı Baykal'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı: İlk iş Akşener'i etkisizleştirir

Yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.

ASLI BAYKAL'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: İLK İŞ AKŞENER'İ ETKİSİZLEŞTİRİR

Yaşananlar sonrası CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan olay bir çıkış geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde ilk iş olarak Akşener'i etkisizleştireceğini belirten Aslı Baykal HDP'nin bir koz olarak kullanılacağına dikkat çekerek, "İyi parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu." ifadelerini kullandı.

Aslı Baykal şunları yazdı;

"İyi partililer dönüşü olmayan yola girdiler. Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse; Genel başkan koltuğuna yerleşince kendisini Chp genel başkanlığına taşıyan Önder Savı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşeneri yetkisizleştirir. İcracı bakanlıklar İyi partiye verilmez.

HDP SOPASI

İyi parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa Hdp dışarıdan, (belki de içeriden) destek olur. İyi parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu."