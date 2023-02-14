YAYIN AKIŞI! Diziler bu hafta yok mu? Sipahi, Bir Küçük Gün Işığı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Ömer, Survivor yeni bölüm ne zaman?

Diziler bu hafta yok mu, Sipahi, Bir Küçük Gün Işığı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Ömer, Survivor yeni bölüm ne zaman saat kaçta merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu. Bu noktada bir çok yapım şirketi de dizi çekimlerine ara verdi. İşte detaylar...
13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI!
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Deprem Özel Ortak Yayın
16:00 Esra Erol İle Deprem Özel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Deprem Özel
23:00 Deprem Özel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Habertürk Ortak Yayın
18:25 Show Ana Haber
20:00 Habertürk Ortak Yayın
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Bölgesinde Sabah
10:00 Son Durum
13:00 6 Şubat Depremi
14:00 Deprem Özel
18:00 En Büyük Afet
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 6 Şubat Depremi Özel (CNN Türk Ortak Yayın)
01:00 Deprem Bölgesinde Gece
05:00 Deprem Bölgesinde Sabah
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 NTV-Star TV Ortak Yayın
19:00 Star Haber
20:00 NTV-Star TV Ortak Yayın