'TİP'ik provokatörler durulmuyor! Sera Kadıgil ve Özlem Gürses'ten 'Kızılay' yalanı: 'İlahiyatçı' dedikleri başkan doktoralı tıbbiyeli

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.
Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Erdoğan da yıkımın yaşandığı illerde incelemelerde bulundu, depremzedelerle bir araya geldi.
Mehmetçik, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş canhıraş bir mücadele örneği sergiledi.
Otoritelerce yakın geçmişin en yıkıcı kara depremi olarak işaret edilen felaket sonrası binlerce insanımız yaşamını yitirdi. CHP ve yandaşı güruh ise destek olmak yerine siyasi rant peşine düştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu asrın felaketinde sorumşu olarak Başkan Erdoğan'ı işaret etti, Bakanları hedef gösterdi.
CHP'li belediye başkanları da hayra PR karıştırarak yapılan her çalışmaya çökmeye yeltendi, "Hatay Havalimanı biz onardık, İskenderun Limanı'nı biz söndürdük" algısını işledi.
Yıkımdan en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'ın CHP'li belediye başkanı Lütfü Savaş da AFAD'ı karalayıp "Emir almam, koordine olmam" diyerek yaşanan acı gün üzerinden siyaset devşirdi. Bakanların telefonuna çıkmadı, toplantılara katılmadı.