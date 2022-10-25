AÇIKLAMA GELDİ! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 25 Ekim son dakika Whatsapp tek tık, mesaj gitmiyor sorunu düzeldi mi? Android, İphone...

Whatsapp tek tık, mesaj gitmiyor sorunu sosyal medyanın gündeminde! Sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde Whatsapp'a erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Kullanıcılar uygulamada mesaj göndermemekten şikayetçi oldu. İlk açıklama META'dan geldi. Ardından da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı DR. Ömer Fatih Sayan, sorunun global kesinti kaynaklı olduğunu bildirdi. İşte son gelişmeler...
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Whatsapp kullanıcıları 25 Ekim 2022 saat 10:00 sularında uygulamada sorun yaşamaya başladıklarını bildirdi.
HATA BİLDİRİMİ ARTTI
Whatsapp uygulamasında mesajların gitmemesinin ardından hata bildirimlerimleri de hızla artış gösterdi. Şuana kadar tespit edilen sorunun mesajların 'tek tık' şeklinde kalması yönünde.