REGAİP KANDİLİ NAMAZI EVDE KILINIR MI? Regaip Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı? Yatsı namazı kaç rekat?

Regaip Kandili namazı hakkında araştırmalar 26 Ocak gününün gelişiyle birlikte sıklaşmaya başladı. Üç ayların ilk kandili olan mübarek Regaib Kandilinde namazını kılmaya hazırlanan vatandaşlar 'Regaip Kandili namazı evde kılınır mı? Regaip Kandili namazı yatsıdan sonra kılınır mı? Yatsı namazı kaç rekat?' şeklindeki sorulara yanıt arıyor.
REGAIP KANDILI NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Regaip Kandili namazı evde kılınır mı sorusu hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte kılınışı şöyledir:
Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.
Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;
Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.
Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.