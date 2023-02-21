Türkiye Aile Destek Programı ödeme tarihleri hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Destek ödemesi alan vatandaşlar Mart ayı ödeme tarihlerine odaklandı. Peki, aile destek ödemesi ne zaman yatacak? 2023 Mart ayı aile destek yardım parası ödeme tarihi açıklandı mı? İşte detaylar
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Mart ayı ödemeleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen haftalarda açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
12 AY SÜRECEK
Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.
BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN...
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.