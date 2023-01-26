REGAİP KANDİLİ'NDE CAMİYE GİDİLİR Mİ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GİDİLİR? Regaip Kandili saat kaçta başlıyor 2023? Diyanet kandil vakti!

Regaip Kandili'nde camiye gidilir mi, ne zaman, saat kaçta gidilir mi sorusu, üç aylara girilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Recep ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Peki, Regaip Kandili saat kaçta başlıyor 2023? İşte Diyanet kandil vakti!
REGAIP KANDILI'NDE CAMIYE GIDILIR MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GIDILIR?
2023 yılında Regaip Kandili bugün (26 Ocak Perşembe) akşamı idrak edilecek. Kandil günlerinde, camiler dolar ve dualar okunarak namazlar kılınır. Dini geceler akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir.
DİYANET NAMAZ VAKİTLERİ 26 OCAK 2023!
İstanbul Akşam: 18:19
İzmir Akşam: 18:33
Ankara Akşam: 18:06
İL İL NAMAZ VAKİTLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ NAMAZ KILINIR?
Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil günleri kılınabilecek namazlar arasında bulunuyor.