Küsuf namazı Güneş tutulmasıyla birlikte yoğun bir şekilde araştırılıyor. Güneş tutulmasından Küsuf, Ay tutulmasında ise Hüsuf namazı kılınıyor. Tutulmanın gerçekleştiği sırada kılınan namaz ile ilgili bilgiler merak konusu oldu ve vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için detayları araştırıyor. Hz. Peygamber'in küsûf namazı kıldırdığını ifade eden çok sayıda hadis mevcuttur. Peki 25 Ekim Güneş tutulmasında küsuf namazı neden kılınır? İşte merak edilenler!
Küsûf ve Husûf Namazı Nedir ve Ne Zaman Kılınır?
Küsûf Namazı:
Güneş tutulmasından sonra kılınan nafile bir namazdır. Cemaatle kılınabilir.
2 Rekat Küsûf ve Husûf Namazının Kılınışı
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Küsûf veya Husûf Namazı kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Subhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
Küsûf ve Husûf Nasıl Kılınır? Erkekler ve Kadınlar İçin Resimli Anlatım
1. Rekat
Önce niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için Küsûf veya Husûf namazı kılmaya" diye niyet edilir ve tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır.