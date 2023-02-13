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    • Güncel
    • 14.02.2023 01:26
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    • 14.02.2023 01:46
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    Enkaz üzerinde miting yapan İYİ Parti'nin 'Devlet yok' provokasyonu Malatya'da bozguna uğradı! Kurguyu yaptılar rozeti çıkarmayı unuttular

    Asrın felaketi sonrası devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken muhalefet enkaz üzerinde miting yapmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun 7,7 ve 7,6'lık depremleri küçümseyen 'Asrın felaketiymiş...' şeklinde alaycı üslubunun etkileri sürerken İYİ Parti de skandal bir algı operasyonunun fitilini ateşlemek istedi. Ancak Akşener ve ekibinin yaptıkları kurgu ellerinde patladı. Meral Akşener'in Doğanşehir'de 'Buyurun' diyerek söz verdiği kişi "Devlet yok, polis yok, asker yok" algısını işledi. Ancak algı elemanı ceketindeki İYİ Parti rozetlerini çıkarmayı unutunca planlı provokasyon gözler önüne serildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Enkaz başında ’İYİ’ tiyatro!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.


    81 il tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler kirli yüzlerini bir kez daha gösterdi.



    İLK OLARAK KILIÇDAROĞLU SAHNEYE ÇIKTI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu asrın felaketinde sorumlu olarak Başkan Erdoğan'ı işaret etti, Bakanları hedef gösterdi.

    "AFAD" ve "bürokrat" yalanlarını sıralayıp, "Sadece CHP'li belediyeler çalışıyor, başkanlarımız engelleniyor" iftirasını yayan Kılıçdaroğlu, binlerce insanımızın hayatına mal olan depremi 'Asrın felaketiymiş...' şeklinde alaycı bir üslupla küçümsedi.

    MERAL HANIM'DAN SEÇİM HESABI
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise enkaz üzerinde seçim hesabı yaptı. Murat Yetkiner'in sorularını yanıtlayan Akşener, "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum" dedi.

    İYİ PARTİ'NİN PLANLI PROVOKASYONU BOZGUNA UĞRADI
    Aynı Akşener bugün deprem sonrası yıkım yaşanan illerimizden olan Malatya'da boy gösterdi. Doğanşehir ilçesine giden Akşener ve heyeti "Devlet yok, polis yok, asker yok" provokasyonu kurguladı.



        İYİ Parti lideri 'Buyurun' diyerek bir şahsa söz hakkı verdi. Söz konusu kişi "Dükkanlarımızı yağma ettiler. Devlet yok, polis yok, asker yok" diyerek kirli algı operasyonunun fitilini ateşledi.

        VATANDAŞ ARAYA GİRDİ: DEVLET BURADA, ASKER BURADA, MANİPÜLASYON YAPMA
        Bu gelişme üzerine araya giren vatandaş, "Devlet burada, nasıl yok? Asker de burada polis de burada! Devlet yok diyemezsin. Öyle bir şey yok!" şeklinde tepki gösterdi.

        Tansiyonun yükseldiğini gören Akşener "Oğlum canı yanıyor" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.



        Bu süreçte bir detay İYİ Parti'nin planlı provokasyonunu gözler önüne serdi...

        ÜZERİNDE İKİ TANE İYİ PARTİ ROZETİ VAR
        Meral Akşener'in 'Buyurun' diyerek söz hakkı verdiği kişinin üzerinde iki adet İYİ Parti rozeti olduğu gözlemlendi.
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        Haberler Güncel Enkaz üzerinde miting yapan İYİ Parti'nin 'Devlet yok' provokasyonu Malatya'da bozguna uğradı! Kurguyu yaptılar rozeti çıkarmayı unuttular
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