CHP'nin kastı canımıza! İstanbul'da da kentsel dönüşüme karşı çıktılar: Davacı Ekrem İmamoğlu

Hatay İskenderun'da 5 mahallede kentsel dönüşüme engel olarak vatandaşların dayanıklı binalarda oturmasını engelleyen ve depremde binlerce canın yitip gitmesine neden olan CHP ve beraberindeki çevrelerin, İstanbul'da da 'istemezük'çü zihniyeti uygulamaya koyduğu ortaya çıktı. Bu konuda başı İBB başkanı çekerken, CHP'li meclis üyeleri ve TMMOB Şehir Plancıları Odası da ona destek veriyor.
Esenler Belediyesi'nin yürüttüğü 60 bin konutu kapsayan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini engellemek amacıyla 9'unu İBB'nin açtığı 11 davadan 5'i reddedildi, 6'sı ise devam ediyor.
DAVACI İBB BAŞKANI
Açılan davalardan bir tanesinde bizzat İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Davacı" sıfatıyla yer alması dikkat çekiyor.
İBB'nin, CHP'li meclis üyelerinin, partinin arka bahçesi gibi kullandığı TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davalarda 'Yeteri kadar donatı ve kamusal alana yer verilmemesi', 'Esenler'in tamamının irtibatlandırılmasında kopukluklar meydana geleceği' gibi asılsız ve sudan bahaneler öne sürülüyor.