Aslı Baykal'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı: İlk iş Akşener'i etkisizleştirir

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından dün bir kez daha toplandı.
Toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de yapılan görüşme hangi pazarlıklar yapıldı sorusunu akıllara getirdi.
Otelde yapılan görüşmenin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 6'lı koalisyon liderleri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI DUYURDU
Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı esnada Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de ayrı bir detay oldu.
AÇIKLANAN METİNDE İMAMOĞLU- YAVAŞ GÖNDERMESİ: UYGUN GÖRDÜĞÜ ZAMAN...
Öte yandan 6'lı koalisyonun mutabakat metni de yayımlandı.
Yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.
ASLI BAYKAL'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: İLK İŞ AKŞENER'İ ETKİSİZLEŞTİRİR
Yaşananlar sonrası CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan olay bir çıkış geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde ilk iş olarak Akşener'i etkisizleştireceğini belirten Aslı Baykal HDP'nin bir koz olarak kullanılacağına dikkat çekerek, "İyi parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu." ifadelerini kullandı.
Aslı Baykal şunları yazdı;
"İyi partililer dönüşü olmayan yola girdiler. Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse; Genel başkan koltuğuna yerleşince kendisini Chp genel başkanlığına taşıyan Önder Savı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşeneri yetkisizleştirir. İcracı bakanlıklar İyi partiye verilmez.
HDP SOPASI
İyi parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa Hdp dışarıdan, (belki de içeriden) destek olur. İyi parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu."