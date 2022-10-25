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    • Haberler
    • 25.10.2022 12:49
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    • 25.10.2022 12:50
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    Güneş tutulması depremi tetikler mi? Güneş tutulması deprem habercisi mi? Açıklama geldi! GÜNEŞ TUTULMASI VE DEPREM İLİŞKİSİ!

    25 Ekim'de Türkiye'den de görülebilecek Güneş tutulması gerçekleşecek. Türkiye saatiyle 12.40'ta başlayacak ve 15:05’e kadar sürecek olan tutulmanın depremle ilişkisi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, ''Bilim insanlarının çoğu böyle bir şeye inanmıyor" dedi. Peki Güneş tutulması depremi tetikler mi? Güneş tutulması deprem habercisi mi? İşte GÜNEŞ TUTULMASI VE DEPREM İLİŞKİSİ!

    GÜNEŞ TUTULMASI VE DEPREM İLİŞKİSİ!

    Güneş tutulmasında deprem olur mu, olacak mı sorusu 2022 yılının en önemli gök olaylarından biri olan parçalı Güneş tutulmasının bugün gerçekleşeceğini öğrenenler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tutulma, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'de görüleceği gibi ülkemizden de izlenebilecek. Peki Güneş tutulması depremi tetikler mi? Güneş tutulması deprem habercisi mi? Açıklama geldi. İşte detaylar...

    GÜNEŞ TUTULMASI DEPREMİ TETİKLER Mİ?

    Güneş tutulmasının deprem ile ilişkisi olup olmadığı hakkında açıklama geldi. Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Güneş tutulması ile depremler arasında direk bir bilgi yok ve bilim insanlarının çoğu böyle bir şeye inanmıyor" dedi.

    İşte Ersoy'un A Haber ekranlarında yaptığı açıklamanın tamamı:

    "GÜNEŞ TUTULMASININ KEYFİNE VARIN"

    Halk arasında çok fazla merak edilen bir konu… Konuyu baştan şöyle özetleyelim: Her gün zaten ayın çekim kuvvetine bağlı olarak karada bir toprak kabarması oluyor. 25 Ekim'de güneş tutulması yaşanacak. Bu çekim kuvvetinin depremlere neden olduğu konusu ile ilgili çok fazla araştırma var.

    Özellikle Japonlar 12 tane depremin 9'unda böyle bir ilgiyi kurmuşlar. Bildiğiniz gibi 1999 depreminin bir hafta öncesinde de tutulma olmuştu. Ancak 2006 yılında yaşanan tutulmadan sonra böyle bir deprem olmadı. Hatta o günlerde halk arasında büyük bir panik de vardı. Nitekim o yıl yaşanan güneş tutulmasının ardından böyle büyük bir deprem olmadı. Yani güneş tutulması ve depremlerle ilgili direk bir ilgi yok.

        Güneş tutulmasının depreme neden olduğu görüşüne bilim insanları çok fazla inanmıyor. Yüzde yüz kanıtlanmış bir şey yok. Bilim insanlarının çoğu şöyle söylüyor: Güneş tutulmasının keyfine varın depremi düşünmeyin. Çünkü böyle bir beklenti içinde olmak çok doğru değil.

        Zaten kullanılabilir bir bilgi olsaydı bizde bunu kullanır, şu alanlarda güneş tutulması olacak ve şu bölgelerde deprem olacak derdik. Ayrıca ayın çekim kuvveti güneşten daha kuvvetli.
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