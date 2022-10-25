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    • Yaşam
    • 25.10.2022 14:10
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    • 25.10.2022 14:10
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    25 Ekim Güneş tutulmasında okunacak dua: Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Güneş tutulmasında hangi namaz kılınır?

    Ay ve Güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdendir, tutulma esnasında namazlar kılınır ve ilk kez kılacak olanlar merakla tüm bilgileri araştırır oldu. Küsuf namazı hakkında detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    25 Ekim Güneş tutulmasında okunacak dua: Güneş tutulmasında hangi namaz kılınır?

    Küsuf namazı Güneş tutulmasıyla birlikte yoğun bir şekilde araştırılıyor. Güneş tutulmasından Küsuf, Ay tutulmasında ise Hüsuf namazı kılınıyor. Tutulmanın gerçekleştiği sırada kılınan namaz ile ilgili bilgiler merak konusu oldu ve vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için detayları araştırıyor. Hz. Peygamber'in küsûf namazı kıldırdığını ifade eden çok sayıda hadis mevcuttur. Peki 25 Ekim Güneş tutulmasında küsuf namazı neden kılınır? İşte merak edilenler!

    Küsûf ve Husûf Namazı Nedir ve Ne Zaman Kılınır?

    Küsûf Namazı:

    Güneş tutulmasından sonra kılınan nafile bir namazdır. Cemaatle kılınabilir.

    2 Rekat Küsûf ve Husûf Namazının Kılınışı

    1. Rekat

    "Niyet ettim Allah rızası için Küsûf veya Husûf Namazı kılmaya" diye niyet ederiz.
    "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
    Subhaneke'yi okuruz.
    Euzü-besmele çekeriz.
    Fatiha okuruz.
    Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
    Rüku'ya gideriz.
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz.

    2. Rekat

    Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
    Besmele çekeriz.
    Fatiha okuruz.
    Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
    Rüku'ya gideriz.
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
    Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
    "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
    Küsûf ve Husûf Nasıl Kılınır? Erkekler ve Kadınlar İçin Resimli Anlatım

    1. Rekat

    Önce niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için Küsûf veya Husûf namazı kılmaya" diye niyet edilir ve tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır.

        Erkekler: Ellerin baş parmakları kulak yumuşaklarına değdirilir, avuç içleri kıble istikametine dönük şekilde parmak araları açılır.

        Kadınlar: Eller omuz hizalarına kadar kaldırır, avuç içleri kıble istikametine açılır.

        Eller bağlandıktan sonra, gözlerimiz secde edilecek yerden ayrılmadan "Sübhaneke" okunur. Sonra "Euzü Besmele" çekilerek "Fatiha suresi" okunur ve Amin denir. Peşinden "Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet" okunur.

        Erkekler: Tekbir aldıktan hemen sonra eller göbek altında sağ el sol elin üzerine bağlanır. Sağ elin küçük parmağıyla başparmak, sol elin bileğini halka gibi kavramış şekilde tutulur.

        Kadınlar: Tekbir aldıktan hemen sonra iki el beraber göğüs üzerinde tutulur. Parmaklarını açmazlar ve düz olarak sağ eli sol elin üzerine koyarlar. Namaz kıraatinden sonra "Allahü Ekber" diyerek rükua eğilinir. Rükuda iken en az üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.

        Erkekler: Ellerle parmak araları açık olarak diz kapakları kaplanır, bel yerle paralel olcak şekilde düz tutulur, bacak ile kollar gergin olur ve gözler ayak uçlarına bakar. Dizler bükülmeden dik tutulmalıdır.

        Kadınlar: Ayaklar az açık, baş sırt hizasına gelmeyecek kadar az eğik, dizler ile dirsekler hafif bükük ve gözler ayak uçlarına bakar. El parmak aralarını açmazlar ve dizlerini tutmazlar, sadece ellerini dizin üzerine gelecek şekilde baldıra koyarlar.

        Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" denir, tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir. Ayakta kısa bir süre durduktan sonra "Allahü Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede iken en az üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.

        Erkekler: Secdeye inerken önce dizler, sonra eller yere konur. Secdede iken başımız iki elimiz arasında, alın ve burun yere değecek ve parmaklar kıbleye doğru. Dirseklerimiz yere değmiyecek ve vücuda yapışık olmayacak. Ayak parmakları kıbleye dönük, topuklar bitişik duracak.

        Kadınlar: Secdeye inerken önce dizler, sonra eller yere konur. Secdede iken başımız iki elimiz arasında, alın ve burun yere değecek ve parmaklar kıbleye doğru ve el parmaklarını birleştirir. Dirseklerimiz yere değecek ve vücuda yapışık olacak. Ayakların üstü yere gelmiş şekilde ve her iki ayak sağa yatık şekilde duracak. Secdeden sonra, "Allahü Ekber" diyerek oturuşa geçilir. Kısa bir müddet (Sübhânallah diyecek kadar) oturuşta durulduktan sonra tekrar secdeye gidilir.

        Erkekler: Sol ayak yere yatık, sağ ayak dik olacak şekilde parmakları kıble istikametinde bükülür ve uylukların üzerinde oturulur. Avuçlar, dizin üzerine konur ve parmaklar serbest bırakılır.

        Kadınlar: Ayaklarımız sağa çıkarılmış şekilde ayaklar üzerine değil yere oturulur. Avuçlar, dizin üzerine konur ve parmaklar serbest bırakılır.

        İkinci secdede yine en az üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.



        2. Rekat

        İkinci secdeden sonra "Allahu Ekber" deyip ayağa kalkarız, böylece ikinci rekat başlamış olur.

        "Besmele" çekilerek "Fatiha Suresi" okunur ve Amin denir. Peşinden "Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet" okunur.

        Namaz kıraatinden sonra "Allahü Ekber" diyerek rükua eğilinir. Rükuda iken en az üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" denir, tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir. Ayakta kısa bir süre durduktan sonra "Allahü Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede iken en az üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir. Secdeden sonra, "Allahü Ekber" diyerek oturuşa geçilir. Kısa bir müddet (Sübhânallah diyecek kadar) oturuşta durulduktan sonra tekrar secdeye gidilir. İkinci secdede yine en az üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.

        İkinci secdeden sonra "Allahü Ekber" diyerek ayağa kalkmayıp oturuşa geçilir. Oturuşta "Ettehıyyatü", "Allahümme Salli", "Allahümme Barik" ve "Rabbena" dualarını okuruz.

            Erkekler: Sol ayak yere yatık, sağ ayak dik olacak şekilde parmakları kıble istikametinde bükülür ve uylukların üzerinde oturulur. Avuçlar, dizin üzerine konur ve parmaklar serbest bırakılır.

            Kadınlar: Ayaklarımız sağa çıkarılmış şekilde ayaklar üzerine değil yere oturulur. Avuçlar, dizin üzerine konur ve parmaklar serbest bırakılır.

            Dualar bitince başımızı önce sağ tarafa çevirerek "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz.

            Sonra sola çevirip yine "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz.

            Böylece 2 rekatlık Küsûf veya Husûf namazı sona ermiş olur.

            Güneş tutulmasında okunacak dua

            Güneş tutulacağı gün Bakara ve Kehf surelerinin okunması tavsiye ediliyor.

            Ayrıca 100 defa "YA DAFIAL BELAYA iDFA' ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFIZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHIMIN INNEKE ALA KULLI SEY'IN KADIR"

            "Ey belaları def eden Allah'ım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter" okunması önerilir.

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            Haberler Yaşam 25 Ekim Güneş tutulmasında okunacak dua: Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Güneş tutulmasında hangi namaz kılınır?
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