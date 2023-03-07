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    • Magazin
    • 07.03.2023 10:25
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    • 07.03.2023 10:25
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    Deniz Çakır evleniyor! Bilgehan Baykal kimdir, kaç yaşında? Bilgehan Baykal ne iş yapıyor?

    Yaprak Dökümü'ndeki Ferhunde rolüyle hafızalarda yer eden Deniz Çakır evleniyor! Deniz Çakır'ın geçen yıldan beri beraberlik yaşadığı bilişim sektöründe faaliyet gösteren Bilgehan Baykal'la evlilik planı yaptığı ortaya çıktı.Peki, Bilgehan Baykal kimdir? Bilgehan Baykal ne iş yapıyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Deniz Çakır evleniyor! Bilgehan Baykal kimdir?

    Kadın İsterse ve Yaprak Dökümü gibi dizilerde rol almasının ardından yıldızı bir anda parlayan ve başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Deniz Çakır, bir süredir Bilgehan Baykal ile aşk yaşıyor.

    DENİZ ÇAKIR İLE BİLGEHAN BAYKAL EVLİLİK KARARI ALDI

    Deniz Çakır'ın geçen yıldan beri beraberlik yaşadığı bilişim sektöründe faaliyet gösteren Bilgehan Baykal'la evleneceği iddia edildi. Baykal'la çok mutlu bir ilişkisi olan Deniz Çakır'ın bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

    BİLGEHAN BAYKAL KİMDİR?

    1975 İstanbul doğumlu Baykal, İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra sırasıyla University of Maine'de Pre-MBA, İngiltere'de Henley Management School'da MBA ve Marmara Üniversitesi'nde Kalkınma iktisadı üzerine yüksek lisans yaptı. 2016 yılında Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği İktisadı üzerine doktora eğitimini tamamladı.

        20 yılı aşkın süredir bilişim sektöründe hem yerel hem çok uluslu şirketlerde yöneticilik yapan Baykal aynı zamanda Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği üyesi..

        DENİZ ÇAKIR ASLEN NERELİ?

        Deniz Çakır, 31 Aralık 1981 tarihinde aslen Trabzonlu bir ailenin kızı olarak Ankara'da dünyaya geldi. Ayrancı Anadolu Lisesinden mezun olan Deniz Çakır, bu dönemde sık sık tiyatro oyunlarına gitmiştir.
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        Haberler Magazin Deniz Çakır evleniyor! Bilgehan Baykal kimdir, kaç yaşında? Bilgehan Baykal ne iş yapıyor?
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