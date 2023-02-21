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    • Haberler
    • 21.02.2023 22:22
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    • 21.02.2023 22:42
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    Başkan Erdoğan'ın başlattığı projeyle İstanbul'daki okullarda büyük dönüşüm: "1223 okul yeniden yapıldı ve güçlendirildi!"

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 1999 öncesinde inşa edilen okullara ilişkin, ''İstanbul'umuzdaki 1223 okulumuz yeniden yapıldı ve güçlendirildi. 128 okulumuzla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor." bilgisini verdi. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 2006'da kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından, 1999 öncesi inşa edilen 1418 okulun deprem etüt ve analizlerinin tek tek gerçekleştirildiğini belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    1223 okulda yeniden inşa!

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 1999 öncesinde inşa edilen okullara ilişkin, ''İstanbul'umuzdaki 1223 okulumuz yeniden yapıldı ve güçlendirildi. 128 okulumuzla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor." bilgisini verdi.

    Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 2006'da kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından, 1999 öncesi inşa edilen 1418 okulun deprem etüt ve analizlerinin tek tek gerçekleştirildiğini belirtti.

    Bu çalışmalarda 1351 okulun riskli olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

    "İPKB tarafından riskli bulunan okullarımızdan 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. Yeniden yapılan okullarla 5 bin 202 ilave derslik kazanıldı. Bu 32 derslikli 162 okul demek. Ayrıca 769 okulumuz güçlendirildi, 87 okulumuz MEB ve diğer kurumlarımızca yeniden yapıldı, güçlendirildi. Geriye kalan 128 okulumuzun 35'indeki öğrencilerimiz geçen yıl, 93'ü bu yıl depreme güvenli okullara nakledildi. Sonuç olarak, İstanbul'umuzdaki 1223 okulumuz yeniden yapıldı ve güçlendirildi. 128 okulumuzla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor."

    İSTANBUL'DA DEPREM RİSKLİ GÖRÜLEN 93 OKULDAN TAHLİYELER SÜRÜYOR
    İstanbul Valiliği tarafından riskli olduğuna karar verilen 93 okul ile eğitim kurumunda tahliye çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda B bloğu ile spor salonu riskli ilan edilen Fatih'teki Pertevniyal Lisesi'nde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Öğrenciler, okula gelerek, özel eşyalarını aldı. Şehremini Anadolu Lisesi'ne aktarılan öğrencilerin eğitimlerine burada devam edeceği öğrenildi.

    Tahliye çalışmaları süren Vefa Lisesi'nin riskli bloğunda eğitim gören öğrenciler okulun sağlam olduğu tespit edilen diğer bölümlerine aktarıldı.

    Vefa Lisesi'nin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan duyuruda, okulun Tabhane ile Konak binasında yapılan düzenlemeler ile ikili eğitim formatında eğitim-öğretime başladığı belirtildi.

    İstanbul Valiliği, bugün itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okul ile eğitim kurumunun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledileceğini açıklamıştı.

    Bu kapsamda, etüt çalışmaları sonucunda 76 okulun yıkılıp yeniden yapılması, 17'sinin ise güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

        "RİSKLİ 93 OKUL VE EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLER GÜVENLİ OKULLARA NAKLEDİLECEK"
        İstanbul Valiliği, 20 Şubat Pazartesi itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okulun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerini bildirmişti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve İstanbul'u da derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) kurulduğu hatırlatıldı.


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        Açıklamada, bu birimin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, kentte 1999 öncesinde inşa edilen 1418 okulun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1351'inin de riskli olduğu tespit edildiği aktarıldı.

        Riskli bulunan 1351 okulun 769'unun güçlendirildiği, 367'sinin yıkılıp yeniden yapıldığı belirtilerek, 87 okulun da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildiği, yıkılıp yeniden inşa edildiği ifade edildi.

            RİSKLİ BULUNAN 93 OKULDAKİ ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULLARA NAKLEDİLECEK
            Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okuldan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilerek, geçen sene bu 128 riskli okuldan 35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

            Açıklamada, şöyle devam edildi:

            "Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması, 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edecekler. Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacak. İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyor. Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecek."

            Açıklamada, bu süreçte öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sabır ile anlayışına teşekkür edilerek, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl dönemi hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

            İşte İstanbul'da ilçe ilçe tahliye edilecek okulların listesi:

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            Haberler Haberler Başkan Erdoğan'ın başlattığı projeyle İstanbul'daki okullarda büyük dönüşüm: "1223 okul yeniden yapıldı ve güçlendirildi!"
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