Gazeteci Hulki Cevizoğlu: Akşener'in istifasını bekleyebilirsiniz, İYİ Parti'nin Sevr masasıdır bu

6'lı koalisyonun büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından bugün bir daha toplandı.
Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6'lı koalisyon liderleri tarafından yapılan açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Selamünaleyküm" ifadelerini kullandı.
AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU: KARARDAN MEMNUN DEĞİL
Öte yandan konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'na uzak konumda yer alan Meral Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterdi.
YEMEĞE DE KATILMADI
Akşener'in, adaylık ilanı sonrası liderlerin yemeğine katılmadığı da öğrenildi. Hürriyet Yazarı Hande Fırat diğer 5 liderin birlikte yediğini Akşener'in sofraya oturmadığını belirtti.
Gazeteci Hulki Cevizoğlu katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası Meral Akşener'in sergilediği tutum ve yüz ifadesine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.
"İSTİFA EDEBİLİR" DEDİ ŞANTAJA DİKKAT ÇEKTİ
"Meral Akşener'in istifasını bekleyebilirsiniz" diyen Cevizoğlu şu ifadeleri kullandı;
Akşener'in önceki gün söylediklerinden bugüne o söylediklerini yutturan kendisine hangi bir dış ve iç kuvvet oldu? Bir tehdide mi maruz kaldı? Bir şantaja mı maruz kaldı? Veya bir şey mi vadettiler. Ben bir vaat olduğunu zannetmiyorum.