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    • Haberler
    • 14.02.2023 10:00
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    • 14.02.2023 10:00
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    İkametgah değişikliği nasıl yapılır? e-devlet ADRES DEĞİŞİKLİĞİ || Seçim için son tarih! 14 Mayıs uyarısı! İkametgah değişikliği için hangi belgeler gerekir?

    20 iş günü içerisinde ikametgah adres değişikliği bildiriminde bulunması gerekir. İkametgah adresi aile hekimi, oy bölgesinin ve okulunun belirlenmesi gibi resmi işlemlerde baz alındığı için oldukça önemlidir. Adres değişikliği başvurusunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bizzat başvuruda bulunulacağı gibi e-Devlet aracılığı ile başvuru yapılabilmekte. Peki, ikametgah değişikliği nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İkametgah değişikliği nasıl yapılır?

    Farklı bir şehir veya mahalleye taşınan yurttaşlar ikametgah değişikliğini nüfus müdürlüklerine bildirmek zorunda.

    SEÇİMDEN KAÇ GÜN ÖNCE İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIR?

    MADDE 8- 298 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak mahalli idareler genel seçiminde, birinci fıkra gereğince yerleşim yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden üç ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme işlemleri yapılır."

    MADDE 9- 298 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

    "Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hakkından yoksun bırakılamaz. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres kayıt bilgileri kapsamında seçmen kütüğüne kaydedilirler."

    MADDE 10- 298 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde, bir seçim çevresinden diğerine yapılan seçmen nakil istemleri hakkında ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, itiraz üzerine veya nakil isteminin şüpheli bir girişim olduğu kanaatine varılması üzerine resen yapılacak araştırma ve inceleme neticesinde, nakil isteminin kabul edilmemesi halinde seçmen kaydı dondurulmaz ve bir önce kayıtlı olduğu adreste seçmen kaydı devam eder."

        İKAMETGAH ADRESİ NASIL, NEREDEN DEĞİŞTİRİLİR?

        Bildirim, ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere şahsen başvuru yapılarak ya da internet üzerinden adres bildirimleri https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden e-Devlet Kapısı kullanıcı şifreniz ile SMS doğrulama yöntemi kullanarak yapılabiliyor.

        İKAMETGAH ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        Adres değişikliği randevusu https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden alınabilir.

        İKAMETGAH ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

        Adres değişikliği için nüfus müdürlüklerinden istenen belgeler şunlardır:

        TC. kimlik kartı

        Konut sahibi iseniz Tapu; Kiracı iseniz kontrat

        Doğalgaz, elektrik veya su faturası

            BAŞKA KİŞİLERİN İKAMET ETTİĞİ KONUTLARA ADRES DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?

            Pandemi öncesi dönemde, beyan edilecek konutta başka kişiler bulunuyorsa, adres değişikliği başvurusu bu kişi ile birlikte Nüfus Müdürlüğü'ne gidilerek yapılırdı. Ancak pandemi sonrası bu işlemler için de E-Devlet sistemi üzerinden iki adımlı olacak şekilde başvuru yapılabilmektedir. Bu iki adımlı başvuru ise şu şekilde gerçekleştirilir:

            Adrese kayıtlı kişinin "Adres Beyanı için Muvafakat Verme" sayfası üzerinden adres bildiriminde bulunmak isteyen kişiye ait bilgileri girerek onaylaması gerekir. İstenen bilgiler, bildirimde bulunacak kişilerin isim, soyisim ve kimlik numarasıdır. Onaylama işlemi e-imza, mobil imza ya da SMS doğrulaması ile yapılır. Doğrulama sonrası SMS bilgilendirmesi gelir ve muvafakat verilmiş olur. İkinci adım ile adres değişikliğini tamamlamak için verilen muvafakat 5 gün geçerlidir. Bu işlem 1 yıl içinde en fazla 2 kere yapılabilir.

            İkinci adımda ise adres değişikliği başvurusunda bulunacak kişinin "Adres Değişikliği Bildirimi (Birlikte Oturma için/Muvafakatlı) hizmetine girerek muvafakatı onaylaması gerekir. İlgili muvafakat ve adres bilgileri seçilerek kendisi ile birlikte taşınacak eş veya çocuk bilgilerini seçmesi ve taşınma tarihini belirtmesi gerekir. İkinci adım işlemde de taraflara SMS ile bilgilendirme yapılır.

            ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER

            E-Devlet üzerinden ikamet değişikliği yapabilmek için kişilerin taşıması gereken bazı şartlar vardır. Beyanda bulunacak kişi Türk vatandaşı ve ergin olmalıyken velayet ya da vesayet altında olmamalıdır. Aynı zamanda 20 iş günü içerisinde adres değişikliği bildiriminde bulunulmaması durumunda idari para cezası uygulanır. İdari para cezası uygulaması ile sahte adres değişikliği bildirimi durumunda da karşılaşılır. Bir ailedeki yetişkin bireyler birbirleri adına bildirimde bulunabilirken, 18 yaş altı çocuklar için veli, vasi ve yetişkin aile bireyleri başvuruda bulunabilir.

            E-DEVLET ÜZERİNDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

            E-devlet üzerinden kolayca adres değişikliği yapmak isteyenler aşağıdaki adımları takip edebilirler:

            https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresine gidin.

            e-Devlet Şifresi ile sisteme giriş yapın.

            "Bu hizmeti kullanarak, yerleşim yeri adresi ve/veya diğer adres bildiriminde bulunabilirsiniz." adımını takip edin.
            Uyarı: Bu hizmetten, geçerli e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak yararlanabilirsiniz. Bildirilen adreste kayıtlı kişi bulunması halinde veya yurt dışı adres bildirimi için bu hizmetten yararlanılamaz.

            "Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım." ya da "Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım." seçeneğini seçin.

            Taşınma Tarihi doldurulmalıdır. (Taşınma tarihini giriniz. Bu alan tarih seç özelliği kullanılarak ya da GG/AA/YYYY biçiminde doldurulmalıdır)

            Yerleşim Yeri Adresi bilgileri tek tek doldurulmalıdır. (İl, ilçe)

            Bildirim yöntemini seçmelisiniz. Mobil İmza, Elektronik İmza veya SMS ile Doğrulama

            Bu adımdan sonra işlemi onaylayıp bildirimde bulunmuş olacaksınız.
            Adres değişikliği için üst seviye güvenlik araçlarından birini kullanmanız gerekir.

                Bunlar:

                Mobil imza
                Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından edinilmiş geçerli ve nitelikli bir elektronik sertifika
                e-Devlet Kapısı kullanıcı şifresi ve SMS doğrulama yöntemi
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                Haberler Haberler İkametgah değişikliği nasıl yapılır? e-devlet ADRES DEĞİŞİKLİĞİ || Seçim için son tarih! 14 Mayıs uyarısı! İkametgah değişikliği için hangi belgeler gerekir?
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