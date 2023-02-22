Ekşi sözlük ne zaman açılacak? Ekşi sözlüğe neden girilmiyor, erişim sorunu! BTK kararı nedir?

BTK Nedir?

Bilgi teknolojileri alanındaki hukuki mevzuatları düzenleyen ve yürüten BTK telekomünikasyon sektörünün faaliyetlerini denetler. BTK nedir ne iş yapar daha iyi anlatabilmek için elektronik haberleşme hizmetlerine bir göz atalım. Nedir bu telekomünikasyon ne zamandır hayatımızı etkiliyor? Telekomünikasyon elektrik sinyaline dönüşebilen her türlü verinin iletim sistemleri aracılığı ile iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasını ifade ediyor. Türkiye'de telekomünikasyon Postahane-i Amirane'nin 1840 yılında kurulmasıyla başlamış. İlk telefon sistemi, ise 1911 yılında Amerikalı bir elektrik şirketi tarafından kurulmuş. Günümüzde ise artık telefonlar ceplerde ve internet her yerde. İnternetin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte bu alanın bir de hukuki tarafından bakmak gerekti.