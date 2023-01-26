Regaip Kandili'nde regl iken okunacak dualar! Adetliyken Regaip Kandili'nde NE YAPILIR, nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir?

Regaip Kandili'nde adetli yani regli olan kadınlar hangi ibadetleri yapabilir sorusu bugün kadınlar tarafından sıkça araştırılır oldu. Adetli kadınlara namaz, oruç gibi ibadetler yasak kılınmıştır ancak dua edebilir, zikir ve tespih çekebilir.
REGAIP KANDILI'NDE REGL IKEN OKUNACAK DUALAR!
Allah (c.c), kadınların bu özel hallerinde ibadet etme mükellefini kaldırmıştır. Adetli kadının Kuran-ı Kerim okumaları ve namaz kılmaları yasaktır. Temizlendikten sonra namazlarını kaza etmek gerekmez.
Oruç tutmaları yasaktır. Ancak, oruç tutamadıkları zamanın kazalarını yapmaları gerekir.
Kuran-ı Kerimi tutamazlar, okumaları zaten yasaktır.
Adet dönemi kutsal topraklara gittiği zamana denk gelen kadın o halde iken tavaf edemez.
Eşiyle beraber ilişkiye giremez. Bu hem dini yönden yasak hem de sağlık açısından sakıncalıdır.
Secde ayetini duyduğu zaman secdeyi yapması gerekmez.
Alimlerin ya da hocaların sohbetleri dinlenilebilir.
Fatiha, ihlas ve Ayetel Kürsi gibi dualar zikir maksatlı söylenebilir.