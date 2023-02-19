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    • Güncel
    • 19.02.2023 20:22
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    • 19.02.2023 21:22
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    Depremde yerle bir olan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri tutuklanırken Huzur Apartmanı'nın müteahhiti ile Bozdoğan Otel'in ortağı yakalandı

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş depreminde yerle bir olan binaların sorumluları tek tek yakalanıyor. Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri Ali Emre ile Ahmet Yıldız tutuklandı. Öte yandan Adıyaman Gölbaşı’nda depremde yıkılan Huzur Apartmanı’nın müteahhidi Yıldıray Varki İsviçre'ye kaçmaya çalışırken, Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Balcı ise İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

    Yerle bir olan yapıların sorumluları için hesap vakti

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığının yıkılan binalara ilişkin soruşturması sürüyor.

    Soruşturma kapsamında, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte yıkılan Emre Apartmanı'nın 2 müteahhidi gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen müteahhitler Ali Emre ile Ahmet Yıldız, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    İSVİÇRE'YE KAÇIYORDU
    Adıyaman Gölbaşı'nda depremde yıkılan Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray Varki, yurt dışına çıkma girişimi esnasında İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yıldıray Varki, İsviçre'ye çıkış yapma girişimi esnasında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

    Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Varki, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talepli sevk edilecek.

    Varki'nin müteahhitliğini yaptığı Gölbaşı'ndaki Huzur Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmış ve binanın enkazında çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti.

        YIKILAN OTELİN ORTAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI
        Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan şiddetli depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

        Bir yolcusunu karşılamak için İstanbul Havalimanı'na gelen otelin ortaklarından Nazan Bağcı'ya polis kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde Bağcı'nın depremde Adıyaman'da yıkılan Bozdoğan Oteli'nin ortağı olduğu ortaya çıktı. Adıyaman 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan arandığı tespit edilen Bağcı polis tarafından gözaltına alındı.

        131 KİŞİ TUTUKLANDI
        Afet bölgesinde yıkılan binalar ile ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 432 şüpheli tespit edilirken, 131'i tutuklandı.

        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ili doğrudan etkiledi. Yıkılan ve imara aykırı değişiklik saptanan binalarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sorumlu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

        Yürütülen soruşturmalar neticesinde, şüpheli sayısı 432, tutuklanan şahıs sayısı 131, adli kontrol kararı verilen 127 kişi olurken, 28 şahıs hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 57 kişi hakkında gözaltı talimatı verilirken, 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilik vasfı değerlendirilen 2 kişi bulunurken, 5 şahsın yurt dışında olduğu tespit edildi. 11 şüphelinin öldüğü tespit edilirken, ifadesi alınarak serbest bırakılanların sayısı 54 oldu.
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        Yerle bir olan yapıların sorumluları için hesap vakti
        Haberler Güncel Depremde yerle bir olan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri tutuklanırken Huzur Apartmanı'nın müteahhiti ile Bozdoğan Otel'in ortağı yakalandı
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