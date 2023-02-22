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    • Haberler
    • 22.02.2023 13:42
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    • 22.02.2023 14:07
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    Kamu spotu yayınlandı: 'Bina hasar tespiti nasıl yapılır?', 'Binalar nasıl sınıflanıyor?', 'İtiraz süresi ne kadar?' tüm sorulara net cevaplar

    “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından, afetzedelerin yeniden evlerine dönebilmesi için inşa ve ihya süreci başlatıldı. Yeniden inşa çalışmaları öncesi afet bölgesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bir kamu spotu filmi hazırladı.Filmde, vatandaşların merak ettiği, 'binalar nasıl sınıflanıyor?, 'bina hasar durumu nasıl öğrenilir?', 'itiraz süresi ne kadar?' gibi soruların cevaplarına yer verildi.

    AJANSLAR
    Hasar tespit çalışmalarıyla ilgi kamu spotu yayınlandı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışma sürecini anlatan kamu spotu yayınladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11 ili etkileyen depremler sonrasında yürütülen hasar tespitleriyle ilgili kamu spotunda, vatandaşların bilgi edinme ve itiraz süreçleri yer aldı.

    BİNALAR NASIL SINIFLANIYOR?
    Videoda, hasar tespit çalışmalarının tüm dünya literatüründe yer aldığı gibi gözlemsel incelemeye dayalı olduğu, bu incelemede binaların kolon, perde, kiriş gibi taşıyıcı olan ve bölme duvar ve kaplama gibi taşıyıcı olmayan elemanlarında oluşan hasarların belirlendiği kaydedildi.

    Tespit çalışmalarında, binaların hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

        BİNANIZIN HASAR DURUMUNU NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?
        Kamu spotunda, ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtildi.

        Şu bilgilere yer verildi:
        "Hasarsız ve az hasarlı binalar tamamen kullanılabilirken, orta hasarlı binaların detaylı deprem performanslarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların kesinlikle kullanılmaması ve kontrollü bir şekilde yıkımının gerçekleştirilmesi zorunludur.

        Binanızın hasar durumunu e-Devlet ya da 'www.hasartespit.csb.gov.tr' adresinden öğrenebilir, hasar tespit başvurularınızı bu adreslerden yapabilir, veya afet bölgelerindeki mobil iletişim merkezlerine başvurabilirsiniz."

            İTİRAZ SÜRESİ NE KADAR?
            Videoda, hasar tespit sonuçlarının mahalle muhtarlıklarında ilan edilmesinin ardından 1 aylık itiraz süresinin bulunduğu bilgisi de aktarıldı.

            KESİN SONUÇ NE ZAMAN BELİRLENİR?
            Bu süre içinde vatandaşların e-Devlet üzerinden ve iletişim ofislerinden itiraz başvurularını yapabileceği, başvurular doğrultusunda yeniden hasar tespitinin yapılarak kesin sonuç elde edileceği kaydedildi.

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            Haberler Haberler Kamu spotu yayınlandı: 'Bina hasar tespiti nasıl yapılır?', 'Binalar nasıl sınıflanıyor?', 'İtiraz süresi ne kadar?' tüm sorulara net cevaplar
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