Adana'da deprem sonrası yıkılan Mete Apartmanı'ndan CHP çıktı! İnşaat mühendisi Muzaffer Mete...

APARTMANIN MÜHENDİSİ ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 3 savcı, Mete Apartmanı'nın enkazında da inceleme yapıp örnekler aldı. Binanın inşat mühendisi ve teknik uygulama sorumlusu olan Muzaffer Mete ile birlikte toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 25 şüpheli yakalandı; Mete ile birlikte bir zanlı daha kaçtı.. Yakalanacağını anlayan Mete önceki gün emniyete giderek teslim oldu.