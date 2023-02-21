TUS sınavı ertelendi mi? 2023 TUS sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? YDUS sınav tarihi belli oldu mu? 2023 SINAV TAKVİMİ!

Sağlık Bakanı Koca, TUS ve YDUS sınavları için yeni tarihi açıkladı. Peki, TUS sınavı ertelendi mi? 2023 TUS sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? YDUS sınav tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
TUS VE YDUS NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Marttan 15 Nisana, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Hazirana ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri." açıklamasında bulundu.
TUS SINAVI NEDİR?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.