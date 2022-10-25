Güneş tutulması depremi tetikler mi? Güneş tutulması deprem habercisi mi? Açıklama geldi! GÜNEŞ TUTULMASI VE DEPREM İLİŞKİSİ!

Güneş tutulmasında deprem olur mu, olacak mı sorusu 2022 yılının en önemli gök olaylarından biri olan parçalı Güneş tutulmasının bugün gerçekleşeceğini öğrenenler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tutulma, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'de görüleceği gibi ülkemizden de izlenebilecek. Peki Güneş tutulması depremi tetikler mi? Güneş tutulması deprem habercisi mi? Açıklama geldi. İşte detaylar...
GÜNEŞ TUTULMASI DEPREMİ TETİKLER Mİ?
Güneş tutulmasının deprem ile ilişkisi olup olmadığı hakkında açıklama geldi. Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Güneş tutulması ile depremler arasında direk bir bilgi yok ve bilim insanlarının çoğu böyle bir şeye inanmıyor" dedi.
İşte Ersoy'un A Haber ekranlarında yaptığı açıklamanın tamamı:
"GÜNEŞ TUTULMASININ KEYFİNE VARIN"
Halk arasında çok fazla merak edilen bir konu… Konuyu baştan şöyle özetleyelim: Her gün zaten ayın çekim kuvvetine bağlı olarak karada bir toprak kabarması oluyor. 25 Ekim'de güneş tutulması yaşanacak. Bu çekim kuvvetinin depremlere neden olduğu konusu ile ilgili çok fazla araştırma var.
Özellikle Japonlar 12 tane depremin 9'unda böyle bir ilgiyi kurmuşlar. Bildiğiniz gibi 1999 depreminin bir hafta öncesinde de tutulma olmuştu. Ancak 2006 yılında yaşanan tutulmadan sonra böyle bir deprem olmadı. Hatta o günlerde halk arasında büyük bir panik de vardı. Nitekim o yıl yaşanan güneş tutulmasının ardından böyle büyük bir deprem olmadı. Yani güneş tutulması ve depremlerle ilgili direk bir ilgi yok.