REGAİP KANDİL NAMAZI SAAT KAÇTA? 26 Ocak kandil namazı hangi vakitte kılınır? Kandil Kur'an'da var mı, geçiyor mu?

Regaip Kandili bu gece idrak edilecek. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen Regâib sözcüğü, hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor. Bu mübarek geceyi ibadetlerle değerlendirmek isteyen Müslümanlar 'Regaip kandil namazı saat kaçta? 26 Ocak kandil namazı hangi vakitte kılınır? Kandil Kur'an'da var mı, geçiyor mu?' sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...
26 OCAK REGAIP KANDIL NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre kandiller ve diğer dini geceler akşam ezanı ile başlar. Buna göre Regaip Kandili'nde de akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir.
Öte yandan bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü bulunmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile sürdürülebilir.
Regaip namazı akşamla yatsı arasında kılınır. Yani akşam ezanı okunduktan sonra yatsı namazına kadar Regaip kandili namazını kılabilirsiniz.
İSLAM'DA KANDİL İNANCI VAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği yanıta göre; kandil ise, Hadis-i Şerifler'de övülen gecelere Türk kültüründe verilen isimdir. Yani ismi kandil olmamakla beraber Hz. Muhammed'in hadislerinde bu gecelerin faziletini anlatılmıştır. Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini ümmetine tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Dolayısıyla kandil geceleri ismini Türk kültüründen almakla beraber İslam inancında hürmet gösterilen gecelerdir.