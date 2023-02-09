'TİP'ik provokatörler durulmuyor! Sera Kadıgil ve Özlem Gürses'ten 'Kızılay' yalanı: 'İlahiyatçı' dedikleri başkan doktoralı tıbbiyeli

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.



Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Erdoğan da yıkımın yaşandığı illerde incelemelerde bulundu, depremzedelerle bir araya geldi.





Mehmetçik, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş canhıraş bir mücadele örneği sergiledi.