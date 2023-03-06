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    • 07.03.2023 01:46
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    Gazeteci Hulki Cevizoğlu: Akşener'in istifasını bekleyebilirsiniz, İYİ Parti'nin Sevr masasıdır bu

    Binbir kavga ve dövüşün ardından 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan adaylık ilanında Meral Akşener'in asık, memnuniyetsiz yüzü tüm dikkatleri üzerine topladı. Akşener'in koalisyonun organize ettiği yemeğe de katılmadığı öğrenildi. Gazeteci Hulki Cevizoğlu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede 'Akşener istifa edebilir' dedi ve "Bir tehdide mi maruz kaldı? Bir şantaja mı maruz kaldı? sorularını yöneltti. Cevizoğlu, "İYİ Parti adına Meral Akşener'in Sevr masasıdır bu" dedi.

    takvim.com.tr
    Akşener’in istifasını bekleyebilirsiniz

    6'lı koalisyonun büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından bugün bir daha toplandı.

    Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6'lı koalisyon liderleri tarafından yapılan açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Selamünaleyküm" ifadelerini kullandı.



    AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU: KARARDAN MEMNUN DEĞİL
    Öte yandan konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'na uzak konumda yer alan Meral Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterdi.

    YEMEĞE DE KATILMADI
    Akşener'in, adaylık ilanı sonrası liderlerin yemeğine katılmadığı da öğrenildi. Hürriyet Yazarı Hande Fırat diğer 5 liderin birlikte yediğini Akşener'in sofraya oturmadığını belirtti.



    Gazeteci Hulki Cevizoğlu katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası Meral Akşener'in sergilediği tutum ve yüz ifadesine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

    "İSTİFA EDEBİLİR" DEDİ ŞANTAJA DİKKAT ÇEKTİ
    "Meral Akşener'in istifasını bekleyebilirsiniz" diyen Cevizoğlu şu ifadeleri kullandı;

    Akşener'in önceki gün söylediklerinden bugüne o söylediklerini yutturan kendisine hangi bir dış ve iç kuvvet oldu? Bir tehdide mi maruz kaldı? Bir şantaja mı maruz kaldı? Veya bir şey mi vadettiler. Ben bir vaat olduğunu zannetmiyorum.



        Meral Akşener'den toplumun bu akşam beklediği ve beklemesi gereken bir açıklama var. 'Ben bir şantaja uğradım. Bir tehdide uğradım' veya tam tersi 'Ben hiçbir baskı olmadan bu masaya gittim oturdum.' Hangisini diyecekse. Bu akşam onun ağzından bu açıklamayı millet duymak mecburiyetinde.



        "İYİ PARTİ ADINA SEVR MASASIDIR BU"
        Bu akşam İYİ Parti adına Meral Akşener'in Sevr masasıdır bu. Sevr imzasıdır İYİ Parti adına."
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