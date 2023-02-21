Başkan Erdoğan'ın başlattığı projeyle İstanbul'daki okullarda büyük dönüşüm: "1223 okul yeniden yapıldı ve güçlendirildi!"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 1999 öncesinde inşa edilen okullara ilişkin, ''İstanbul'umuzdaki 1223 okulumuz yeniden yapıldı ve güçlendirildi. 128 okulumuzla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor." bilgisini verdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 2006'da kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından, 1999 öncesi inşa edilen 1418 okulun deprem etüt ve analizlerinin tek tek gerçekleştirildiğini belirtti.
Bu çalışmalarda 1351 okulun riskli olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:
"İPKB tarafından riskli bulunan okullarımızdan 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. Yeniden yapılan okullarla 5 bin 202 ilave derslik kazanıldı. Bu 32 derslikli 162 okul demek. Ayrıca 769 okulumuz güçlendirildi, 87 okulumuz MEB ve diğer kurumlarımızca yeniden yapıldı, güçlendirildi. Geriye kalan 128 okulumuzun 35'indeki öğrencilerimiz geçen yıl, 93'ü bu yıl depreme güvenli okullara nakledildi. Sonuç olarak, İstanbul'umuzdaki 1223 okulumuz yeniden yapıldı ve güçlendirildi. 128 okulumuzla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor."
İSTANBUL'DA DEPREM RİSKLİ GÖRÜLEN 93 OKULDAN TAHLİYELER SÜRÜYOR
İstanbul Valiliği tarafından riskli olduğuna karar verilen 93 okul ile eğitim kurumunda tahliye çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda B bloğu ile spor salonu riskli ilan edilen Fatih'teki Pertevniyal Lisesi'nde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Öğrenciler, okula gelerek, özel eşyalarını aldı. Şehremini Anadolu Lisesi'ne aktarılan öğrencilerin eğitimlerine burada devam edeceği öğrenildi.
Tahliye çalışmaları süren Vefa Lisesi'nin riskli bloğunda eğitim gören öğrenciler okulun sağlam olduğu tespit edilen diğer bölümlerine aktarıldı.
Vefa Lisesi'nin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan duyuruda, okulun Tabhane ile Konak binasında yapılan düzenlemeler ile ikili eğitim formatında eğitim-öğretime başladığı belirtildi.
İstanbul Valiliği, bugün itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okul ile eğitim kurumunun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledileceğini açıklamıştı.
Bu kapsamda, etüt çalışmaları sonucunda 76 okulun yıkılıp yeniden yapılması, 17'sinin ise güçlendirilmesi kararlaştırıldı.