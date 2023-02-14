İkametgah değişikliği nasıl yapılır? e-devlet ADRES DEĞİŞİKLİĞİ || Seçim için son tarih! 14 Mayıs uyarısı! İkametgah değişikliği için hangi belgeler gerekir?

Farklı bir şehir veya mahalleye taşınan yurttaşlar ikametgah değişikliğini nüfus müdürlüklerine bildirmek zorunda.
SEÇİMDEN KAÇ GÜN ÖNCE İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIR?
MADDE 8- 298 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak mahalli idareler genel seçiminde, birinci fıkra gereğince yerleşim yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden üç ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme işlemleri yapılır."
MADDE 9- 298 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
"Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hakkından yoksun bırakılamaz. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres kayıt bilgileri kapsamında seçmen kütüğüne kaydedilirler."
MADDE 10- 298 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde, bir seçim çevresinden diğerine yapılan seçmen nakil istemleri hakkında ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, itiraz üzerine veya nakil isteminin şüpheli bir girişim olduğu kanaatine varılması üzerine resen yapılacak araştırma ve inceleme neticesinde, nakil isteminin kabul edilmemesi halinde seçmen kaydı dondurulmaz ve bir önce kayıtlı olduğu adreste seçmen kaydı devam eder."