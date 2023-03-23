On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. İşte ilk sahur tarihi...
İLK ORUÇ İÇİN SAHURA HANGİ GÜN KALKACAĞIZ?&NBSP I VİDEO İZLE
İLK SAHUR IĞDIR EN SON ÇANAKKALE!
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlayacağı 23 Mart Perşembe gününde ilk imsakın Iğdır'da saat 04.33'te, son imsakın Çanakkale'de saat 05.43'te yaşanacağını söyledi.
İLK İFTAR IĞDIR SON İFTAR YİNE ÇANAKKALE'DE!
İlk iftarın 18.25'te Iğdır'da, son iftarın Çanakkale ve Edirne'de 19.35'te yapılacağını belirten İşlek, Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını kaydetti.
EN UZUN ORUÇ TUTACAK İL SİNOP!
Ramazanın son günü olan 20 Nisan'da ilk iftarın Hakkari'de saat 18.51'de, son iftarın ise Edirne'de 20.06'da yapılacağı bilgisini veren İşlek, son gün Sinop'ta 15 saat 23 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 56 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını dile getirdi.
2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu sene Ramazan 23 Mart Perşembe günü başlayacak.