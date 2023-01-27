İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Ödeme tarihlerinin olduğu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri iki taksit şeklinde yapılacak.
27 OCAK 2023 İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ BAŞLADI!
TEDİYENİN İLK TAKSİTİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
İlk ödeme 27 Ocak, kalan kısım ise 14 Nisan'da hesaplara yatırılacak. Maden işçilerine yönelik ilave tediye ödemesinin tamamı ise 22 Aralık'ta ödenecek.
TEDİYE KİMLERE ÖDENİYOR?
Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. Kamu kurumlarında taşeron kadroya alınan işçiler de ilave tediye ödemesinden yararlanıyor.