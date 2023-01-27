KAMU İŞÇİSİ NE DEMEK, KİMLER KAMU İŞÇİSİ?

"Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzelkişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler".

Memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçidir. Memur, devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinde görev yapan, genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken hizmetlerde çalışan, asli ve sürekli görevleri üstlenmiş olan kamu personelidir.