Kamu spotu yayınlandı: 'Bina hasar tespiti nasıl yapılır?', 'Binalar nasıl sınıflanıyor?', 'İtiraz süresi ne kadar?' tüm sorulara net cevaplar

BİNALAR NASIL SINIFLANIYOR?

Videoda, hasar tespit çalışmalarının tüm dünya literatüründe yer aldığı gibi gözlemsel incelemeye dayalı olduğu, bu incelemede binaların kolon, perde, kiriş gibi taşıyıcı olan ve bölme duvar ve kaplama gibi taşıyıcı olmayan elemanlarında oluşan hasarların belirlendiği kaydedildi.