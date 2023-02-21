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    • Haberler
    • 21.02.2023 15:26
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    • 21.02.2023 20:24
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    Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: 1797 konutun inşa süreci hemen başlıyor

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli deprem bölgesi Osmaniye ve Gaziantep'te depremzedelerle bir araya geldi. Bölgede "devlet yok", "Kızılay çalışmıyor" diyenlere sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Bir tanesi Kızılay çadırları nerde diyor. Be ahlaksız, be alçak, be namussuz. Kızılay her gün 2.5 milyon kişiye yemek veriyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" ifadelerini kullandı. 70 bin köy evi inşa edileceğini belirten Erdoğan, il il rakamları açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli deprem bölgesi Osmaniye ve Gaziantep'te depremzedelerle bir araya geldi.

    Erdoğan İslahiye'de önemli açıklamalarda bulundu.

    İşe Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Tüm İslahiyeli vatandaşlarıma öncelikle geçmiş olsun dileklerimi ifade ederken, tüm ebediyete uğurladığımız kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Hem acınızı paylaşmak, hem de deprem sonrası yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla bugün aynı zamanda İslahiye'ye gelmiş bulunuyoruz.

    İslahiye, Gaziantep'in ilçeleri arasında depremden en olumsuz etkilenen yerleşim birimlerimiz arasında yer alıyor. İlçemizde bulunan 31 seyyar mutfağımız vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Elektrik ve su altyapısı konusunda herhangi sıkıntı kalmadı.

    Doğalgazla ilgili sorunları çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz. Karayolu ulaşımıyla ilgili problem görünmüyor. Barınma başta olmak üzere diğer beklentilere çözüm üretiyoruz. İslahiye'de 2 bin 220 binadaki 4 bin 175 bağımsız bölümün kullanıma uygun olmadığı anlaşıldı.

    Önümüzdeki 2 ay içerisinde 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere ülkemiz genelinde toplamda 200 bin konutun inşasına başlıyoruz. Köylerimizde de 70 bin yerel dokuya uygun ev, ahır, bahçesiyle konut yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz.

    "HEMEN YARIN BAŞLIYOR"
    Şehir merkezlerinde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeyi imzaladık. Toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor.

    Hep söylediğim gibi ağırına, hafifine bakmadan şehirlerimizi yeni anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız. Sıfırdan başlamak suretiyle hem kendimize inanacağız, güveneceğiz, hem de bu binalarda oturanlar özgüven içerisinde otursunlar istiyoruz

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: İLK KAZMAYI VURACAĞIZ | VİDEO İZLE

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve köy evlerinin inşasına martta başlayacaklarını, hane sayısının 270 bini bulacağını belirterek, "İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz." dedi.

    Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD'ın oluşturduğu konteyner kentte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüştü.

    İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Erdoğan, acıyı paylaşmak, depremle ilgili çalışmaları bizzat yerinde görmek amacıyla Cumhur İttifakı olarak burada bulunduklarını dile getirdi.

    Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin yıkıcı etkisini bizzat hisseden şehirlerden birinin, Nurdağı ve İslahiye ilçeleri başta olmak üzere Gaziantep olduğunu belirtti.

    Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, "Millet olarak hepimizin, hepinizin başı sağ olsun. Deprem haberini alır almaz devletimizin tüm imkanlarını harekete geçirdik. Olumsuz hava şartları ve deprem alanının genişliği çalışmalarımızı ilk etapta sekteye uğratsa da hamdolsun bu zorlu süreci kısa sürede aştık." diye konuştu.

    Erdoğan, Gaziantep'te 2 bine yakın iş makinesiyle 22 bini aşkın personelin sahada aktif görev yaptığını bildirdi.

    Gaziantep'ten 87 bin kişiyi başka illere tahliye ettiklerini aktaran Erdoğan, "Şehrimizde 100 bine yakın vatandaşımıza çadırlarda, 4 bin 500'e yakın vatandaşımıza da konteynerlerde barınma imkanı sağlıyoruz. Nurdağı'nda ise köylerle birlikte toplam 6 bin 570 çadır dağıtıldı. Ayrıca 2 bin 732 kişi kapasiteli konteyner alanları oluşturulmaya başlandı. İlçemizde bulunan 24 seyyar mutfağımız vasıtasıyla sıcak yemek ikramı yanında kumanya ve paketli gıda dağıtımı yapılıyor." dedi.

        Vatandaşların acil ihtiyaçlarına hızlıca cevap üretirken, barınma ve diğer sorunlarını da kalıcı olarak giderecek adımlar attıklarını söyleyen Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı uzman personelin yoğun şekilde hasar tespit çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.

        Başkan Erdoğan, Gaziantep'te yaklaşık 243 bin binadaki 880 bin bağımsız bölümün incelenmesinin tamamlandığını aktardı.

        İnceleme sonrası, 37 bin 645 bağımsız bölümden oluşan 16 bin 211 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun belirlendiğini dile getiren Erdoğan, Nurdağı'nda ise 5 bin 549 bina ile 13 bin 463 bağımsız bölümün kullanıma elverişli olmadığının tespit edildiğini belirtti.

        Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

        "En kısa zamanda konutları, iş yerleri ve kültürel varlıklarıyla şehirlerimizin ihyasına başlıyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde, 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere toplam 200 bin konutun inşası için ilk kazmayı vuracağız. Gaziantep'in köylerinde de 9 bin 130 köy evini, ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır. İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz. İnşallah devlet millet el ele vererek, bu zor günlerin üstesinden beraberce geleceğiz."

        Gaziantep'i, tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak, tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Erdoğan, binlerce yıldır büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirlerin yaralarını sarmakla kalmayacaklarını, vatandaşların geleceklerine asırlar boyunca güvenle bakmalarını temin ederek altyapıyı kuracaklarını söyledi.

            Vatandaşlardan devlete güvenmelerini isteyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

            "Van depreminde Van'ı nasıl kısa sürede inşa ve ihya ettiysek, Bingöl depreminde Bingöl'ü yeniden nasıl inşa ve ihya ettiysek, İzmir depreminde İzmir'i nasıl kısa zamanda inşa ve ihya ettiysek, Antalya, Muğla, Manavgat yangınlarında oraları nasıl sıfırdan yeniden inşa ve ihya ettiysek, aynı şekilde Kütahya'yı nasıl inşa ve ihya ettiysek, değerli kardeşlerim bu iktidar şimdi de 11 ilimizde bu sıkıntıları süratle aşacaktır. Nitekim kısa zaman önce, malum Elazığ depreminde, Malatya'da oralarda da biliyorsunuz aynı şekilde bütün inşa ve ihya çalışmalarını başarıyla yürüten bir iktidarız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyoruz. Aynı milletin mensupları olarak bu büyük imtihan karşısında birbirimize kenetlenerek ülkemizi felaha kavuşturacağımıza inanıyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum."

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremin ardından yürütülen çalışmalara değinirken "Devlet ilk günden itibaren polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla, tüm güvenlik güçleriyle 11 ilimizde yerini almıştır." dedi.

            Erdoğan, Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Osmaniyeli vatandaşlar ile tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

            Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 gücündeki iki depreme dün Kahramanmaraş'ta yakalandıklarını ifade eden Erdoğan, bu depremde de maalesef can kayıpları ve yaralılar olduğunu söyledi.

            Erdoğan, 6 Şubat'tan bu yana ardı ardına yaşanan depremler nedeniyle yüreklerine düşen ateşi anlatmakta kelimelerin yetersiz kaldığını belirtti.

            "115 BİN İNSANIMIZ YARALI OLARAK KURTARILDI"
            Enkaz kaldırma çalışmalarında sona geldikçe acı ile kayıpların da sayısının da arttığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

            "Son tespitlerimize göre deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı. Osmaniye'de 1030 vatandaşımız defnedilirken 2 bin 606 vatandaşımız yaralandı. Depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. Bilim insanları, 6 Şubat Pazartesi günü maruz kaldığımız deprem felaketini dünyada, karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak tarif ediyorlar. Depremin 3. günü ve sonrasında bölge illerimize yaptığımız ziyaretlerimizde yıkımın şiddetini bizzat yerinde görme imkanı bulmuştuk. Dün Hatay ve Kahramanmaraş'ı tekrar ziyaret ettik. Her ne kadar birileri önemsizleştirmek istese de sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir."

            Başkan Erdoğan, şartlarının zorluğuna bakmadan, devlet ve millet olarak yaraları sarmaya, hayata çok daha sıkı bir şekilde yeniden tutunmaya çalıştıklarını ifade etti.

            "271 BİN GÖREVLİMİZLE VATANDAŞLARIMIZIN İMDADINA KOŞTUK"
            Gerek depremin etkilediği bölgenin genişliği gerekse çetin kış koşulları ilk etapta çalışmaları zorlaştırmış olsa da deprem anından itibaren tüm imkanları şehirler için seferber ettiklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

            "Afet bölgesinin tamamına ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, greyder, vidanjör gibi toplam 13 bine yakın iş makinesi sevk ettik. Her ne kadar ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'devlet yok, iktidar yok' diyorlarsa da bunların gören gözü kör, duyan kulağı sağır, kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren, devlet, polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla, tüm güvenlik güçleriyle 11 ilimizde yerini almıştır. Arama kurtarmadan destek, yardım, güvenliğe kadar tüm hizmetler için 271 bin görevlimizle vatandaşlarımızın imdadına koştuk. Yardımların ulaştırılması, yaralılarımızın sevki, vatandaşlarımızın tahliyesi ve asayiş hizmetlerinin temini için elimizdeki tüm imkanları kullandık. Bu süreçte farklı kurumlarımıza ait 38 gemi, 77, uçak, 120 helikopter, 45 insansız hava aracından bilfiil istifade ettik."

            "BE AHLAKSIZ, NAMUSSUZ, ADİ"

            Depremzedelerin yeme içmeye ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri aldıklarını aktaran Erdoğan, "Ama terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi 'Kızılay nerede? Ne çadırını, ne yemeğini gördük.' diyor. Be ahlaksız, namussuz, adi. Günde yaklaşık 2,5 milyona bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Yani, bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak, yenilir yutulur bir şey değildir." dedi.

                "23 BİN 500 VATANDAŞIMIZ KONTEYNERLERDE"
                Başkan Erdoğan, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları yürütülürken geçici barınma merkezlerinin hızla devreye alındığını vurguladı. Bir taraftan çadırların ve bir taraftan konteynerlerin yerleştirilmesine devam edildiğine dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

                "Bölgeye sevk edilen 300 bin çadırın kurulumu ile toplam 3 milyon 265 bin battaniyenin, 310 bin ısıtıcının dağıtımı gerçekleştirildi. Kulaklarınız duyuyor mu acaba? İnanın bunların kulakları var ama duymaz, gözleri var ama görmez. Çünkü bunlar kördür, sağırdır. Halihazırda 865 bin vatandaşımız çadırda. 23 bin 500 vatandaşımız konteynerlerde. İşte burada şimdi önünden geçtik. Konteynerlerimiz yerleştiriliyor ve kısa zamanda inşallah bunlar yerleşecek ve çadırlardaki vatandaşlarımızın belli bir kısmı buralara yerleşmiş olacak. 376 bin vatandaşımız ise Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ikamet ediyor. Diğer illere gitmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Osmaniye'de 14 bin 450 personelle arama kurtarma, yardım ve destek çalışmalarını yürüttük. Şehrimizde 132 arama kurtarma aracı, 74 ambulans, 408 iş makinesi görev yaptı, hala yapıyor. Osmaniye'den 4 bin 500 vatandaşımızı başka illere tahliye ettik. Şehrimizdeki 27 bine yakın vatandaşımızı çadır kentlerde, 19 bini aşkın vatandaşımızı da Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı binalarla, yurtlarda barındırıyoruz. Halen alt yapı çalışmaları süren konteyner kentimiz de yakında hizmete girecek."

                Erdoğan, sıcak yemekten kumanya ve gıda paketi dağıtımına kadar tüm ihtiyaçların karşılandığını dile getirdi.

                Çiftçilerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürütebilmeleri için kendilerine her türlü desteği verdiklerini kaydeden Erdoğan, "Kalıcı konutların inşasıyla ilgili adımları atmaya başladık. Daha önce de söyledim. Bize 1 yıl müsaade edeceksiniz. Bir yıl içerisinde bu kalıcı konutları Allah'ın izniyle yetiştireceğiz ve vatandaşlarımızı da bu konutlara yerleştireceğiz." dedi.

                Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Yaşanan can kayıplarında ihmali, kusuru veya kastı olanlar varsa bunların hesabını hukuk önünde sormak da boynumuzun borcudur. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız." dedi.

                Erdoğan, Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören bölgelerde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

                Depremden etkilenen 11 ile gönderilen binlerce uzman personelin, hasar tespit çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu belirten Erdoğan, "Şimdiye kadar deprem bölgesindeki illerimizde 4 milyon 223 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 123 bin binanın incelemesi yapıldı. Bunlardan 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün 'yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı' olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.

                Osmaniye'de de 5 bin 175 binadaki 14 bin 724 bağımsız bölümün "yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı" olduğunun görüldüğünü aktaran Erdoğan, Osmaniyelilerin tüm bu raporlara, e-Devlet üzerinden kimlik numaralarıyla ulaşabileceğini bildirdi.

                Başkan Erdoğan, ağırına, hafifine bakmadan şehirleri bütünüyle yeniden inşa edecek bir yaklaşımla hareket ettiklerini vurgulayarak, dün Hatay'da mart ayında temelini atarak işe başlayacakları ilk 200 bin konutun müjdesini verdiklerini hatırlattı.

                Osmaniye'de de 9 bin 550 konutla işe başlayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Ayrıca ilimizin elektrik, su, doğal gaz hatları gözden geçirilmiş, kontrollü bir şekilde altyapı hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Yollarımızın tamamı da ulaşıma açıktır." bilgisini paylaştı.

                "Bugün bir müjde de köylerde yaşayan vatandaşlarımıza vermek istiyorum. Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

                "Bu kapsamda ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Adıyaman'da 8 bin 21, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Kilis'te 1002, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130 olmak üzere, toplamda 70 bin köy evimizi, ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla, kendi özgün mimarisine uygun şekilde yaparak, hak sahiplerine teslim edeceğiz. Böylece sadece mart ayında 200 bini konut ve 70 bini köy evi olmak üzere, toplam 270 bin vatandaşımızı, ailesiyle birlikte ev sahibi yapmak için 'Bismillah' demiş olacağız. İlerleyen günlerde, diğer konutlarımızla ilgili müjdeleri, milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz."

                    "KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ YAPMAMIZ LAZIM"
                    Erdoğan, depremle ilgili detaylı bir muhasebeyi, gerek siyaset kurumu, gerek bilim insanları, gerekse milletin gelecek günlerde yapacağına işaret ederek, "Yaşadığımız afetten, 85 milyon olarak hepimizin çıkarması gereken dersler olduğu açıktır. Geçmişteki tecrübelerin ışığında eksiklerimizi gidermemiz, güçlü yanlarımızı tahkim etmemiz büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

                    Bu süreçte, özellikle 17 Ağustos Marmara depremi sonrasında atılan adımların ne kadar doğru ve isabetli olduğunun tecrübe edildiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

                    "Kentsel dönüşüm projeleriyle... İşte, Adana'da bir tanesi çıkmış, 'Kentsel dönüşüme biz karşıyız' diyor. Kim bu? CHP'den bir belediye başkanı. Ben, belediye başkanlığı yaptım. İstanbul'da kentsel dönüşüm denilen olay, olmazsa olmazdır. İşte onun bedellerini ödüyoruz. Ben diyorum ki vatandaşlarıma, ne olur bize yeni yeni bedeller ödetmeyin. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Bunu gerçekleştirmemiz lazım ki yataklarımızda huzurlu bir şekilde uyuyabilelim. Bütün ailelerimiz, çocuklarımız huzurlu bir şekilde uyuyabilsin. Kentsel dönüşüm projeleriyle, TOKİ vasıtasıyla yürütülen toplu konut hamlelerinin önemini bir kez daha idrak ettik."

                    "Hamdolsun, depreminin etkilediği bölgelerde tek bir TOKİ binası dahi yıkılmadı. Ülkemizin dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımız, TOKİ'nin inşa ettiği konutlarda artık kendilerini daha güvende hissediyor. Aynı şekilde, çeşitli engelleme girişimlerine rağmen kentsel dönüşümünü gerçekleştirdiğimiz binalarda yaşayan insanlarımız, bizlere dua ediyor. Bundan sonraki süreçte her iki konuda da daha kararlı davranacağız. Gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturacak ve ona göre de adımlarımızı atacağız. Şimdi bu başarıyı, deprem bölgesinden başlayarak tüm ülkemize teşmil etmeyi hedefliyoruz. Şehirlerimizin tarihi, kültürel ve sosyolojik dokusunu koruyarak inşallah kısa sürede hepsini yeniden ayağa kaldıracağız."

                    "DEVLETİMİZ, DAHA İYİSİNİ YAPMAYA MUKTEDİRDİR"
                    Başkan Erdoğan, söz verdikleri gibi deprem bölgesindeki vatandaşlara konutlarını bir yıl içerisinde teslim etmeye başlayacaklarını dile getirdi.

                    Yatay mimari prensibi çerçevesinde, konutların hiçbirinin zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyeceğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

                    "Köylerimizdeki ihya çalışmalarını da eviyle, ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla kendi özgün mimarisine göre gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımdan, bizlere bir yıl müsaade etmelerini istirham ediyorum. Kayıplarımızı geri getiremesek de devletimiz yıkılanın yerine daha iyisini, daha güzelini, daha dayanıklısını yapmaya muktedirdir. Osmaniyeli kardeşlerime çağrım şudur, devlet ile millet arasına fitne sokmaya çalışanlara lütfen prim vermeyin. Depremi bahane ederek açıkça Türkiye düşmanlığı yapanlara asla kulak asmayın. Yasımıza, acımıza, toprak altında yatan canlarımıza hürmeti olmayan fırsatçıların, sizi karamsarlığa sürüklemesine lütfen müsaade etmeyin. Nasıl daha önceki depremlerde, sellerde, yangınlarda hiçbir insanımızı aç, açıkta bırakmadıysak, devletimiz, depremzedelerimizin de yanındadır. Yaşanan can kayıplarında ihmali, kusuru veya kastı olanlar varsa bunların hesabını hukuk önünde sormak da boynumuzun borcudur. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Osmaniyeli kardeşlerimden müsterih olmalarını, gönüllerini ferah tutmalarını, devletlerine güvenmeye devam etmelerini bekliyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi muhafaza buyursun diye dua ediyorum."

                    Osmaniye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, hayatını kaybedenler için "Fatiha" okudu.

                    BAHÇELİ: "YENİ BİR HAYATI TEKRAR İNŞA ETMEK AMACIYLA GAYRET GÖSTERİLİYOR"
                    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de felaketin izlerini ortadan kaldırmak, yeni bir hayatı tekrar inşa etmek amacıyla gayret gösterildiğini belirtti.

                    Başkan Erdoğan'ın, deprem bölgesindeki illere ikinci defa geldiğini ve yerinde incelemelerde bulunduğunu anımsatan Bahçeli, "Bugün de Osmaniye'de ikinci kez bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yönetimdeki tüm arkadaşlarımıza gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." sözlerini sarf etti.

                    NOTLAR
                    Başkan Erdoğan, daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi'nde, kentte yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan ile Bahçeli, Osmaniye'de depremzedeler için kurulan çadır kentte de incelemelerde bulundu.

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