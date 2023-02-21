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    • Haberler
    • 21.02.2023 17:02
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    • 21.02.2023 17:02
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    Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? 2023 Mart ayı aile destek yardım parası ödeme tarihi açıklandı mı?

    Aile destek ödemesi ödeme tarihleri yeni aya artık günler kala merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Destek kapsamında ödeme alan vatandaşlar ödemelerin ne zaman hesaplara geçeceğini merak etmeye başladı. Peki, aile destek ödemesi ne zaman yatacak? 2023 Mart ayı aile destek yardım parası ödeme tarihi açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar

    Aile destek ödemesi ne zaman yatırılacak?

    Türkiye Aile Destek Programı ödeme tarihleri hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Destek ödemesi alan vatandaşlar Mart ayı ödeme tarihlerine odaklandı. Peki, aile destek ödemesi ne zaman yatacak? 2023 Mart ayı aile destek yardım parası ödeme tarihi açıklandı mı? İşte detaylar

    AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Mart ayı ödemeleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen haftalarda açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    12 AY SÜRECEK

    Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

    BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN...

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    Başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,
    Mavi Kart sahibi olması,
    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
    18 yaşından küçük olması,
    Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
    durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

    Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

        Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

        Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL), Aylık Destek Tutarı (TL)

        450 TL ve altı 1.250 TL

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL

        1372,30 TL üzeri ─ 2.835,60 TL'den az 850 TL

        850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
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        Haberler Haberler Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? 2023 Mart ayı aile destek yardım parası ödeme tarihi açıklandı mı?
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