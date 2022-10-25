AÇIKLAMA GELDİ! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 25 Ekim son dakika Whatsapp tek tık, mesaj gitmiyor sorunu düzeldi mi? Android, İphone...

Whatsapp'ın Sahibi Kim?

Whatsapp'ın sahibi aynı zamanda Facebook'unda sahibi olan Mark Zuckerberg'dir.

Whatsapp'ın Kuruluşu ve Tarihçesi

2009 yılında Jan Koum tarafından kurulan bir şirket olmuştur. Whatsapp ilk kez Kaliforniya'da kurulmuştur. Kulağa direkt olarak "naber" anlamına gelen "Whats Up?" kelimesinden türeyerek kurulmuştur. 2012 yılında whatsapp hem android hem de ios için resmen sunulmuş oldu. İlk olarak 2014 yılında okundu özelliğini yani mavi tiki kullanıcılarına sunmuştur. Kullanıcılardan gelen eleştirilere yönelik ise bu özelliğin kullanıcıya göre belirlenebileceği açıklanmıştır.

Whatsapp aynı zamanda internet üzerinden de kullanılması için "Whatsapp Web" adındaki hizmetini sunmuştur. Daha sonra ise Facebook tarafından satın alındı ve geliştirildi.