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    • Haberler
    • 21.02.2023 21:54
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    • 22.02.2023 09:05
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    Ekşi sözlük ne zaman açılacak? Ekşi sözlüğe neden girilmiyor, erişim sorunu! BTK kararı nedir?

    Ekşi Sözlük hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi. Karar sonrası internet arama motorlarında sıkça araştırılan ''Ekşi Sözlük neden açılmıyor?'' sorusu da yanıt buldu. İşte konuya dair merak edilen detaylar...

    takvim.com.tr
    EKŞİ SÖZLÜK KAPATILDI MI,NEDEN AÇILMIYOR?

    Ekşi Sözlük kapatıldı mı, neden açılmıyor sorusu BTK kararı sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Ekşi Sözlük hakkında erişimin engellenmesi kararı çıktı. İşte detaylar...

    EKŞİ SÖZLÜK KAPATILDI MI, NEDEN AÇILMIYOR

    Son dakika... Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.

    BTK, Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden duyurdu.

    Yayımlanan kararda, "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2021.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." denildi.

        BTK Nedir?

        Bilgi teknolojileri alanındaki hukuki mevzuatları düzenleyen ve yürüten BTK telekomünikasyon sektörünün faaliyetlerini denetler. BTK nedir ne iş yapar daha iyi anlatabilmek için elektronik haberleşme hizmetlerine bir göz atalım. Nedir bu telekomünikasyon ne zamandır hayatımızı etkiliyor? Telekomünikasyon elektrik sinyaline dönüşebilen her türlü verinin iletim sistemleri aracılığı ile iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasını ifade ediyor. Türkiye'de telekomünikasyon Postahane-i Amirane'nin 1840 yılında kurulmasıyla başlamış. İlk telefon sistemi, ise 1911 yılında Amerikalı bir elektrik şirketi tarafından kurulmuş. Günümüzde ise artık telefonlar ceplerde ve internet her yerde. İnternetin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte bu alanın bir de hukuki tarafından bakmak gerekti.
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