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    • 21.02.2023 11:47
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    Adana'da deprem sonrası yıkılan Mete Apartmanı'ndan CHP çıktı! İnşaat mühendisi Muzaffer Mete...

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ilde yıkım yaşandı. Yıkılan binalarda kusuru olan müteahhitlerden hesap sorulmaya başlanırken flaş bir gelişme yaşandı. Adana’da yarısı yıkılan ve enkazında 12 kişinin hayatını kaybettiği Mete Apartmanı’nın inşaat mühendisi ve teknik uygulama sorumlusu Muzaffer Mete önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu. Tutuklanan Muzaffer Mete’nin, CHP’li Ceyhan Belediyesi’nde satın alma müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

    O binanın mühendisi CHP’li isim çıktı

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Yıkımın yaşandığı illerden Adana'da 13 bina yıkıldı; 418 kişi hayatını kaybederken, enkazdan da sadece 34 kişi sağ olarak kurtarıldı.

    METE APARTMANI'NDA 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yer alan 25 yıllık 3 blok ve 13 kattan oluşan 39 dairelik Mete Apartmanı'nın yarısı yıkıldı ve 12 kişi enkazda kalması sonucu hayatını kaybetti.

    APARTMANIN MÜHENDİSİ ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU
    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 3 savcı, Mete Apartmanı'nın enkazında da inceleme yapıp örnekler aldı. Binanın inşat mühendisi ve teknik uygulama sorumlusu olan Muzaffer Mete ile birlikte toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 25 şüpheli yakalandı; Mete ile birlikte bir zanlı daha kaçtı.. Yakalanacağını anlayan Mete önceki gün emniyete giderek teslim oldu.

    MUZAFFER METE CHP'Lİ BELEDİYEDE MÜDÜR ÇIKTI
    Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mete, nöbetçi mahkemece tutuklanırken, firari olan bir müteahhit de her yerde aranıyor. Muzaffer Mete'nin CHP ile bağı ortaya çıktı.


    Fotoğrafta: Muzaffer Mete

    Sabah'taki habere göre CHP'li Ceyhan ilçe Belediyesi'nde satın alma müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Mete'nin, Belediye Başkanvekili Hülya Erdem'in de özel ekibinde yer aldığı belirtildi.

        AĞABEYİ ZEYDAN KARALAR'IN BAŞDANIŞMANI
        Bir dönem CHP Adana İl Başkanlığı bünyesinde İl Disiplin Kurulu Başkanı olarak görev yapan Muzaffer Mete, 2017 yılında da yine CHP Çukurova İlçe Başkanlığı'na aday olmuş, ancak kazanamamıştı.

        Yerel bir gazetede de köşe yazıları kaleme alan Mete'nin ağabeyi Rıza Mete'nin de CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ına başdanışmanlığını yapıyor.

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        O binanın mühendisi CHP’li isim çıktı
        Haberler Güncel Adana'da deprem sonrası yıkılan Mete Apartmanı'ndan CHP çıktı! İnşaat mühendisi Muzaffer Mete...
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