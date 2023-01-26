Regaip gecesi mutlaka bu duaları okuyun! Kandilde yapılması gereken en faziletli ibadetler! Nihat Hatipoğlu'ndan Regaip Kandili'ne özel DUA!
Regaip gecesi okunacak dualar hakkında aramalar hız kazandı. Peygamber efendimiz (SAV) tarafından Regaip kandili gecesi okunan duayı müslümanlar oldukça merak ediyor ve arama motorlarında sorguluyor. Diyanet İşleri Peygamberimizin Regaip kandili duasının nasıl okunması gerektiğini paylaştı. Perşembe gecesine denk gelmesi sebebiyle de Regaib kandili islam alemi için önemli ve özeldir. İşte Regaip gecesi okunacak dualar, en faziletli ibadetler...
Regaip Kandili bugün idrak ediliyor ve bu özel geceye dair bilinmesi gereken tüm bilgiler sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Bol bereketli, faziletli olan bu günde günahlardan tövbe etmek, ibadetleri yerine getirmek büyük önem taşıyor. İşte Üç Aylar'ın başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'ne dair tüm bilgiler...
➡Arapça bir kelime olan "Regâib" "reğabe" kökünden türemiştir. Reğabe ise herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelir.
➡ "Reğîb" kelimesi ise "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Çoğulu da "regâib"dir.
"Yerğabu" haliyle Bakara suresinin 130. ayetinde; "terğabûne" haliyle Nisa suresinin 127. ayetinde; "yerğabû" haliyle Tevbe suresinin 120. ayetinde; "rağıbûne" haliyle Tevbe suresinin 59. ayeti ve Kalem suresinin 32. ayetinde "râğıbün" haliyle Meryem suresinin 46. ayetinde; "rağaben" haliyle Enbiyâ suresinin 90. ayetine; "fe'rğab" haliyle İnşirah suresinin 8. ayetinde geçmektedir.