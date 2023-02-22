Enkazdan 248. saatte çıkan mucize kız Aleyna'dan "iyiyim" mesajı

Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Ankara'da tedaviye alınan mucize kız Aleyna hastaneden tüm Türkiye'ye "iyiyim" mesajı verdi.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.

Enkazdan kurtarılan genç kız, Kahramanmaraş'taki hastanede yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Aleyna Ölmez'in, AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisine başlandı.

Aleyna, hastaneden TRT Haber aracılığıyla Türkiye'ye "iyiyim" mesajını şu sözlerle verdi:

"Çok zorlu bir süreçti. Mücadele ettim uğraştım, vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek oldu, çok yardımcı oldu herkese teşekkür ederim. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da ziyarete geldi. Çok güzel bir histi. İyi ve gururlu hissettim. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor"