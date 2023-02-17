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    • 17.02.2023 18:57
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    Başkan Erdoğan enkaz altından kurtarılan Aleyna ile görüştü

    Kahramanmaraş depreminin üzerinden 248 saat geçmesine rağmen mucizeler bitmiyor. Kahramanmaraş'ta Atabey Apartmanı'nda devam eden arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altında bulunan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez isimli genç kız sağ olarak kurtarıldı. Aleyna'nın kurtarılmasında madencilerin "domuz bağı" denilen yöntemle tünel kazdığı ve genç kıza öyle ulaşıldığı öğrenildi. Aleyna'nın ailesiyle görüşen Başkan Erdoğan bugün kendisini aradı. Başkan Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan enkaz altından kurtarılan Aleyna ile görüştü

    Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 11. gününde 248. saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN ALEYNA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ | VİDEO İZLE

    ALEYNA'YA TELEFON
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem enkazından 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini belirtti. Başkan Erdoğan'ın "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım" yanıtını verdi.

    Başkan Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" dedi. Aleyna da "İnşallah. Çok teşekkür ederim her şey için" dedi.

    Ümitlerin tükendiği anda, ekipler iş makinesi ile çalışma yaptıkları esnada maden işçileri, AFAD ve Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri Atabey Apartmanı'nda bir ses duydular.

        JAK ekiplerinin de katıldığı arama çalışması sonrası 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e sağ olarak ulaşıldı. Madencilerin 'Domuz bağı' yöntemiyle ulaştıkları Aleyna Ölmez, UMKE ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.



        Yakınları ve kurtarma çalışmasına katılan ekipler büyük sevinç yaşarken, binadan yeni güzel haber verebilmek için ekipler çalışmalarına devam ettiler. Kurtarma ekibindekiler Aleyna Ölmez'in yakınlarına verdikleri bilgide, genç kız ile konuştuklarını, durumunun iyi olduğunu kaydettiler.


        "ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA HAZIRIZ"
        Başkan Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'in ailesiyle telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Aleyna Ölmez'in depremde hayatını kaybeden annesi Birgül Ölmez ve babası Cengiz Ölmez için aileye baş sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbimden onlara cennetiyle cemaliyle muamele niyaz ediyoruz" dileğinde bulundu.

        Aleyna Ölmez'in bundan böyle teyzesi Güler Duman'a emanet olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim de üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız" ifadesini kullandı.

            SAĞLIK DURUMU İYİ
            Ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna Ölmez'in sağlık durumu halkında Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan bilgi aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleyna'nın durumunun iyi olduğunu öğrenmekten mutlu olduğunu ifade etti.

            Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah kısa zamanda hemen servise de çıkar. Süratle inşallah şifasını görürüz, sağlıklı halini de görme fırsatını elde ederiz" diye konuştu.

            Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ilgililere teşekkür etti.

            KAHRAMAN EKİP O ANLARI ANLATTI
            Aleyna'yı enkaz altından kurtaran ekipten yapılan açıklamada, "Mutluyuz gururluyuz. Ekibimle beraber başardık. Kaç gün geçti kaç saat geçti hiçbir şey bilmiyorum.

            Nefesi normal değildi. Tedavisi yapıldı. Ambulansa alındı. Tepki veriyor konuşuyor. Tedavisi devam edecek. Biz görevimize devam edelim." dedi.

            Çalışmalara katılan bir diğer kişi ise, "Bizim için yorgunluk bitti. Dünyanın her şeyine bedel." ifadelerini kullandı.

            Öte yandan Aleyna'nın kurtarılma haberini alan ailesi sevinç gözyaşlarına boğuldu.

                "ALLAH RAZI OLSUN, KIZIMIZ ARTIK ARAMIZDA"
                Aleyna'nın kurtarılması için yürütülen çalışma ekibinde yer alan Sakarya arama kurtarma ekibinden Hacer Atlas, uzun ve yorucu bir çalışmayla Aleyna'ya ulaştıklarını anlattı.

                Aleyna ile sürekli iletişim kurduklarını belirten Atlas, "Önce elini tuttuk, sonra kendisini çıkardık. Gayet iyi durumda, iletişim kurabiliyor. İnşallah güzel haberlerini almaya devam ederiz." diye konuştu.

                Aleyna Ölmez'in yakını Bünyamin Hacıbebekoğlu, "Allah razı olsun milletimizden, devletimiz var olsun. Kimseye ayrım yapmadan herkesten Allah razı olsun. Kızımız artık aramızda." ifadelerini kullandı.

                Dilovası Belediyesi arama kurtarma ekibinden Mehmet Durak da bölgeye depremin dördüncü günü geldiğini anımsatarak, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir can kurtarmak için canımı vermeye geldim. Kızımız çıktı. Bu sevinç bize yeter." dedi.

                    ALEYNA ANKARA'DA TEDAVİ GÖRECEK
                    Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Atabey Apartmanı'nın enkazından 248 saat sonra sağ kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Ambulansla Kahramanmaraş Havalimanı'na götürülen genç kız hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edilecek.

                    DOKTORLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
                    "Asrın felaketi"                     olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in sağlık durumu doktorlarını şaşırttı.

                    Enkazdan çıkarılmasının ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde ilk muayenesi yapılan Ölmez, buradan da Ankara'ya sevk edildi.

                    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Dilber, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: "Çok inanılmaz bir olay. 248 saat sonra, 11. günde geldi. Vücut fonksiyonlarını çok bozulmadan yaşaması, böbrek fonksiyonlarının bozulmaması bizi şaşırttı. İnanılmaz bir şey. Sağlık durumu çok iyi. İlk geldiğinde 'Aleyna nasılsın?' dedim, 'Hocam çok iyiyim' dedi. Her geçen saat daha iyi oluyor. Çok daha iyi. Şimdi, Ankara'ya gönderiyoruz. Biraz travma var tabii. Travmanın etkileri nedeniyle biraz bu ortamdan uzaklaştırmak da gerekiyor. Vücudunda çok önemli bir kırığı yok. Beyin fonksiyonları iyi. Bütün organları iyi durumda. Daha iyi bir ortama çekmek istiyoruz onu."

                    "KENDİ KENDİME VAKİT GEÇİRMEYE ÇALIŞTIM"
                    Ölmez, sevk öncesinde hastanede kendisinin sağlık durumunu soran basın mensuplarına, "İyiyim teşekkür ederim" ifadeleriyle karşılık verdi.

                    Enkaz altında ne yaptığı sorusuna Aleyna Ölmez, "Hiçbir şey yoktu elimde, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım." dedi.

                    Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise "Mutluyuz çok şükür, inşallah hayırlısıyla tamamen ayağa kalkarsa daha da mutlu oluruz. Çok şükür, bin şükür dualarımızın karşılığı oldu. Allah'a 11 gündür dua ediyorduk, hamdolsun, çok şükür sağlıklı bir şekilde kavuşabildik." ifadelerini kullandı.

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                    Haberler Güncel Başkan Erdoğan enkaz altından kurtarılan Aleyna ile görüştü
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