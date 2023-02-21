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Deprem sonrası siyasi yağmacıların iplikleri pazara çıktı! İşte yalanlar ve gerçekler

''Asrın felaketi'' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde tüm Türkiye tek yürek oldu. Devlet tüm kurumlarıyla seferber olurken CHP'nin başını çektiği kirli muhalefet siyasi yalan ve iftiralarla siyasi yağmacılık yaptı. Muhalefetin ve bazı provokatif sosyal medya hesaplarının yalan ve iftira dolu paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. İşte yüzyılın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren sosyal medyada yer alan yalanlar ve gerçekler.

takvim.com.tr
21.02.2023 20:14 - Son Güncelleme: 21.02.2023 20:20
Deprem sonrası siyasi yağmacıların iplikleri pazara çıktı! İşte yalanlar ve gerçekler

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık büyük depremler sonrası devlet ilk andan itibaren bölgede arama kurtarma ve her türlü ihtiyaç için harekete geçti. Buna karşın sosyal medyada siyasi yağmacılığa soyunanlar yalanlarla hükümeti hedef aldı. İşte ilk günden itibaren ortaya atılan yalanlar ve gerçekler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deprem sonrası siyasi yağmacıların iplikleri pazara çıktı! İşte yalanlar ve gerçekler

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale: "Kamu Bankaları güçlükle ayakta duruyorlar. Bu kadar deprem yardımı yapabilmeleri mümkün değil."

19 Şubat

İDDİA
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, deprem bağışlarıyla gündeme gelen kamu bankalarının bu kadar paralarının olmasının imkansız olduğunu, zira güçlükle ayakta durduklarını iddia etti.

GERÇEK
Bahse konu olan kamu bankalarından Ziraat Bankası 2022 yılında 41,1 milyar lira net kar elde etmiştir. Vakıfbank 24 milyar lira ve Halkbank ise 14,7 milyar lira net kar etmiştir.

Deprem sonrası siyasi yağmacıların iplikleri pazara çıktı! İşte yalanlar ve gerçekler

Ümit Özlale: "AFAD, Sayıştay denetimine açık değil."

19 Şubat

İDDİA
Ümit Özlale, AFAD'ın Sayıştay denetimine tabi olmadığını iddia etti.

GERÇEK
AFAD, İçişleri Bakanlığına bağlı bir kamu kurumu olup faaliyetleri Sayıştay denetimine açıktır.

Deprem sonrası siyasi yağmacıların iplikleri pazara çıktı! İşte yalanlar ve gerçekler

Muharrem İnce: "Askere çık emrini geç verdiniz."

20 Şubat

İDDİA
Muharrem İnce, sosyal medya hesabından, askerin depremin ardından sokakta olmadığını ve askere "çık" emrinin geç verildiğini iddia etti.

Deprem sonrası siyasi yağmacıların iplikleri pazara çıktı! İşte yalanlar ve gerçekler

GERÇEK
6 Şubat 04.17'de gerçekleşen depremin hemen ardından MSB, 04.30'da Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinden rapor isteyerek, TSK İnsani Yardım Tugayına "hazır ol" emri vermiştir.
06.00 itibariyle de 2. Ordu Komutanlığı birlikleri deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır.

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