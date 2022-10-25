Heyecanla beklenen güneş tutulması az sonra gerçekleşecek. NASA üzerinden takip etmek isteyenler internet arama motorlarında '25 Ekim 2022 Güneş tutulması NASA YOUTUBE kanalı canlı yayın izle' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte GÜNEŞ TUTULMASI İZLE CANLI izleme seçenekleri...
GÜNEŞ TUTULMASI NERDEN, NASIL CANLI İZLENİR?
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 25 Ekim Güne Tutulması'nın YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takipçileri ile paylaşacağını açıkladı.
👉NASA GÜNEŞ TUTULMASI YOUTUBE CANLI İZLE! (SOLAR ECLİPSE LİVE)
GÜNEŞ TUTULMASI BUGÜN SAAT KAÇTA?
Bu senenin gök olaylarından biri olan Güneş Tutulması, 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek. Parçalı Güneş tutulması, Türkiye Saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında meydana gelecek. Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 olacak. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.