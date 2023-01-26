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    • Haberler
    • 26.01.2023 19:00
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    • 26.01.2023 19:02
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    REGAİP KANDİLİ NAMAZI EVDE KILINIR MI? Regaip Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı? Yatsı namazı kaç rekat?

    Diyanet'e göre Regaip kandili namazı evde kılınır mı, Regaip Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı, teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat soruları kandili ibadetlerle geçirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Recep ayı içerisinde yer alan Regaip Kandili dini günler takvimine göre bu gece idrak edilecek. İşte Regaip Kandili namazına dair bilgiler...

    REGAIP KANDILI NAMAZI EVDE KILINIR MI?

    Regaip Kandili namazı hakkında araştırmalar 26 Ocak gününün gelişiyle birlikte sıklaşmaya başladı. Üç ayların ilk kandili olan mübarek Regaib Kandilinde namazını kılmaya hazırlanan vatandaşlar 'Regaip Kandili namazı evde kılınır mı? Regaip Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı? Yatsı namazı kaç rekat?' şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

    REGAIP KANDILI NAMAZI EVDE KILINIR MI?

    Regaip Kandili namazı evde kılınır mı sorusu hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte kılınışı şöyledir:

    Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

    Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;

    Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

    Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

    Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

        Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

        Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

        Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

        Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

        Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

        REGAİP KANDİLİ NAMAZI YATSIDAN SONRA KILINIR MI?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre kandiller ve diğer dini geceler akşam ezanı ile başlar. Buna göre Regaip Kandili'nde de akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir.

        Öte yandan bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü bulunmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile sürdürülebilir.

        Regaip namazı akşamla yatsı arasında kılınır. Yani akşam ezanı okunduktan sonra yatsı namazına kadar Regaip kandili namazını kılabilirsiniz.

        YATSI NAMAZI KAÇ REKAT?

        Yatsı namazı rekatları; 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekat şeklindedir. Yatsı namazının ardından günün son namazı olan 3 rekat vitir vacip namazı kılınır.
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