Başkan Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'i Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde ziyaret etti ve Ölmez'in sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Yaşadıklarını anlatan Ölmez, “Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim. Vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı ve yardımcı oldu. Her şey için çok teşekkür ederim. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da ziyarete geldi. Çok güzel bir histi. İyi ve gururlu hissettim. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor” ifadelerini kullandı.