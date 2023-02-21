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Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar! "Mart ayında 200 bin konut inşaası için ilk kazmayı vuracağız"

Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar! "Mart ayında 200 bin konut inşaası için ilk kazmayı vuracağız"
21.02.2023 17:59

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:42
CHP Afyonkarahisar...
Güncel 03:17
Hataylı can derdinde Lütfü...
Güncel 04:21
Başkan Erdoğan ve Bahçeli...
Güncel 00:32
Başkan Erdoğan Hatay'daki...
Güncel 00:11
Depremin yaşandığı Hatay'da...
Güncel 00:15
Deprem sonrasında Hatay...
Güncel 01:37
6.4 ve 5.8'lik iki depremin...
Güncel 02:30
Hatay'da deprem sonrası köprü...
Güncel 00:33
SON DAKİKA - Hatay'daki deprem...
Güncel 00:40
Hatay'da 6,4 ve 5,8...
Güncel 02:47
Hatay'da çevre illerde...
Güncel 00:08
SON DAKİKA - Hatay'daki...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ziyaret gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, Osmaniye'de yaptığı açıklamada, "Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. 70 bin köy evi yapacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Kentsel dönüşüm olmazsa olmaz" dedi. Erdoğan ayrıca, "Can kayıplarında ihmali, kusuru, kastı olanlar varsa hesabını hukuk önünde sormak boynumuzun borcudur, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" ifadelerini kullandı. Gaziantep'te de açıklama yapan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın geleceklerine güvenle bakmalarını sağlayacak alt yapıyı kuracağız. Birliğimize beraberliğimize sahip oldukça aşamayacağımız engel görmüyorum" ifadelerini kullandı. Osmaniye'de açıklama yapan MHP lideri Bahçeli ise, "Büyük bir afet yaşadık. Devletin tüm unsurları 11 ilimizde seferber olmuş, her türlü felaketin izlerini ortadan kaldırmak, yeni bir hayatı tekrar inşa etmek amacıyla gayret göstermektedirler" dedi.

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