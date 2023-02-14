YAYIN AKIŞI! Diziler bu hafta yok mu? Sipahi, Bir Küçük Gün Işığı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Ömer, Survivor yeni bölüm ne zaman?

Diziler bu hafta yok mu, Sipahi, Bir Küçük Gün Işığı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Ömer, Survivor yeni bölüm ne zaman saat kaçta merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu. Bu noktada bir çok yapım şirketi de dizi çekimlerine ara verdi. İşte detaylar...