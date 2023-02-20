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Haberler Güncel Kentsel dönüşüm karşıtı boy boy haberler yapan Cumhuriyet gazetesi depremde Hatay yerle bir olunca apar topar sildi

Kentsel dönüşüm karşıtı boy boy haberler yapan Cumhuriyet gazetesi depremde Hatay yerle bir olunca apar topar sildi

Kahramanmaraş merkez üslü 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası Türkiye yaraları sarmak için tek yürek olurken, enkaz üzerinden "siyasi rant" çıkarmak isteyen CHP ve medyası yine manipülasyona girişti. Depremden en çok zarar gören bölge olan Hatay için "Deprem bölgesi riskli değilmiş" başlığını atan CHP'nin fondaş medyası Sözcü, algı operasyonuna soyunmuştu. Takvim.com.tr ise belgeleriyle Sözcü ve Cumhuriyet gazetesinin operasyonunu patlatmıştı. Skandal deşifre olunca Cumhuriyet gazetesi söz konusu haberi sitesinden kaldırdı. Peki CHP'nin başını çektiği muhalefet itiraz etmeseydi Hatay'daki kentsel dönüşüm nasıl olacaktı? Takvim.com.tr şimdi de o projeye ait görüntüleri yayınlıyor...

20.02.2023 15:47 - Son Güncelleme: 20.02.2023 15:47
Kentsel dönüşüm karşıtı boy boy haberler yapan Cumhuriyet gazetesi depremde Hatay yerle bir olunca apar topar sildi

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı adeta felakete uyandı. Gece saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin ardından henüz şok atlatılamamışken, öğle saatlerinde 7,6'lık bir deprem daha meydana geldi. 11 ili ve yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen deprem sonrası yaraların sarılması için hızla harekete geçildi.

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Kentsel dönüşüm karşıtı boy boy haberler yapan Cumhuriyet gazetesi depremde Hatay yerle bir olunca apar topar sildi

Türkiye ve dünya adeta "Tek Yürek" olurken, enkaz üzerinde siyaset yapan ve "rant" peşinde koşan CHP ve yandaşı medya, asrın felaketi üzerinden de manipülasyona başladı.

Kentsel dönüşüm karşıtı boy boy haberler yapan Cumhuriyet gazetesi depremde Hatay yerle bir olunca apar topar sildi

CHP'li Alpay Antmen'in "Depremde binlerce insanımızı kaybettiğimiz Hatay İskenderun'da afet riski altında alan ilan edilen bölge kararının tam bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldığı kararname." iddiasına fondaş Sözcü de çanak tutarak operasyona girişti.

Kentsel dönüşüm karşıtı boy boy haberler yapan Cumhuriyet gazetesi depremde Hatay yerle bir olunca apar topar sildi

"Deprem bölgesi riskli değilmiş!" başlığını manşetten veren Sözcü, "İktidar 2013'te Hatay İskenderun'daki 6 mahalleyi Riskli alan ilan etmişti. Geçen yıl o karar kaldırıldı. O mahallelerde yüzlerce kişi öldü." cümleleriyle acılar üzerinden Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef göstermeye çalıştı.

Kentsel dönüşüm karşıtı boy boy haberler yapan Cumhuriyet gazetesi depremde Hatay yerle bir olunca apar topar sildi

Sözcü'nün giriştiği tetikçilik, Takvim.com.tr'nin ortaya koyduğu belgelerle patladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 yılında bölgede "riskli mahalle" çalışması yapılmak istendiği, konunun sol gruplar tarafından yargıya taşındığı ve mahkemenin önce Bakanlığın kararını ardından da 2022 yılında Cumhurbaşkanlığının kararını iptal ettiği ortaya çıktı.

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