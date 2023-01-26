Regaip gecesi mutlaka bu duaları okuyun! Kandilde yapılması gereken en faziletli ibadetler! Nihat Hatipoğlu’ndan Regaip Kandili’ne özel DUA!

➡Arapça bir kelime olan "Regâib" "reğabe" kökünden türemiştir. Reğabe ise herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelir.

➡ "Reğîb" kelimesi ise "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Çoğulu da "regâib"dir.