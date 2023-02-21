Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal görevine başladı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Büyükelçi Sedat Önal'ı New York'ta BM merkezindeki makamında kabul etti.
Törenle güven mektubunu Genel Sekreter'e sunan Önal, görevine resmen başlamış oldu.
TÖRENİN ARDINDAN GÖRÜŞME
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, tören sonrasında Guterres ve Önal ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye'de vuku bulan, büyük can kaybı ve hasara sebep olan depremleri takiben BM'nin uluslararası toplumu insani yardım temini için harekete geçirme konusunda üstlendiği rolü devam ettirmesinin ve Türkiye ile tam dayanışma sergilenmesinin önemi vurgulandı.
Ayrıca Ukrayna ve Rusya tahıl ve gübresinin özellikle ihtiyaç sahibi ülkelere sevkini teminen tahıl anlaşmasının tam olarak uygulanması üzerinde duruldu.
Buna ilaveten sıfır atık konusu dahil, geniş bir alanda Türkiye ve BM arasında işbirliği ve eşgüdümün sürdürülmesi amacına bağlılık karşılıklı olarak teyit edildi.