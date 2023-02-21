Deprem üzerinden Başkan Erdoğan'a karşı suç duyurusunda bulunan avukatların kirli sicili ortaya çıktı

Depremin ilk anından itibaren milletin yanında olan ve kentsel dönüşüm hamlesiyle depreme dayanıklı konutlar yapan hükümeti suçlayan sözde "halk dostu" avukatların geçmişteki paylaşımları ve haklarında yazılan haberler ise başlatılan algı operasyonunu gözler önüne seriyor. Avukatlardan devlete katil diyenler olduğu gibi bazılarının terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı Selçuk Kozağaçlı'yı savunduğu bir CHP'linin ise kendisine başvuran bir kadını taciz ettiği ortaya çıktı. İşte Başkan Erdoğan'a karşı başlatılan algı operasyonuna katılan isimlerin kirli sicili: