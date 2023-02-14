Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası seçim ertelenir mi? Siyasi yağmacılara sert tepki: "Acılardan oy çıkarmaya çalışmak siyaset değildir"

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Seçim mitingi... Düşünmesi bile ürkütücü...

Depremin izleri, acıları, yaraları yürekleri yakarken...

Seçim kampanyası olacak... Mitingler yapılacak... Seçim otobüslerinde partilerin seçim şarkıları çalınacak.

Bu şartlarda, böyle bir dönemde, seçim kampanyası, mitingler nasıl yapılabilir? Seçim, demokrasi şölenidir... Şenliktir... Düğündür... Bayramdır.

Deprem yarası kanarken, bayram yapılır mı?

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Enkazda oy aramak

Kahramanmaraş... Hatay... Osmaniye... Adıyaman... Depremin yıktığı her yerde... Milletin morali bozuk... Psikoloji allak bullak.

Manisa... Bursa... İstanbul... Kayseri... Yurdun her yerinden... Yabancı ülkelerden gelen yüzlerce ekip... Gece-gündüz... "Enkazdan canlı çıkarabilir miyiz?" diye çalışırken... Depremden, enkazdan, acılardan oy çıkarmaya çalışmak siyaset değildir.

Böyle bir siyasetin kimseye yararı olmaz.

Siyasetçi... Üç beş fanatik/ militandan aferin alma uğruna küçük düşünmemeli... Kendisini küçültmemeli.