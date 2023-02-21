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    • Haberler
    • 22.02.2023 06:32
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    • 22.02.2023 06:32
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    Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal görevine başladı

    Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Sedat Önal, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e güven mektubunu sunarak görevine başladı. Tören sonrasında Guterres ve Önal ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede 'Asrın Felaketi' ile Rus-Ukrayna savaşı ve sıfır atık projesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

    AJANSLAR
    Türkiye’nin yeni BM Daimi Temsilcisi görevine başladı

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Büyükelçi Sedat Önal'ı New York'ta BM merkezindeki makamında kabul etti.

    Törenle güven mektubunu Genel Sekreter'e sunan Önal, görevine resmen başlamış oldu.

    TÖRENİN ARDINDAN GÖRÜŞME
    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, tören sonrasında Guterres ve Önal ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Türkiye'de vuku bulan, büyük can kaybı ve hasara sebep olan depremleri takiben BM'nin uluslararası toplumu insani yardım temini için harekete geçirme konusunda üstlendiği rolü devam ettirmesinin ve Türkiye ile tam dayanışma sergilenmesinin önemi vurgulandı.

    Ayrıca Ukrayna ve Rusya tahıl ve gübresinin özellikle ihtiyaç sahibi ülkelere sevkini teminen tahıl anlaşmasının tam olarak uygulanması üzerinde duruldu.

    Buna ilaveten sıfır atık konusu dahil, geniş bir alanda Türkiye ve BM arasında işbirliği ve eşgüdümün sürdürülmesi amacına bağlılık karşılıklı olarak teyit edildi.

        ÖNAL'IN KARİYERİ
        1989 yılında Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başlayan Önal, kariyeri boyunca Kuveyt, Almanya, ABD, İran ve Avusturya'da görev yaptı. Ürdün nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev aldı.

        Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevini Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'ndan devralan Önal, 2018'den bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

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