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    • 09.02.2023 20:22
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    • 09.02.2023 20:24
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    'TİP'ik provokatörler durulmuyor! Sera Kadıgil ve Özlem Gürses'ten 'Kızılay' yalanı: 'İlahiyatçı' dedikleri başkan doktoralı tıbbiyeli

    Eski CHP milletvekili şimdilerin TİP'li provokatörü Sera Kadıgil ve CHP yandaşı Özlem Gürses, asrın felaketi üzerinden çirkin bir provokasyona soyundu. Kızılay'ı hedef gösteren Sera Kadıgil, "Bir tane Kızılay çadırı gören var mı? Çorban dağıtan Kızılay var mı? Niye Başkanı İlahiyat mezunu" iftirasını attı. Takvim.com.tr bu rezil iftirayı sizler için somut delillerle çürüttü. Sera Kadıgil'in 28 Şubat artığı bir üslupla 'İlahiyat mezunu' olarak fişlediği Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın tıp mezunu, afet tıbbı doktorası olduğu öğrenildi. Öte yandan Kadıgil ve yandaş Özlem Gürses tarafından hedef gösterilen Kızılay, çadır üretiyor, çadır kurulumu yapıyor, afet bölgelerinde sıcak yemek dağıtıyor buna ek olarak kan ve yardımları organize ediyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    ’TİP’ik provokatörler durulmuyor! Kızılay...

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.

    Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Erdoğan da yıkımın yaşandığı illerde incelemelerde bulundu, depremzedelerle bir araya geldi.

    TİP'li Sera Kadıgil ve yandaş Özlem Gürses'ten 'Kızılay' yalanı


    Mehmetçik, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş canhıraş bir mücadele örneği sergiledi.


    Otoritelerce yakın geçmişin en yıkıcı kara depremi olarak işaret edilen felaket sonrası binlerce insanımız yaşamını yitirdi. CHP ve yandaşı güruh ise destek olmak yerine siyasi rant peşine düştü.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu asrın felaketinde sorumşu olarak Başkan Erdoğan'ı işaret etti, Bakanları hedef gösterdi.

    CHP'li belediye başkanları da hayra PR karıştırarak yapılan her çalışmaya çökmeye yeltendi, "Hatay Havalimanı biz onardık, İskenderun Limanı'nı biz söndürdük" algısını işledi.

    Yıkımdan en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'ın CHP'li belediye başkanı Lütfü Savaş da AFAD'ı karalayıp "Emir almam, koordine olmam" diyerek yaşanan acı gün üzerinden siyaset devşirdi. Bakanların telefonuna çıkmadı, toplantılara katılmadı.

        Tüm bunlar yaşanırken CHP fondaşı çukur medyada da asrın felaketi üzerinden manipülatif yayınlar icra edildi.


        Amerikan FOX TV'de askerin deprem bölgesinde olmadığı algısını yaydı. CHP yandaşı Enver Aysever ve mangır Merdan Yanardağ da yayınlarından nefret dilini kullandı.



        ESKİ CHP'Lİ ŞİMDİLERİN TİP'Lİ PROVOKATÖRÜ SAHNEDE!
        Eski CHP milletvekili şimdilerin TİP'li provokatörü Sera Kadıgil ve CHP yandaşı Özlem Gürses de kendilerinden bekleneceği gibi deprem üzerinden manipülasyona soyundu.



        TIP MEZUNU KIZILAY BAŞKANI'NA 'İLAHİYATÇI' DEDİ
        Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 'ilahiyat mezunu' olduğunu iddia edip içindeki 28 Şubatçı zihniyeti dışa vuran Kadıgil, "Bir tane Kızılay çadırı gören var mı? Çorban dağıtan Kızılay var mı? Niye Başkanı İlahiyat mezunu" iftirasını attı.

        Sera Kadıgil provokasyonunu "Yandaşınız diye hiçbir şekilde iş bilmeyen eğitimsiz insanları koyarsanız, işte etrafınız böyle tek başına pantolon düğmesini ilikleyemeyecek insanlarla dolar" sözleriyle sürdürdü.

        Takvim.com.tr, TİP'li Sera Kadıgil'in yaydığı, CHP yandaşı Özlem Gürses'in de söylemleriyle katkı verdiği kuyruklu yalanı sizler için deşifre etti.



        AFET TIBBI DOKTORASI VAR, FAHRİ DOKTORA SAHİBİ
        Kızılay Başkanı Kerem Kınık, iddia edildiği gibi İlahiyat Fakültesi mezunu değil. Kınık, 1993'te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2019 yılında da Afet Tıbbı doktorasını tamamladı. Somali Benadir Üniversitesi'nden de Fahri doktorası bulunuyor.

        Gelelim "Bir tane Kızılay çadırı gören var mı? Çorban dağıtan Kızılay var mı?" söylemine...

        TİP'li Sera Kadıgil'in insanların acısı üzerinden devşirdiği bu alçak siyaseti bozguna uğratan kareler mevcut.


            Fotoğrafta: Malatya'da depremzedeler için kurulan KIZILAY çadırları

            Kadıgil'in "Çadır yok, çorba dağıtan yok" dediği Kızılay, asrın felaketinin ilk anından beri sahada.


            Fotoğrafta: Hatay'da depremzedeler için yemek yapan Kızılay gönüllüleri

            MOBİL MUTFAKLARLA DEPREMZEDELERE SICAK YEMEK
            Kızılay mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla depremzedelerin yardımına koştu. Sabah saatlerinden itibaren depremzedelere sıcak yemek servisi verilmeye başlandı.



            DEPREM BÖLGELERİNE ÇADIR ÜRETİYOR
            Kızılay aynı zamanda deprem bölgeleri için çadır da üretiyor. Türk Kızılay'ın Etimesgut Yerleşkesi'nde 70 yıldır afet çadırı üretimi yapılan Çadır Tekstil bölümünde, deprem sonrası üretim hız kazandı. Günlük 4-5 TIR çadır deprem bölgesine gönderildi.
                Asrın felaketinde dakika dakika yaşananlar!
                Haberler Güncel 'TİP'ik provokatörler durulmuyor! Sera Kadıgil ve Özlem Gürses'ten 'Kızılay' yalanı: 'İlahiyatçı' dedikleri başkan doktoralı tıbbiyeli
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