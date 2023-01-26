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Haberler Trend KANDİL MESAJLARI || 26 Ocak 2023 en anlamlı, dualı, sevgiliye, eşe, akrabaya Whatsapp resimli REGAİP KANDİLİ mesajları, sözleri! Rahmet kapıları açıldı...

KANDİL MESAJLARI || 26 Ocak 2023 en anlamlı, dualı, sevgiliye, eşe, akrabaya Whatsapp resimli REGAİP KANDİLİ mesajları, sözleri! Rahmet kapıları açıldı...

Kandil mesajları sevdiklerine iyi dileklerde bulunmak isteyenler konu hakkında araştırmalar hızlandı.2023 Regaip Kandili mesajları bugünün en çok araştırılan konuları arasında ilk sırada yer alıyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. İşte en anlamlı, dualı, sevgiliye, eşe, akrabaya, dualı, anlamlı, hadisli Regaip Kandili mesajları...

takvim.com.tr
26.01.2023 09:26 - Son Güncelleme: 26.01.2023 09:26
KANDİL MESAJLARI || 26 Ocak 2023 en anlamlı, dualı, sevgiliye, eşe, akrabaya Whatsapp resimli REGAİP KANDİLİ mesajları, sözleri! Rahmet kapıları açıldı...

Regaip Kandili mesajları sevdiklerine güzel sözler yollamak isteyenler tarafından merak ediliyor. İşte en güzel, anlamlı dualı, resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri...

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KANDİL MESAJLARI || 26 Ocak 2023 en anlamlı, dualı, sevgiliye, eşe, akrabaya Whatsapp resimli REGAİP KANDİLİ mesajları, sözleri! Rahmet kapıları açıldı...

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun.

KANDİL MESAJLARI || 26 Ocak 2023 en anlamlı, dualı, sevgiliye, eşe, akrabaya Whatsapp resimli REGAİP KANDİLİ mesajları, sözleri! Rahmet kapıları açıldı...

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kalpleriniz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.

KANDİL MESAJLARI || 26 Ocak 2023 en anlamlı, dualı, sevgiliye, eşe, akrabaya Whatsapp resimli REGAİP KANDİLİ mesajları, sözleri! Rahmet kapıları açıldı...

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.

KANDİL MESAJLARI || 26 Ocak 2023 en anlamlı, dualı, sevgiliye, eşe, akrabaya Whatsapp resimli REGAİP KANDİLİ mesajları, sözleri! Rahmet kapıları açıldı...

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

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