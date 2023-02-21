Asrın felaketi büyük depremler sonrası İstanbul'da gözaltına alınan 6 müteahhitten 3'ü tutuklandı!



METE APARTMANI'NDAN CHP ÇIKTI! İNŞAAT MÜHENDİSİ MUZAFFER METE...

Yıkımın yaşandığı illerden Adana'da 13 bina yıkıldı; 418 kişi hayatını kaybederken, enkazdan da sadece 34 kişi sağ olarak kurtarıldı.

METE APARTMANI'NDA 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yer alan 25 yıllık 3 blok ve 13 kattan oluşan 39 dairelik Mete Apartmanı'nın yarısı yıkıldı ve 12 kişi enkazda kalması sonucu hayatını kaybetti.

APARTMANIN MÜHENDİSİ ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 3 savcı, Mete Apartmanı'nın enkazında da inceleme yapıp örnekler aldı. Binanın inşat mühendisi ve teknik uygulama sorumlusu olan Muzaffer Mete ile birlikte toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 25 şüpheli yakalandı; Mete ile birlikte bir zanlı daha kaçtı.. Yakalanacağını anlayan Mete önceki gün emniyete giderek teslim oldu.