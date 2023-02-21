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    • Haberler
    • 22.02.2023 01:58
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    • 22.02.2023 01:58
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    Deprem üzerinden Başkan Erdoğan'a karşı suç duyurusunda bulunan avukatların kirli sicili ortaya çıktı

    Sözde avukatlık mesleğini icra eden 61 isim Kahramanmaraş ve 10 ilin etkilendiği depremlerdeki can kayıplarında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla Başkan Erdoğan, bakanlar, valiler, belediye başkanları, GSM operatörleri ve müteahhitler hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde adı geçen avukatların kirli sicili ortaya çıktı. Avukatlardan devlete katil diyenler olduğu gibi bazılarının terör örgütü DHKP-C'lileri savunduğu, PKK'yı akladığı bir CHP'linin ise kendisine başvuran kadını taciz ettiği ortaya çıktı. İşte Başkan Erdoğan'a karşı başlatılan algı operasyonuna katılan isimlerin kirli sicili.

    takvim.com.tr
    Avukatların kirli sicili ortaya çıktı

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak değerlendirilen 7.7 ve 7.6'lık büyük depremler sonrası Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef alanlar kirli algı operasyonuna bir yenisini daha ekledi.

    CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, sözde avukatlık mesleğini icra eden 61 isim Kahramanmaraş ve 10 ilin etkilendiği depremlerdeki can kayıplarında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla Başkan Erdoğan, bakanlar, valiler, belediye başkanları, GSM operatörleri ve müteahhitler hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Depremin ilk anından itibaren milletin yanında olan ve kentsel dönüşüm hamlesiyle depreme dayanıklı konutlar yapan hükümeti suçlayan sözde "halk dostu" avukatların geçmişteki paylaşımları ve haklarında yazılan haberler ise başlatılan algı operasyonunu gözler önüne seriyor. Avukatlardan devlete katil diyenler olduğu gibi bazılarının terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı Selçuk Kozağaçlı'yı savunduğu bir CHP'linin ise kendisine başvuran bir kadını taciz ettiği ortaya çıktı. İşte Başkan Erdoğan'a karşı başlatılan algı operasyonuna katılan isimlerin kirli sicili:

        CHP'Lİ ESKİ BARO BAŞKANINA TACİZDEN CEZA
        Adana Barosu eski Başkanı Avukat Mengücek Gazi Çıtırık, kendisine boşanmak için başvuran bir kadını taciz ettiği için Aralık 2020'de para cezasına çarptırılmıştı. Kararı istinafa taşıdığını söyleyen mağdur N.Ç., "Sürekli Çıtırık ile iş birliği yapan avukat arkadaşlarından tehdit telefonları alıyorum. Hukukçu olan bir kişinin böyle davranışlarda bulunması hiç doğru değil" diye konuşmuştu.



        BAŞKAN ERDOĞAN'A POLİSE VE DEVLETE KATİL DİYENLER
        Avukat İlke Yakupoğlu Ergün'ün Başkan Erdoğan'a polise ve devlet katile dediği paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

        GEZİ'YE DESTEK VERENLER
        Terör örgütlerinin destek verdiği, Başkan Erdoğan ve hükümeti yıkma girişimi olan Gezi Parkı eylemlerine katılan avukat Pınar Akbina'nın paylaşımlarında polise katil dediği belirlendi.

            27 Mayıs 2013'te başlatılan Gezi Parkı eylemi ülke geneline yayılarak o dönem Başbakan olan Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef almıştı.

            Tacettin Çolak

            Polat Balkan

                Ömer Faruk Eminağaoğlu

                Kerim Bütün

                Kerem Donat

                Ebru Beşe


                KATİL DEVLET PAYLAŞIMLARI
                Avukat Beşe'nin devlete katil diyerek paylaşımlar yaptığı da belirlendi.

                    Yıldız Akdeniz

                    Büşra Açıkgöz

                    Cansu Telli

                        Veli Kargın


                        DEPREM ÜZERİNDEN PROVOKASYON YAPANLAR
                        Suç duyurusunda bulunan avukat Savaş İşliyen'in sosyal medyada deprem üzerinden büyük bir provokasyona imza attığı ortaya çıktı. İşliyen yaptığı paylaşımda, "Belki zamanı değil diyeceksiniz ama bilin! Hatay halkı Hatay'ı terk etmesin. Çünkü Hatay'a Katar ve diğer Arap ülkelerine satılacak çok lüks konutlar yapılacak. Çok büyük şehir kurulacak." diyerek deprem bölgesinde kentsel dönüşüm yapılmasın diye vatandaşları kışkırtan CHP'liler gibi depremzedeleri kışkırttı.

                        TERÖR ÖRGÜTLERİNİ SAVUNAN MİLİTAN AVUKATLAR
                        Sözde avukatlar arasında devleti açıkça terörist ilan edenler de var. Naif Şaşmaz isimli militan avukatın devleti bölücü olmakla suçlayıp PKK'yı aklamaya çalıştığı görüldü. Şaşmaz'ın, "Bölücü olanın devlet ve hükümet olduğu ayan beyan ortadadır. Devlet, Kürt öldürdükten sonra, yanına silah koyup "terörist" damgası vuruyor. Silahlı fotoğrafını çekemezse de PKK yaptı diyor." diyerek PKK'ya karşı devleti suçladığı görüldü.

                            Suç duyurusunda bulunan avukat Doğan Erkan terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı Selçuk Kozağaçlı'yı savunduğu paylaşımlar.

                            AVUKAT ZAFER KAZAN
                            Başkan Erdoğan'ı hedef alan avukatlardan Zafer Kazan'ın sözde özgürlük için açlık grevi yapan DHKP-C bağlantılı Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'yı savunduğu ortaya çıktı.


                            BAŞKAN ERDOĞAN DÜŞMANLARI
                            Başkan Erdoğan'ın adaylığı konusunda yalan ve iftira ile mahkeme mahkeme dolaşan avukat Sait Kıran da dava açanlar arasında.
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                                Haberler Haberler Deprem üzerinden Başkan Erdoğan'a karşı suç duyurusunda bulunan avukatların kirli sicili ortaya çıktı
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