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    • Haberler
    • 26.01.2023 18:16
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    • 26.01.2023 18:31
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    REGAİP KANDİLİ'NDE CAMİYE GİDİLİR Mİ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GİDİLİR? Regaip Kandili saat kaçta başlıyor 2023? Diyanet kandil vakti!

    26 Ocak Perşembe akşamı için namaz saati ve diğer bir çok soru vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda Regaip Kandili'nde birçok kişi camiye akın edecek. Peki Regaip Kandili'nde camiye ne zaman, saat kaçta gidilir? Regaip Kandili saat kaçta başlıyor 2023? İşte tüm merak edilenler!

    REGAİP KANDİLİ’NDE CAMİYE GİDİLİR Mİ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GİDİLİR?

    Regaip Kandili'nde camiye gidilir mi, ne zaman, saat kaçta gidilir mi sorusu, üç aylara girilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Recep ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Peki, Regaip Kandili saat kaçta başlıyor 2023? İşte Diyanet kandil vakti!

    REGAIP KANDILI'NDE CAMIYE GIDILIR MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GIDILIR?

    2023 yılında Regaip Kandili bugün (26 Ocak Perşembe) akşamı idrak edilecek. Kandil günlerinde, camiler dolar ve dualar okunarak namazlar kılınır. Dini geceler akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir.

    DİYANET NAMAZ VAKİTLERİ 26 OCAK 2023!

    İstanbul Akşam: 18:19

    İzmir Akşam: 18:33

    Ankara Akşam: 18:06

    İL İL NAMAZ VAKİTLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ NAMAZ KILINIR?

    Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil günleri kılınabilecek namazlar arasında bulunuyor.

        REGAİP KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

        Tesbih namazı 4 rekat kılınıyor.

        REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR-TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında tesbih namazı yer alıyor. Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

        REGAİP KANDİLİ GECESİ NELER YAPILMALI?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine, perşembe günü gün batımından cuma sabahına kadar Regaip gecesinin idrak edildiğini söyledi.

        Bu gece tövbe, istiğfar ve dua etmenin önemine dikkati çeken Bozkurt, bu geceye özel herhangi bir namazın olmamasına karşın nafile namaz kılmanın çok hayırlı olduğunu dile getirdi.

        Kandilde yakınları arama tavsiyesinde bulunan Bozkurt, "Bu gecede Kur'an-ı Kerim okunur, nafile namazlar kılınır. Gündüz de sağlığımız el veriyorsa nafile oruç tutabiliriz." ifadesini kullandı.
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        Haberler Haberler REGAİP KANDİLİ'NDE CAMİYE GİDİLİR Mİ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GİDİLİR? Regaip Kandili saat kaçta başlıyor 2023? Diyanet kandil vakti!
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