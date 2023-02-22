CHP'nin kastı canımıza! İstanbul'da da kentsel dönüşüme karşı çıktılar: Davacı Ekrem İmamoğlu

Cemal Şaban-Saliha Doğrular: Tek seferde verilen sözler yerine getirdi. Biz bu evleri asla alamazdık, gücümüz yetmezdi. Şimdi hiçbir depremden korkusu yaşamadan güven içinde evimizde yaşıyoruz. Bize bir babanın evladına sunmadığı imkânı sundular.

Funda-Mustafa Yumurtacı: Anahtarlarımızı alana kadar kiramızı verdiler. Gecekonduda otururken şimdi saray gibi bir evdeyiz. Depreme dayanıklı, güvenilir evlerde oturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.