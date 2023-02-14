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    • Haberler
    • 14.02.2023 09:25
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    • 14.02.2023 09:25
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    YAYIN AKIŞI! Diziler bu hafta yok mu? Sipahi, Bir Küçük Gün Işığı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Ömer, Survivor yeni bölüm ne zaman?

    ATV, Show, Kanal D, Star, TRT 1, TV8 yayın akışı gündemde yer alıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ili vurdu. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken dizi çekimleri de bu süreçte durdu. Peki diziler ne zaman başlayacak? Sipahi, Bir Küçük Gün Işığı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Ömer, Survivor yeni bölüm ne zaman?

    takvim.com.tr
    Diziler bu hafta yok mu?

    Diziler bu hafta yok mu, Sipahi, Bir Küçük Gün Işığı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Ömer, Survivor yeni bölüm ne zaman saat kaçta merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu. Bu noktada bir çok yapım şirketi de dizi çekimlerine ara verdi. İşte detaylar...

    13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI!

    ATV YAYIN AKIŞI
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Deprem Özel Ortak Yayın
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Deprem Özel Ortak Yayın
    16:00 Esra Erol İle Deprem Özel
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Deprem Özel
    23:00 Deprem Özel

    SHOW TV YAYIN AKIŞI
    06:00 Habertürk Ortak Yayın
    18:25 Show Ana Haber
    20:00 Habertürk Ortak Yayın

    KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Deprem Bölgesinde Sabah
    10:00 Son Durum
    13:00 6 Şubat Depremi
    14:00 Deprem Özel
    18:00 En Büyük Afet
    19:00 Kanal D Ana Haber
    20:00 6 Şubat Depremi Özel (CNN Türk Ortak Yayın)
    01:00 Deprem Bölgesinde Gece
    05:00 Deprem Bölgesinde Sabah

    STAR TV YAYIN AKIŞI
    07:00 NTV-Star TV Ortak Yayın
    19:00 Star Haber
    20:00 NTV-Star TV Ortak Yayın

        TV8 YAYIN AKIŞI07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)

        TRT 1 YAYIN AKIŞI
        04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
        05:00 TRT Haber Ortak Yayını
        20:00 Ana Haber
        21:30 TRT Haber Ortak Yayını
        05:00 Kapanış

        DİZİLER YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        16 Şubat 2023 tarihi itibariyle dizilerin yeni bölümlerinin başlaması bekleniyor.
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        Haberler Haberler YAYIN AKIŞI! Diziler bu hafta yok mu? Sipahi, Bir Küçük Gün Işığı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Ömer, Survivor yeni bölüm ne zaman?
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