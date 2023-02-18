Enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez’in sağlık durumu iyiye gidiyor! Yakın zamanda taburcu

Sabah 07.00 gibi kahvaltısını da yaptı. Bugün laboratuvar testlerinde düne göre daha iyi düzelmeleri var. Birçok açıdan iyi noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Bilinç olarak moral olarak çok iyi hatta sabah televizyon izliyordu, biz de mutlu olduk" diye konuştu.

TABURCU ETMEYİ PLANLIYORUZ

Prof. Dr. Ünüvar deprem bölgesinden gelen 61 hastaları olduğunu aktardı.

Ünüvar, "Aleyna sabah kahvaltı yaptı, konuştuk. Durumu her geçen dakika daha da iyiye gidiyor. Çocuğumuzu servise aldık. Yakın zaman içerisinde de taburcu etmeyi planlıyoruz. Durumu çok ağır olan bir hastamız yok. Cebeci'de 32'si çocuk olmak üzere 53 hatamız var.