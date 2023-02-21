Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli deprem bölgesi Osmaniye ve Gaziantep'te depremzedelerle bir araya geldi.
Erdoğan İslahiye'de önemli açıklamalarda bulundu.
İşe Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Tüm İslahiyeli vatandaşlarıma öncelikle geçmiş olsun dileklerimi ifade ederken, tüm ebediyete uğurladığımız kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Hem acınızı paylaşmak, hem de deprem sonrası yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla bugün aynı zamanda İslahiye'ye gelmiş bulunuyoruz.
İslahiye, Gaziantep'in ilçeleri arasında depremden en olumsuz etkilenen yerleşim birimlerimiz arasında yer alıyor. İlçemizde bulunan 31 seyyar mutfağımız vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Elektrik ve su altyapısı konusunda herhangi sıkıntı kalmadı.
Doğalgazla ilgili sorunları çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz. Karayolu ulaşımıyla ilgili problem görünmüyor. Barınma başta olmak üzere diğer beklentilere çözüm üretiyoruz. İslahiye'de 2 bin 220 binadaki 4 bin 175 bağımsız bölümün kullanıma uygun olmadığı anlaşıldı.
Önümüzdeki 2 ay içerisinde 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere ülkemiz genelinde toplamda 200 bin konutun inşasına başlıyoruz. Köylerimizde de 70 bin yerel dokuya uygun ev, ahır, bahçesiyle konut yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz.
"HEMEN YARIN BAŞLIYOR"
Şehir merkezlerinde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeyi imzaladık. Toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor.
Hep söylediğim gibi ağırına, hafifine bakmadan şehirlerimizi yeni anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız. Sıfırdan başlamak suretiyle hem kendimize inanacağız, güveneceğiz, hem de bu binalarda oturanlar özgüven içerisinde otursunlar istiyoruz
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve köy evlerinin inşasına martta başlayacaklarını, hane sayısının 270 bini bulacağını belirterek, "İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz." dedi.
Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD'ın oluşturduğu konteyner kentte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüştü.
İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Erdoğan, acıyı paylaşmak, depremle ilgili çalışmaları bizzat yerinde görmek amacıyla Cumhur İttifakı olarak burada bulunduklarını dile getirdi.
Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin yıkıcı etkisini bizzat hisseden şehirlerden birinin, Nurdağı ve İslahiye ilçeleri başta olmak üzere Gaziantep olduğunu belirtti.
Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, "Millet olarak hepimizin, hepinizin başı sağ olsun. Deprem haberini alır almaz devletimizin tüm imkanlarını harekete geçirdik. Olumsuz hava şartları ve deprem alanının genişliği çalışmalarımızı ilk etapta sekteye uğratsa da hamdolsun bu zorlu süreci kısa sürede aştık." diye konuştu.
Erdoğan, Gaziantep'te 2 bine yakın iş makinesiyle 22 bini aşkın personelin sahada aktif görev yaptığını bildirdi.
Gaziantep'ten 87 bin kişiyi başka illere tahliye ettiklerini aktaran Erdoğan, "Şehrimizde 100 bine yakın vatandaşımıza çadırlarda, 4 bin 500'e yakın vatandaşımıza da konteynerlerde barınma imkanı sağlıyoruz. Nurdağı'nda ise köylerle birlikte toplam 6 bin 570 çadır dağıtıldı. Ayrıca 2 bin 732 kişi kapasiteli konteyner alanları oluşturulmaya başlandı. İlçemizde bulunan 24 seyyar mutfağımız vasıtasıyla sıcak yemek ikramı yanında kumanya ve paketli gıda dağıtımı yapılıyor." dedi.