İkametgah değişikliği nasıl yapılır? e-devlet ADRES DEĞİŞİKLİĞİ || Seçim için son tarih! 14 Mayıs uyarısı! İkametgah değişikliği için hangi belgeler gerekir?

BAŞKA KİŞİLERİN İKAMET ETTİĞİ KONUTLARA ADRES DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?

Pandemi öncesi dönemde, beyan edilecek konutta başka kişiler bulunuyorsa, adres değişikliği başvurusu bu kişi ile birlikte Nüfus Müdürlüğü'ne gidilerek yapılırdı. Ancak pandemi sonrası bu işlemler için de E-Devlet sistemi üzerinden iki adımlı olacak şekilde başvuru yapılabilmektedir. Bu iki adımlı başvuru ise şu şekilde gerçekleştirilir:

Adrese kayıtlı kişinin "Adres Beyanı için Muvafakat Verme" sayfası üzerinden adres bildiriminde bulunmak isteyen kişiye ait bilgileri girerek onaylaması gerekir. İstenen bilgiler, bildirimde bulunacak kişilerin isim, soyisim ve kimlik numarasıdır. Onaylama işlemi e-imza, mobil imza ya da SMS doğrulaması ile yapılır. Doğrulama sonrası SMS bilgilendirmesi gelir ve muvafakat verilmiş olur. İkinci adım ile adres değişikliğini tamamlamak için verilen muvafakat 5 gün geçerlidir. Bu işlem 1 yıl içinde en fazla 2 kere yapılabilir.

İkinci adımda ise adres değişikliği başvurusunda bulunacak kişinin "Adres Değişikliği Bildirimi (Birlikte Oturma için/Muvafakatlı) hizmetine girerek muvafakatı onaylaması gerekir. İlgili muvafakat ve adres bilgileri seçilerek kendisi ile birlikte taşınacak eş veya çocuk bilgilerini seçmesi ve taşınma tarihini belirtmesi gerekir. İkinci adım işlemde de taraflara SMS ile bilgilendirme yapılır.