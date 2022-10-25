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    • Haberler
    • 25.10.2022 14:10
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    • 25.10.2022 14:10
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    🌘GÜNEŞ TUTULMASI İZLE CANLI! 25 Ekim 2022 Güneş tutulması NASA,TÜBİTAK YOUTUBE kanalı canlı yayın izle! Solar eclipse live!

    Yılın ikinci güneş tutulması bugün yani 25 Ekim 2022 Pazartesi günü gerçekleşecek. Güneş tutulmasını canlı izlemek isteyenler araştırmalar yapıyor. Öncelikle şunu belirtelim ki güneş Tutulması canlı olarak ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak. İşte GÜNEŞ TUTULMASI İZLE CANLI! 25 Ekim 2022 Güneş tutulması NASA canlı yayın izle! YOUTUBE, Solar eclipse live!

    GÜNEŞ TUTULMASI İZLE CANLI!

    Heyecanla beklenen güneş tutulması az sonra gerçekleşecek. NASA üzerinden takip etmek isteyenler internet arama motorlarında '25 Ekim 2022 Güneş tutulması NASA YOUTUBE kanalı canlı yayın izle' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte GÜNEŞ TUTULMASI İZLE CANLI izleme seçenekleri...

    GÜNEŞ TUTULMASI NERDEN, NASIL CANLI İZLENİR?

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 25 Ekim Güne Tutulması'nın YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takipçileri ile paylaşacağını açıkladı.

    👉NASA GÜNEŞ TUTULMASI YOUTUBE CANLI İZLE! (SOLAR ECLİPSE LİVE)

    GÜNEŞ TUTULMASI BUGÜN SAAT KAÇTA?

    Bu senenin gök olaylarından biri olan Güneş Tutulması, 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek. Parçalı Güneş tutulması, Türkiye Saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında meydana gelecek. Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 olacak. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.

        GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        Güneş tutulması, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den gözlenebilecek.

        Havanın açık olması durumunda Türkiye'den de izlenecek.

        NASA NEDİR?

        NASA, Havacılık Alanında Ulusal Danışma Komitesi NACA kurumunun devamı gibi görülmektedir. 1950'li yıllara gelindiğinde, dünyanın önde gelen ülkeleri arasında uzaya uydu gönderilmesi kapsamında bir yarışa girilmiştir.

        1957 yılında Rusya'nın uzaya "Sputnik-1" uydusunu ulaştırması ABD'nin NASA hakkındaki ilk adımları atmasına sebep olmuştur. Böylece NASA, görevi NACA'dan devralmıştır. NASA çalışmalarına; 4 adet laboratuvar, 8000 personel ve 100 milyon Dolarlık bir bütçe ile başlamıştır.

        NASA tarafından yapılan büyük araştırma programları ve uygulamaları çok büyük harcamaları da beraberinde getirmektedir. Ancak şimdiye kadar yapılan pek çok programın başarıya ulaşması, harcanan bütçenin arka plana atılmasını sağlamaktadır.

        NASA NE İŞ YAPAR?

        NASA; insanlı ve insansız uzay uçuş programları ve bilimsel araştırmalar üzerinde baskın olarak faaliyet göstermektedir. İnsanlı uçuş programları kapsamında gerçekleştirilen projeler aşağıda listelenmiştir.

        - X-15 Roket Uçak, 1959-1968
        - Mercury, 1959-1963
        - Gemini, 1961-1966
        - Apollo, 1961-1972
        - Skylab, 1965-1979
        - Uzay Mekiği, 1972-2011
        - Uluslararası Uzay İstasyonu, 1993-Günümüz
        - Ticari Tedarik Servisi, 2006-Günümüz
        - Ticari Mürettebat Programı, 2010-Günümüz
        - Alçak Dünya Yörüngesi Ötesi Programı, 2010-Günümüz

        NASA'nın insanlı uçuş programları arasında en ses getireni Apollo programıdır. Bu proje sayesinde Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, aya ilk kez basan insanlar olma unvanını kazanmıştır. NASA tarafından geliştirilen insansız uçuş programları ise listelenemeyecek kadar fazladır. Bu kapsamda NASA, uzaya 1000'den fazla iletişim aracı göndermiştir. İnsansız projeler bünyesinde bilimsel ve iletişim amaçlı Amerikan uyduları yörüngeye oturtulmaktadır.

        NASA bünyesinde insanlı ve insansız uçuş programları dışında bazı bilimsel araştırmalara da yer verilmektedir. Bu araştırmalar ağırlıklı olarak; uzayda tıp, ozon tabakasının incelenmesi ve yer bilimleri hakkında yapılmaktadır.

        NASA'nın güncel planları ise; yenilikçi uzay teknolojileri üretmek, güneş sisteminde insan varlığını artırmak, havacılık teknolojisini geliştirmek, NASA'yı öğrenciler ile paylaşmak, dünya ve evren hakkında bilinenleri artırmaktır. NASA, son olarak kendisine Ulusal Keşif Ofisi'nin bağışladığı iki teleskopu kabul etmiştir.
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        Haberler Haberler 🌘GÜNEŞ TUTULMASI İZLE CANLI! 25 Ekim 2022 Güneş tutulması NASA,TÜBİTAK YOUTUBE kanalı canlı yayın izle! Solar eclipse live!
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