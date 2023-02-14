Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası seçim ertelenir mi? Siyasi yağmacılara sert tepki: "Acılardan oy çıkarmaya çalışmak siyaset değildir"

''Asrın felaketi'' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde tüm Türkiye tek yürek oldu. Devlet tüm kurumlarıyla seferber olurken CHP'nin başını çektiği kirli muhalefet siyasi yalan ve iftiralarla siyasi yağmacılık yaptı. Muhalefetin ve bazı provokatif sosyal medya hesaplarının iplikleri çok geçmeden pazara çıktı.
Muhalefetin deprem bölgesinde oy için gerçekleştirdiği kirli operasyonu sonrası 14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Siyasi yağmacılara sosyal medya üzerinden tepki gösteren Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugün kaleme aldığı "Çamur sahada maç oynanır mı?" başlıklı köşe yazısında seçimler ertelenmesiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Donat, "Seçim mitingi... Düşünmesi bile ürkütücü... Depremin izleri, acıları, yaraları yürekleri yakarken... Seçim kampanyası olacak... Mitingler yapılacak... Seçim otobüslerinde partilerin seçim şarkıları çalınacak." dedi.
İşte Donat'ın bugünkü yazısı:
Yüzyılın depremi... Büyük yıkım... Enkaz... Gözyaşı seli... Feryat... Yara kanamaya devam ediyor... Çadırda hayat... Suların durulması, ortalığın sakinleşmesi zaman alacak.Ve... Günün sorusu... Deprem bölgesinde... Soran sorana:
- Bu şartlarda seçim olur mu?
Evet... Milyonları etkileyen, insanların köyünü kentini terk edip başka şehirlere taşındığı bir süreçte... Tertemiz... Bembeyaz... Şaibesiz... Tartışmasız... Lekesiz bir seçim yapılabilir mi?