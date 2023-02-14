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    • Haberler
    • 14.02.2023 09:57
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    • 14.02.2023 09:57
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    Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası seçim ertelenir mi? Siyasi yağmacılara sert tepki: "Acılardan oy çıkarmaya çalışmak siyaset değildir"

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak ifade edilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin iptal edilip edilmeyeceği siyaset kulislerinde tartışılmaya başlandı. Depremin getirdiği büyük yıkımın seçimlerin ertelenmesine sebep olabileceği konuşulurken siyasi yağmacıların bölgede gerçekleştirdiği kirli algı çalışmasına tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Depremden, enkazdan, acılardan oy çıkarmaya çalışmak siyaset değildir. Böyle bir siyasetin kimseye yararı olmaz." dedi. Seçimin ertelenmesiyle ilgili süreci de anlatan Donat, "Şimdi... Erteleme için... Meclis'in toplanması ve Anayasa'nın bu maddesini değiştirmesi şart." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Depremler sonrası seçim ertelenir mi?

    ''Asrın felaketi'' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde tüm Türkiye tek yürek oldu. Devlet tüm kurumlarıyla seferber olurken CHP'nin başını çektiği kirli muhalefet siyasi yalan ve iftiralarla siyasi yağmacılık yaptı. Muhalefetin ve bazı provokatif sosyal medya hesaplarının iplikleri çok geçmeden pazara çıktı.


    Muhalefetin deprem bölgesinde oy için gerçekleştirdiği kirli operasyonu sonrası 14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Siyasi yağmacılara sosyal medya üzerinden tepki gösteren Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugün kaleme aldığı "Çamur sahada maç oynanır mı?" başlıklı köşe yazısında seçimler ertelenmesiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Donat, "Seçim mitingi... Düşünmesi bile ürkütücü... Depremin izleri, acıları, yaraları yürekleri yakarken... Seçim kampanyası olacak... Mitingler yapılacak... Seçim otobüslerinde partilerin seçim şarkıları çalınacak." dedi.

    İşte Donat'ın bugünkü yazısı:

    Yüzyılın depremi... Büyük yıkım... Enkaz... Gözyaşı seli... Feryat... Yara kanamaya devam ediyor... Çadırda hayat... Suların durulması, ortalığın sakinleşmesi zaman alacak.Ve... Günün sorusu... Deprem bölgesinde... Soran sorana:
    - Bu şartlarda seçim olur mu?

    Evet... Milyonları etkileyen, insanların köyünü kentini terk edip başka şehirlere taşındığı bir süreçte... Tertemiz... Bembeyaz... Şaibesiz... Tartışmasız... Lekesiz bir seçim yapılabilir mi?

        ***

        Sırasını bekleyen gündem
        Yüksek Seçim Kurulu ne diyor?
        Seçmen listeleri nasıl güncellenecek?
        Depremde... Kim öldü, kim hayatta?
        Göç sonucu... Hangi seçmen, hangi ile kaydı?
        Konteyner yerleşimlerde... Çadır mahallelerde... Seçim sandığı nerelere konulacak?
        Seçim güvenliği nasıl sağlanacak?
        Bu konular/sorular, siyasetin gündemine, ne zaman girecek?

        ***

        Lütfen
        Siyasetçilere... Çeşitli kurumların kalabalık heyetlerine... Bir çift sözümüz var.
        Bölgeye bir süre gelmeseniz.
        Zira... Sizler gelince... Karşılayanlar... Konvoy... Korumalar... Protokol... Size yaklaşmaya çalışanlar... Görevlilerin işi zorlaşıyor.
        Ortalık biraz sakinleşsin... Enkaz kalksın... Sonra gelirsiniz.

        ***

        Yumrukları gevşetme zamanı
        Depremin ilk gününden bu yana sahadayız... Deprem bölgesinde Rus da var, Fransız da.
        Yunanistan'dan gelen ekip... Ermenistan... Can Azerbaycan'dan gelenler... Koreli... Alman... Herkes yaraları sarmanın gayreti içinde.
        Ermeni ile Azeri'nin aynı enkazda işbirliği halinde ter döktüğünü görünce... Sormadan edemiyoruz:
        Bizim büyüklerimiz... Siyasetçilerimiz... Parti rozet ve şapkalarını bir kenara bırakıp şu deprem ortamında neden bir araya gelemiyorlar?
        Şimdi değilse... Ne zaman?
        Dünyaya örnek olacak... Türkiye'nin gergin ortamını yumuşatacak liderler zirvesi neden yapılamıyor?
        Bazı liderlerin, Külliye alerjisi olabilir... Zirve Külliye'de değil, Çankaya Köşkü'nde toplanır... İkisi de sonuçta milletin evi değil mi?
        Yedi kat yabancının... Sürtüştüğümüz yabancı devlet adamlarının bize el uzattığı şu kritik günlerde... Siyasetçilerimize, sıkılı yumruk yakışıyor mu?

            ***

            Büyük düşünmek
            Konuya günlük siyasetin dar penceresinden bakmak... Yanlış. Şu parti... Bu parti... Cumhur İttifakı... Millet İttifakı açısından değerlendirmeler... Yanlış.
            Deprem kargaşasında seçim olursa şu ittifakın işine yarar... Ertelenirse öteki ittifakın... Bu tür analizler... Yanlış.
            Gün... Küçük hesapları bir kenara bırakma günü.
            Gün... Büyük düşünme günü.
            Ve... Bir soru daha:
            Partiler... Seçmen... Sivil toplum kuruluşları... Kanaat önderleri... Akademi dünyası... Kamuoyu... Büyük düşünmeye hazır mı?

            ***

            Anayasa ve ötesi
            Anayasa açık ve net... "Savaş hali dışında seçim ertelenemez."
            Şimdi... Erteleme için... Meclis'in toplanması ve Anayasa'nın bu maddesini değiştirmesi şart.
            Bunun için de uzlaşma gerekir... Büyük uzlaşma.
            İktidar ve muhalefetin uzlaşması.
            Ve... Günün ikinci sorusu:
            Türk siyaseti böyle bir uzlaşmayı başarabilir mi?

            ***

            Seçim mitingi... Düşünmesi bile ürkütücü...
            Depremin izleri, acıları, yaraları yürekleri yakarken...
            Seçim kampanyası olacak... Mitingler yapılacak... Seçim otobüslerinde partilerin seçim şarkıları çalınacak.
            Bu şartlarda, böyle bir dönemde, seçim kampanyası, mitingler nasıl yapılabilir? Seçim, demokrasi şölenidir... Şenliktir... Düğündür... Bayramdır.
            Deprem yarası kanarken, bayram yapılır mı?

            ***

            Enkazda oy aramak
            Kahramanmaraş... Hatay... Osmaniye... Adıyaman... Depremin yıktığı her yerde... Milletin morali bozuk... Psikoloji allak bullak.
            Manisa... Bursa... İstanbul... Kayseri... Yurdun her yerinden... Yabancı ülkelerden gelen yüzlerce ekip... Gece-gündüz... "Enkazdan canlı çıkarabilir miyiz?" diye çalışırken... Depremden, enkazdan, acılardan oy çıkarmaya çalışmak siyaset değildir.
            Böyle bir siyasetin kimseye yararı olmaz.
            Siyasetçi... Üç beş fanatik/ militandan aferin alma uğruna küçük düşünmemeli... Kendisini küçültmemeli.

                ***

                Yakışmıyor
                Hatay'da gördük... Bir Mercedes... Plakasız.
                Plaka yerinde bir yazı var.
                Bir siyasi partimizin il başkanlığı yazısı.
                Osmaniye... Adana... Kahramanmaraş'ta da benzer araçlar gördük... Parti araçları.
                Hangi parti olursa olsun... Bunlar doğru şeyler değil... Ayıp oluyor... Yakışmıyor.

                ***

                Eğer bozuksa maya...
                Geçmişte de oldu... Depremlerde... Sellerde... Afetlerde...
                Felaketi kazanç kapısına çevirenler... Yağmacılar...
                Hırsızlık yapanlar.
                Dövseniz ne fayda... Cezaevine atsanız ne fayda.
                Boşuna söylenmemiş... "Eğer bozuksa maya, ne ar kalır ne de hayâ."
                Acı ama gerçek... Vicdanı tatile çıkmış... Mayası bozuk o kadar çok kişi var ki.

                ***

                Kalpten kalbe
                Kırıkhan'da Hüseyin Yayman bizi bekliyor... Osmaniye'de Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı... Antakya'da Mehmet Ali Kuseyri... Gideceğimiz daha pek çok yer var... Yolumuz uzun.
                Neşet Ertaş usta, "Kalpten kalbe bir yol vardır, görünmez" diyor ya... Bizi bekleyen kalplerle buluşacağız.
                Haftayı... Ve dünü özetleyecek olursak...
                Panik aşılmış... Korku devam ediyor.
                Çok kişi yeni deprem korkusundan evine giremiyor.
                Bu korku... Bugünler geçecek... Engelleri yardımlaşarak aşacağız.
                Milyonların ilgisi... Edirne'den Kars'a bütün Türkiye'nin desteği... Bu kış soğuğunda, deprem bölgesini ısıtıyor.
                Gün kavga günü değil, kucaklaşma günü.
                Millet... Bunun öncülüğünü de oy verdiği siyasetçilerden bekliyor.
                Zaman... Savaş baltalarını gömme... Nefret söylemini kesme zamanı.

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                Depremler sonrası seçim ertelenir mi?
                Haberler Haberler Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası seçim ertelenir mi? Siyasi yağmacılara sert tepki: "Acılardan oy çıkarmaya çalışmak siyaset değildir"
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