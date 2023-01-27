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    • Ekonomi
    • 27.01.2023 08:46
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    • 27.01.2023 08:50
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    İlave tediye ödemeleri ne kadar? 2023 İLAVE TEDİYE TARİHLERİ || 27 Ocak 2023 tediye ödemeleri yattı mı?

    2023 tediye ödemeleri hakkında araştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı ise temmuz ayında hesaplara yatırılacak. Bu nedenle ilave tediye ödemeleri hakkında detaylar merak ediliyor. Tediye 2023 ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 tediye ne zaman yatacak?

    İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Ödeme tarihlerinin olduğu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri iki taksit şeklinde yapılacak.

    27 OCAK 2023 İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ BAŞLADI!

    TEDİYENİN İLK TAKSİTİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    İlk ödeme 27 Ocak, kalan kısım ise 14 Nisan'da hesaplara yatırılacak. Maden işçilerine yönelik ilave tediye ödemesinin tamamı ise 22 Aralık'ta ödenecek.

    TEDİYE KİMLERE ÖDENİYOR?

    Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. Kamu kurumlarında taşeron kadroya alınan işçiler de ilave tediye ödemesinden yararlanıyor.

        İLAVE TEDİYE NEDİR?

        Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

        KAMU İŞÇİSİ NE DEMEK, KİMLER KAMU İŞÇİSİ?

        "Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzelkişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler".

        Memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçidir. Memur, devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinde görev yapan, genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken hizmetlerde çalışan, asli ve sürekli görevleri üstlenmiş olan kamu personelidir.
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        Haberler Ekonomi İlave tediye ödemeleri ne kadar? 2023 İLAVE TEDİYE TARİHLERİ || 27 Ocak 2023 tediye ödemeleri yattı mı?
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