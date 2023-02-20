Kentsel dönüşüm karşıtı boy boy haberler yapan Cumhuriyet gazetesi depremde Hatay yerle bir olunca apar topar sildi

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı adeta felakete uyandı. Gece saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin ardından henüz şok atlatılamamışken, öğle saatlerinde 7,6'lık bir deprem daha meydana geldi. 11 ili ve yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen deprem sonrası yaraların sarılması için hızla harekete geçildi.