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    • Haberler
    • 21.02.2023 15:01
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    • 21.02.2023 15:03
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    TUS sınavı ertelendi mi? 2023 TUS sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? YDUS sınav tarihi belli oldu mu? 2023 SINAV TAKVİMİ!

    Tıpta Uzmanlık Sınavı hakkında aramalar hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında açıklamalarda bulundu ve sınavların ertelendiğini açıkladı. Peki, 2023 TUS sınavı ne zaman yapılacak? YDUS sınav tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler!

    TUS sınavı ertelendi mi? 2023 TUS sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? YDUS sınav tarihi belli oldu mu? 2023 SINAV TAKVİMİ!

    Sağlık Bakanı Koca, TUS ve YDUS sınavları için yeni tarihi açıkladı. Peki, TUS sınavı ertelendi mi? 2023 TUS sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? YDUS sınav tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

    TUS VE YDUS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Marttan 15 Nisana, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Hazirana ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri." açıklamasında bulundu.

    TUS SINAVI NEDİR?

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.

        Her yıl şubat ve ağustos aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. ÖSYM'nin Türkiye geneli için Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan bir sınavdır. 2012 öncesinde TUS yalnızca Ankara'da yapılmaktaydı.

        Sınav, "tıbbî yabancı dil sınavı" ve "bilim sınavı" olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak olan yabancı dil sınavının amacı, bilim sınavına girmeye hak kazanacak adayların belirlenmesidir. "Bilim sınavı" olarak adlandırılan ikinci basamak sınavın amacı ise, bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayların belirlenmesi ve tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilmeleridir.
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        Haberler Haberler TUS sınavı ertelendi mi? 2023 TUS sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? YDUS sınav tarihi belli oldu mu? 2023 SINAV TAKVİMİ!
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