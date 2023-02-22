Kamu spotu yayınlandı: 'Bina hasar tespiti nasıl yapılır?', 'Binalar nasıl sınıflanıyor?', 'İtiraz süresi ne kadar?' tüm sorulara net cevaplar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışma sürecini anlatan kamu spotu yayınladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11 ili etkileyen depremler sonrasında yürütülen hasar tespitleriyle ilgili kamu spotunda, vatandaşların bilgi edinme ve itiraz süreçleri yer aldı.
BİNALAR NASIL SINIFLANIYOR?
Videoda, hasar tespit çalışmalarının tüm dünya literatüründe yer aldığı gibi gözlemsel incelemeye dayalı olduğu, bu incelemede binaların kolon, perde, kiriş gibi taşıyıcı olan ve bölme duvar ve kaplama gibi taşıyıcı olmayan elemanlarında oluşan hasarların belirlendiği kaydedildi.
Tespit çalışmalarında, binaların hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak sınıflandırıldığı belirtildi.