Gazeteci Hulki Cevizoğlu: Akşener'in istifasını bekleyebilirsiniz, İYİ Parti'nin Sevr masasıdır bu





AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU: KARARDAN MEMNUN DEĞİL

Öte yandan konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'na uzak konumda yer alan Meral Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterdi.

YEMEĞE DE KATILMADI

Akşener'in, adaylık ilanı sonrası liderlerin yemeğine katılmadığı da öğrenildi. Hürriyet Yazarı Hande Fırat diğer 5 liderin birlikte yediğini Akşener'in sofraya oturmadığını belirtti.