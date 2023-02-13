Enkaz üzerinde miting yapan İYİ Parti'nin 'Devlet yok' provokasyonu Malatya'da bozguna uğradı! Kurguyu yaptılar rozeti çıkarmayı unuttular





İYİ Parti lideri 'Buyurun' diyerek bir şahsa söz hakkı verdi. Söz konusu kişi "Dükkanlarımızı yağma ettiler. Devlet yok, polis yok, asker yok" diyerek kirli algı operasyonunun fitilini ateşledi.



VATANDAŞ ARAYA GİRDİ: DEVLET BURADA, ASKER BURADA, MANİPÜLASYON YAPMA

Bu gelişme üzerine araya giren vatandaş, "Devlet burada, nasıl yok? Asker de burada polis de burada! Devlet yok diyemezsin. Öyle bir şey yok!" şeklinde tepki gösterdi.



Tansiyonun yükseldiğini gören Akşener "Oğlum canı yanıyor" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.