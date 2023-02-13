Enkaz üzerinde miting yapan İYİ Parti'nin 'Devlet yok' provokasyonu Malatya'da bozguna uğradı! Kurguyu yaptılar rozeti çıkarmayı unuttular

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
81 il tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler kirli yüzlerini bir kez daha gösterdi.
İLK OLARAK KILIÇDAROĞLU SAHNEYE ÇIKTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu asrın felaketinde sorumlu olarak Başkan Erdoğan'ı işaret etti, Bakanları hedef gösterdi.
"AFAD" ve "bürokrat" yalanlarını sıralayıp, "Sadece CHP'li belediyeler çalışıyor, başkanlarımız engelleniyor" iftirasını yayan Kılıçdaroğlu, binlerce insanımızın hayatına mal olan depremi 'Asrın felaketiymiş...' şeklinde alaycı bir üslupla küçümsedi.
MERAL HANIM'DAN SEÇİM HESABI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise enkaz üzerinde seçim hesabı yaptı. Murat Yetkiner'in sorularını yanıtlayan Akşener, "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum" dedi.
İYİ PARTİ'NİN PLANLI PROVOKASYONU BOZGUNA UĞRADI
Aynı Akşener bugün deprem sonrası yıkım yaşanan illerimizden olan Malatya'da boy gösterdi. Doğanşehir ilçesine giden Akşener ve heyeti "Devlet yok, polis yok, asker yok" provokasyonu kurguladı.