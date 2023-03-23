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    • Yaşam
    • 23.03.2023 07:36
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    • 23.03.2023 07:36
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    Ramazan ayı hangi gün? İlk oruç için sahura hangi gün kalkacağız? 2023 ilk sahur, ilk iftar ve ilk teravih günü...

    On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. İşte ilk sahur tarihi...

    takvim.com.tr
    İlk oruç için sahura hangi gün kalkacağız?

    On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. İşte ilk sahur tarihi...

    İLK ORUÇ İÇİN SAHURA HANGİ GÜN KALKACAĞIZ?&NBSP I VİDEO İZLE

    İLK SAHUR IĞDIR EN SON ÇANAKKALE!

    Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlayacağı 23 Mart Perşembe gününde ilk imsakın Iğdır'da saat 04.33'te, son imsakın Çanakkale'de saat 05.43'te yaşanacağını söyledi.

    2023 Ramazan'da Orucun ilk günü ilk sahur ne zaman - İlk iftar saat kaçta?

    İLK İFTAR IĞDIR SON İFTAR YİNE ÇANAKKALE'DE!

    İlk iftarın 18.25'te Iğdır'da, son iftarın Çanakkale ve Edirne'de 19.35'te yapılacağını belirten İşlek, Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını kaydetti.

    EN UZUN ORUÇ TUTACAK İL SİNOP!

    Ramazanın son günü olan 20 Nisan'da ilk iftarın Hakkari'de saat 18.51'de, son iftarın ise Edirne'de 20.06'da yapılacağı bilgisini veren İşlek, son gün Sinop'ta 15 saat 23 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 56 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını dile getirdi.

    2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Bu sene Ramazan 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

        RAMAZAN BU YIL 29 GÜN SÜRECEK

        Ramazan ayının bu yıl 29 gün süreceğini anımsatan İşlek, "Bu durum, hilalin dünyanın herhangi bir yerinden ilk defa görüldüğü zamanla alakalı bir durum. Burada önemli olan hilalin ilk defa görülmesidir. Bazen içtima ve rüyet aynı günlerde olur, bazen farklı günlerde olur. Kameri aylar 29 veya 30 olabilir ama hiçbir şekilde kameri ay başı 28 ve 31 gün çekmez." şeklinde konuştu.

        İLK SAHUR SAATLERİ 2023

        Adana sahur vakti: 05:12

        Adıyaman sahur vakti: 04:59

        Afyonkarahisar sahur vakti: 05:28

        Ağrı sahur vakti: 04:37

        Aksaray sahur vakti: 05:15

        Amasya sahur vakti: 05:04

        Ankara sahur vakti: 05:17

        Antalya sahur vakti: 05:30

        Ardahan sahur vakti: 04:36

        Artvin sahur vakti: 04:39

        Aydın sahur vakti: 05:40

        Balıkesir sahur vakti: 05:38

        Bartın sahur vakti: 05:17

        Batman sahur vakti: 04:47

        Bayburt sahur vakti: 04:47

        Bilecik sahur vakti: 05:28

        Bingöl sahur vakti: 04:48

        Bitlis sahur vakti: 04:43

        Bolu sahur vakti: 05:21

        Burdur sahur vakti: 05:31

        Bursa sahur vakti: 05:32

        Çanakkale sahur vakti: 05:43

        Çankırı sahur vakti: 05:13

        Çorum sahur vakti: 05:08

        Denizli sahur vakti: 05:36

            Diyarbakır sahur vakti: 04:51

            Düzce sahur vakti: 05:23

            Edirne sahur vakti: 05:40

            Elazığ sahur vakti: 04:54

            Erzincan sahur vakti: 04:51

            Erzurum sahur vakti: 04:44

            Eskişehir sahur vakti: 05:27

            Gaziantep sahur vakti: 05:03

            Giresun sahur vakti: 04:54

            Gümüşhane sahur vakti: 04:50

            Hakkari sahur vakti: 04:37

            Hatay sahur vakti: 05:09

            Iğdır sahur vakti: 04:33

            Isparta sahur vakti: 05:30

            İçel sahur vakti: 05:15

            İstanbul sahur vakti: 05:31

            İzmir sahur vakti: 05:42

            Kahramanmaraş sahur vakti: 05:04

            Karabük sahur vakti: 05:16

            Karaman sahur vakti: 05:20

            Kars sahur vakti: 04:35

            Kastamonu sahur vakti: 05:11

            Kayseri sahur vakti: 05:09

            Kırıkkale sahur vakti: 05:15

            Kırklareli sahur vakti: 05:37

            Kırşehir sahur vakti: 05:13

            Kilis sahur vakti: 05:05

            Kocaeli sahur vakti: 05:28

            Konya sahur vakti: 05:22

            Kütahya sahur vakti: 05:30

            Malatya sahur vakti: 04:58

            Manisa sahur vakti: 05:41

            Mardin sahur vakti: 04:50

                Muğla sahur vakti: 05:39

                Muş sahur vakti: 04:45

                Nevşehir sahur vakti: 05:12

                Niğde sahur vakti: 05:13

                Ordu sahur vakti: 04:55

                Osmaniye sahur vakti: 05:32

                Rize sahur vakti: 04:45

                Sakarya sahur vakti: 05:26

                Samsun sahur vakti: 05:01

                Siirt sahur vakti: 04:44

                Sinop sahur vakti: 05:05

                Sivas sahur vakti: 05:01

                Şanlıurfa sahur vakti: 04:58

                Şırnak sahur vakti: 04:42

                Tekirdağ sahur vakti: 05:37

                Tokat sahur vakti: 05:02

                Trabzon sahur vakti: 04:48

                Tunceli sahur vakti: 04:52

                Uşak sahur vakti: 05:33

                Van sahur vakti: 04:37

                Yalova sahur vakti: 05:30

                Yozgat sahur vakti: 05:10

                Zonguldak sahur vakti: 05:19

                    2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

                    Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
                    Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
                    Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
                    Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

                    2023 İLK TERAVİH İLK SAHUR VE İLK İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

                    İlk teravih ve ilk sahur 22 Mart 2023 ve ilk iftar 23 Mart 2023 tarihinde eda edilecek. İlk iftar saat İstanbul için saat 19:26'da yapılacak.

                    SON ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

                    17 Nisan Pazartesi günü ise Kadir Gecesi idrak edilecek. 20 Nisan'da son oruç tutulacak.

                        ORUÇ NE ZAMAN FARZ KILINDI?

                        Oruç, Peygamberimiz'in hicretinden bir buçuk sene sonra şâban ayının onuncu günü farz kılınmış olup, İslâm'ın beş şartından biridir. Peygamberimiz bu hususu "İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek; namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için Beytullah'ı ziyaret etmektir (hac)" diyerek bildirmiştir (Buhârî, "Îmân", 34, 40; "İlim", 25; Müslim, "Îmân", 8).

                        2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

                        Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

                        Regaip Gecesi - 26 Ocak Perşembe

                        Miraç Gecesi - 17 Şubat Cuma

                        Berat Gecesi– 6 Mart Pazartesi

                        Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

                        Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

                        Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

                        Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

                        Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

                        Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

                        Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

                        Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

                        Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
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                            Haberler Yaşam Ramazan ayı hangi gün? İlk oruç için sahura hangi gün kalkacağız? 2023 ilk sahur, ilk iftar ve ilk teravih günü...
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