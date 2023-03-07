Deniz Çakır evleniyor! Bilgehan Baykal kimdir, kaç yaşında? Bilgehan Baykal ne iş yapıyor?

Kadın İsterse ve Yaprak Dökümü gibi dizilerde rol almasının ardından yıldızı bir anda parlayan ve başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Deniz Çakır, bir süredir Bilgehan Baykal ile aşk yaşıyor.
DENİZ ÇAKIR İLE BİLGEHAN BAYKAL EVLİLİK KARARI ALDI
Deniz Çakır'ın geçen yıldan beri beraberlik yaşadığı bilişim sektöründe faaliyet gösteren Bilgehan Baykal'la evleneceği iddia edildi. Baykal'la çok mutlu bir ilişkisi olan Deniz Çakır'ın bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.
BİLGEHAN BAYKAL KİMDİR?
1975 İstanbul doğumlu Baykal, İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra sırasıyla University of Maine'de Pre-MBA, İngiltere'de Henley Management School'da MBA ve Marmara Üniversitesi'nde Kalkınma iktisadı üzerine yüksek lisans yaptı. 2016 yılında Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği İktisadı üzerine doktora eğitimini tamamladı.