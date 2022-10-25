2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Küsûf ve Husûf Nasıl Kılınır? Erkekler ve Kadınlar İçin Resimli Anlatım

1. Rekat

Önce niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için Küsûf veya Husûf namazı kılmaya" diye niyet edilir ve tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır.