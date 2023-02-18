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    • Haberler
    • 18.02.2023 14:31
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    • 18.02.2023 15:01
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    Enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez’in sağlık durumu iyiye gidiyor! Yakın zamanda taburcu

    Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, mahsur kaldığı binanın enkazından kurtarıldı. Enkazdan sağ çıkarılan genç kız, Kahramanmaraş'taki hastanede yapılan müdahalenin ardından tedavisine devam edilmek üzere Ankara'ya getirildi. Türkiye'nin umutlarını yeşerten Aleyna Ölmez'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Yakın zaman içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

    AJANSLAR
    Aleyna’dan güzel haberler

    Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kayabaşı Mahallesi'ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte, arama- kurtarma ekiplerince çıkarılan Aleyna Ölmez'in tedavisi, Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sürüyor.

    SABAH TELEVİZYON İZLİYORDU
    Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

    Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli, "Aleyna'yı ilk kabul ettiğimiz andan itibaren yaklaşık 30 saat geçti, klinik olarak iyi. Dün geçirdiği operasyonla ilgili çok şükür bir sıkıntı olmadı. Akşam saatlerinden itibaren ağızdan beslenmeye başladı.

    Sabah 07.00 gibi kahvaltısını da yaptı. Bugün laboratuvar testlerinde düne göre daha iyi düzelmeleri var. Birçok açıdan iyi noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Bilinç olarak moral olarak çok iyi hatta sabah televizyon izliyordu, biz de mutlu olduk" diye konuştu.

    TABURCU ETMEYİ PLANLIYORUZ
    Prof. Dr. Ünüvar deprem bölgesinden gelen 61 hastaları olduğunu aktardı.

    Ünüvar, "Aleyna sabah kahvaltı yaptı, konuştuk. Durumu her geçen dakika daha da iyiye gidiyor. Çocuğumuzu servise aldık. Yakın zaman içerisinde de taburcu etmeyi planlıyoruz. Durumu çok ağır olan bir hastamız yok. Cebeci'de 32'si çocuk olmak üzere 53 hatamız var.

    Onların bir kısmı yoğun bakımda takip ediliyor ama durumları her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Arkadaşlarımız çok yakından takip ediyorlar. İnşallah hepsini sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi de umut ediyoruz. Şu ana kadar bize gelip tedavi olup veya tedavi esnasında hayatını kaybeden hiçbir vatandaşımız yok" dedi.

    248. SAATTE GELEN MUCİZE
    Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.

        Ölmez, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk tedavinin ardından ambulans uçakla Ankaraya sevk edildi.

        BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem enkazından 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Erdoğan, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

            İSMİN DE ÇOK GÜZEL
            İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini belirtti.

            Erdoğan'ın, "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım." yanıtını verdi.

            Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var. İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" dedi.
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                Haberler Haberler Enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez’in sağlık durumu iyiye gidiyor! Yakın zamanda taburcu
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